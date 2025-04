ไม่ธรรมดา! “ทราย สก๊อต” มนุษย์เงือก แท้จริงคือทายาทสิงห์รุ่น 4 ตระกูลภิรมย์ภักดี

กำลังเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากกับหนุ่ม “ทราย สก๊อต” มนุษย์เงือกนักอนุรักษ์ทะเลใต้ จนท. อุทยานฯ ที่ปรึกษอธิบดีกรมอุทยานฯ ซึ่งชีวิตอีกมุมนั้นเขาเป็นทายาทสิงห์รุ่น 4 ตระกูลภิรมย์ภักดี ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับ “ทราย สก๊อต” หรือ สิรณัฐ สก๊อต อายุ 26 ปี เป็นหนุ่มลูกครึ่งไทย-สก็อตแลนด์ จบการศึกษาปริญญาตรีด้านแอนิเมชันจาก California Institute of the Arts สหรัฐอเมริกาซึ่งหนุ่มทรายนั้นมีความสนใจการอนุรักษ์ทะเลตั้งแต่อายุ 20 ปี จึงได้นำทุนส่วนตัวมาก่อตั้งโครงการ “Sea You Strong” ดยชวนชุมชนเก็บขยะจากชายหาดต่าง ๆ ทั่วภาคใต้ต่อมาในปี 2565 เขาได้พิสูจน์ความรักที่มีต่อท้องทะเล โดยการว่ายน้ำเดี่ยวไป-กลับข้ามทะเลจากหาดอ่าวนางไปเกาะปอดะ รวมระยะทางเกือบ 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 6 ชั่วโมง จนหลายคนเรียกเขาว่า “อควาแมนเมืองไทย” นั่นเองนอกจากนั้นหนุ่มทรายยังใช้ความรู้จากการเรียนแอนิเมชั่นมาใช้สร้างหนังสั้นเรื่อง “Merman” ที่เป็นเรื่องราวของ “มนุษย์เงือก” ซึ่งก็คือหนุ่มทรายนั่นเอง มาถ่ายทอดความงดงามของทะเลใต้และพูดถึงปัญหาขยะใต้ท้องทะเล พร้อมรณรงค์กระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงทรัพยากรมากขึ้นด้วยความรักทะเลและหัวใจอนุรักษ์ที่เปี่ยมล้น หนุ่มทรายจึงได้รับตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อ 2 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาเขาจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆ ของทะเลใต้ และลงพื้นที่ในฐานะเจ้าหน้าที่อุทยานฯ คอยดูแลกฎระเบียบ ช่วยสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎส่วนอีกมุมหนึ่งของหนุ่มทราย แท้จริงแล้วเขาคือ ทายาทรุ่นที่ 4 ของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ซึ่งหนุ่มทรายนั้นเป็นลูกชายของ จีรานุช ภิรมย์ภักดี กับอดีตสามีชาวสก็อตแลนด์ จึงมีศักดิ์เป็นหลานตาของ จำนงค์ ภิรมย์ภักดี ประธานบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นั่นเอง