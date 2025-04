หอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน จับมือ ททท. ฉลองวันก่อตั้งกรุงโรมและกรุงเทพฯ กระชับสัมพันธ์ไทย-อิตาลี

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนาของสองเมืองหลวงที่ตรงกันโดยบังเอิญอย่างโดดเด่น ได้แก่ กรุงโรม (21 เมษายน 753 ปีก่อนคริสตกาล) และกรุงเทพฯ (21 เมษายน พ.ศ. 2325) ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างไทยและอิตาลี โดยมีผู้เข้าร่วมงานหลากหลาย อาทิ บริษัทวางแผนและบริหารจัดการท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์งานเริ่มต้นด้วยการยืนไว้อาลัยแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้ล่วงลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเสวนาในหัวข้อ ‘Bridging Cultures Through Tourism – Thailand & Italy in Focus’ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่านร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยสีสันจากกิจกรรมจากหลากหลายบูธ โดยเป็นการส่งเสริมการตลาดของทั้งบริษัทท้องถิ่นและนานาชาติ หลังจากการเสวนา ยังมีช่วงค็อกเทลเน็ตเวิร์กกิ้ง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้พบปะ พูดคุย และต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นกันเองภายในงาน มีการจัดบูธ โดยสามารถจัดขึ้นได้อย่างราบรื่นด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรผู้สนับสนุน ดังต่อไปนี้: Siri Sala Private Thai Villa, Conserve Italia Soc. Coop. Agricola (Cirio) & Alma Culinary School, Generali Life Assurance, Eva Air, Air India, Albero The Modern Gelato, Closer Asia, Italasia, San Benedetto, Great Earth International, Caffè Vergnano, Rocket Espresso Milano, Villa Tantawan Spa and Resort, Respect Group, Turn To Art, Kapuhala, Heritage Snacks & Food, Next Step Wine และ Tenuta Viglioneโดยมี MIDAS PR Group และ Thaiger Media ให้การสนับสนุนด้านสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับงานในครั้งนี้หอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการจัดกิจกรรมที่ผลักดันการเชื่อมโยงองค์ความรู้และการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอการค้าไทย-อิตาเลียน และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในอนาคต สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่: https://www.thaitch.org/