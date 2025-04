น่ายินดี "หาดท้ายเหมือง" พังงา คว้ารางวัลชายหาดระดับสากล-อุทยานฯ สีเขียว หนุนการท่องเที่ยวยั่งยืน

"หาดท้ายเหมือง" ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นอีกหนึ่งชายหาดที่มีความสวยงามน่าเที่ยว ด้วยแนวชายหาดที่มีความยาวกว่า 13.6 กิโลเมตร ทอดตัวขนานไปกับน้ำสีสวยใส มีผืนทรายที่ละเอียดขาวเนียน บนฝั่งโดดเด่นไปด้วยทิวสนเรียงรายเขียวขจี แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาตินอกจากนี้หาดท้ายเหมืองยังขึ้นชื่อในเรื่องความสะอาดและบรรยากาศอันเงียบสงบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในชายหาดที่มีเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่อยู่เป็นประจำในอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยวันนี้เป็นที่น่ายินดีว่าหาดท้ายเหมืองสามารถคว้ารางวัลชายหาดทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศมาครองได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดย นายได้เปิดเผยว่า หาดท้ายเหมืองบริเวณหาดปางและหาดพลับพลึง ได้รับการรับรองการบริหารจัดการชายหาดระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO 13009 : 2015 Tourism and related services - Requirements and recommendations for beach operation ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับการบริหารจัดการชายหาดที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญ นับตั้งแต่การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับชายหาดเพื่อความเข้าใจของนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยในด้านการท่องเที่ยวแนวชายหาด และกิจกรรมทางน้ำที่เกี่ยวข้อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการท่องเที่ยว ตลอดจนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองยังได้รับรางวัลอุทยานสีเขียวระดับดีเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลอีกด้วยทั้งนี้การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13009:2015 นี้ เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวชายหาดของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลสำหรับผู้มาเที่ยวจังหวัดพังงา หาดท้ายเหมืองจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด โดยเฉพาะผู้ที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติเข้ากับการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน##############ภาพ : อโนทัย งานดี