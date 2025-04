เที่ยว “ศรีราชา” 2 วัน 1 คืน แชะ ชิม ชิล นอนสบายที่ “GO Hotel”

เมืองชายทะเลที่ไม่เคยหลับใหลในจังหวัดชลบุรี ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่หาดทรายและอาหารทะเลรสเลิศ แต่ยังซุกซ่อนเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวประมงดั้งเดิม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งรกราก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายGO Hotel ชวนไปปักหมุดแลนด์มาร์กสำคัญฝั่งตะวันออกของไทยอย่าง ชลบุรี-ระยอง จังหวัดชายทะเลใกล้กรุงเทพฯ เพียง 1-2 ชม. ที่จะทำให้การพักผ่อนกับครอบครัว หรือ Workation ทำงานไปด้วยไปชิลไปด้วย เพลิดเพลินได้เต็มที่ก่อนออกเดินทางก็ต้องเลือกที่พักโลเคชันดีๆ เดินทางสะดวก ซึ่งทาง GO Hotel มีโรงแรมให้เลือกหลากหลายถึง 4 แห่งใน ชลบุรี-ระยอง คือ GO Hotel ชลบรี, GO Hotel ศรีราชา, GO Hotel บ่ออวิน ที่ชลบุรี และ GO Hotel บ้านฉาง ที่ระยอง พร้อมมอบประสบการณ์ พักผ่อนที่แตกต่างเหนือระดับ ทุกที่อยู่ใจกลางเมืองติดกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลและโรบินสันแบบเดินถึงมาพักผ่อนได้สบายๆ กับสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเตียงพรีเมียมที่นุ่มและกว้าง ขนาด 6.5 ฟุต พร้อมผ้าม่านทึบแสง ให้นอนหลับได้เต็มอิ่ม อุปกรณ์อาบนํากลิ่นสปาจาก Let's Relax ในห้องมีโต๊ะทำงานพร้อม WIFI ความเร็วสูง และ Netflix ม Co-Working Space และร้าน Grab & Go ในพื้นที่ส่วนกลางให้บริการ 24 ชม.ใครที่อยากพา สัตว์เลี้ยงมาเที่ยว ที่นี่เป็นที่พัก Pet Friendly มีโซนห้องพักสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีนําหนักไม่เกิน 10 กก. และมีพื้นที่สีเขียวให้น้องๆ ได้เดิน เล่น สำหรับสายอัปรูป Go! Hotel มีมุมสนุกๆ ให้ถ่ายรูปหลายจุดกับดีไซน์โมเดิร์นที่เป็นเอกลักษณ์ เช็กอิน-เช็กเอ้าท์ สะดวก รวดเร็วเมื่อมาถึงศรีราชาแล้วขอชวนสายคาเฟ่มาเติมพลังกันก่อนที่คาเฟ่ริมทะเลสวยๆ ราวกับหลุดเข้าไปในโลกอีกใบ... เสียงคลื่นเบาๆ ที่ซัดเข้าฝั่งผสานกับลมทะเลเย็นๆ พัดโชยมา ปลอบประโลมความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดี การตกแต่งร้านที่เน้นโทนสีสบายตา เฟอร์นิเจอร์ไม้ และของตกแต่งน่ารักๆ ทำให้รู้สึกเหมือนมานั่งเล่นบ้านเพื่อนริมทะเลเลยทีเดียวไฮไลต์สำคัญอย่างอาหารและเครื่องดื่มกันบ้าง เมนูของที่นี่มีความหลากหลาย ทั้งอาหารไทยรสจัดจ้าน อาหารทะเลสดใหม่ และอาหารนานาชาติที่ปรุงรสมาได้อย่างลงตัว อาทิ สปาเก็ตตี้หมึกไข่เค็ม, สลัดไก่ย่างซูวี, ข้าวหน้าเป็ดรมควัน, สลัดเบคอนรมควัน, สปาเก็ตตี้ซอสกุ้งครีมเลมอน เป็นต้น ส่วนเครื่องดื่มก็มีให้เลือกมากมายให้เลือกสรรหากใครกำลังมองสถานที่ผ่อนคลาย แนะนำให้มาที่ U Aroma Health Club ทำสปาเพื่อผ่อนคลายร่างกาย หรือแช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่น มาที่นี่เลยครบจบทุกสิ่งจากนั้นแวะมาขอพรที่นับเป็นศาลเจ้าแบบญี่ปุ่นแห่งที่ 2 ในประเทศไทย ศาลเจ้าแห่งนี้ใช้วัสดุการก่อสร้างนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด การจัดวางตามหลักของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นทางเข้า แท่นอัญเชิญเทพเจ้า หรือแม้กระทั่งประตู เพดานก็ยังยึดตามแบบของญี่ปุ่น อีกทั้งช่างที่ก่อสร้างก็มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน จะทำให้ผู้ที่มากราบไว้ได้ซึมซับ และเห็นถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริงศาลเจ้าแห่งนี้ได้อัญเชิญเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ และแสงสว่าง ผู้ก่อกำเนิดประเทศญี่ปุ่น และเทพเจ้าหรือเทพอินาริ เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ มาประดิษฐานแล้วไปอิ่มอร่อยกับมื้อเย็นที่ไฮไลต์ของร้านนี้คงหนีไม่พ้นวิวทะเลบางพระแบบพาโนรามาที่สวยงามจับใจ ไม่ว่าจะนั่งมุมไหนของร้าน ก็สามารถมองเห็นท้องทะเลสีครามและท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ได้แบบเต็มอิ่ม ยิ่งช่วงเย็นๆ แสงอาทิตย์ที่ค่อยๆ ลับขอบฟ้าสาดส่องเป็นสีทอง ก็จะเพิ่มความโรแมนติกและน่าประทับใจอยู่ไม่น้อย สำหรับเมนูอาหารก็มีให้เลือกลิ้มรสทั้งอาหารไทยและฟิวชั่นในมื้อเช้าชวนทุกคนมาลิ้มรสติ่มซำรสชาติต้นตำรับแบบฮ่องกงแท้ๆคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด ด้วยบรรยากาศร้านที่เรียบง่ายแต่สะอาดสะอ้าน และรสชาติอาหารที่โดดเด่น ทำให้ร้านนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่ต้องการลิ้มลองติ่มซำคุณภาพ สำหรับลูกค้า GO Hotel เพียงโชว์บัตรห้องพัก ทางร้านจะมีเซ็ตปาท่องโก๋ 1 จานใหญ่ พร้อมดิปสังขยาหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของราชาผลไม้แล้วล่ะก็ สวนทุเรียนคุณยาย จังหวัดระยอง คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด ที่นี่มีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ลิ้มลองกันอย่างจุใจ พิเศษ! เมื่อจองห้องพักกับ GO HOTEL รับฟรี Voucher เข้ารับประทานบุฟเฟ่ต์ทุเรียนที่สวนทุเรียนคุณยาย จ.ระยอง มูลค่า 999 บาท