สุดอลังการ "ขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์" ขบวนแห่ซอฟท์พาวเวอร์ไทย

สาดความสุขกันอย่างต่อเนื่อง กับงานณ บริเวณถนนราชดำเนินและท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2568 เวลา 15.00-23.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์ มหรสพงานวัดไทย สรงน้ำพระ เล่นน้ำที่ถังน้ำล้นยักษ์ คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และโซนอาหารอร่อยจากทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ในรูปแบบขบวนแห่คานิวัล Soft Power ตามแนวคิด T H A I N E S S I C O N I C มี 8 ขบวน พร้อมนักแสดงกว่า 500 ชีวิตร่วมขบวน ได้แก่ ขบวนสายน้ำบันดาลสุข ขบวนสีสันแห่งฤดูกาล ขบวนสมบูรณ์พูนแซ่บ ขบวนช้างไทยแสนรู้ สัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทย ขบวนเชิดชูค่าปลากัดไทย ขบวนมหรสพวิถี ลีลาสยาม ขบวนตุ๊กตุ๊ก รถแห่หมอลำซิ่ง และขบวนสงกรานต์วัยใสวันที่ 12 เมษายน 2568 ขบวนพาเหรด เวลา 17.00 น. โดยเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เข้าสู่ ถนนราชดำเนินไปสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวงวันที่ 13 เมษายน 2568 ขบวนพาเหรด เวลา 17.30 น. โดยแห่รอบท้องสนามหลวงโดยขบวนพาเหรด จะจอดแสดงบริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ 12-15 เมษายน 2568ขบวนรถพาเหรด จำนวน 8 ขบวน แนวคิด 8 T H A I N E S S I C O N I C มีนักแสดงกว่า 500 ชีวิตร่วมขบวน ประกอบด้วย: "พญานาค" เทพแห่งสายน้ำ บันดาลน้ำจากฟากฟ้า นำพาความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนดิน ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ เสริมวาสนา อำนวยพรความรุ่งเรืองแก่ทุกคน: เฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทย ผ่านผลไม้ที่มีภาพลักษณ์สง่างามอย่างทุเรียน สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ยืนยันได้ถึงความสง่างาม ก็คือ "มงกุฎ" หลายคนเปรียบหนามเหล่านั้นของทุเรียน เหมือนกับยอดของมงกุฎพระราชาที่มียอดแหลมรวมไปถึงผลไม้ไทยหลากหลายฤดูกาลสะท้อน ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยทำให้ผลไม้ไทยเป็นสินค้าส่งออกหลักจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ผสมผสานกับแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไทยที่มีมาแต่ช้านาน อย่างตลาดน้ำ ที่เป็นสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของคนไทย: "ต้มยำกุ้ง" ไม่ใช่แค่อาหารธรรมดา สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยที่มีความเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความลึกซึ้งในแง่มุมต่างๆ ทั้งการพึ่งพาธรรมชาติ การสืบทอดภูมิปัญญา และการอยู่ร่วมกันในสังคม: สัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยความอุดมสมบูรณ์ และนำพาความโชคดีมาให้แก่ผู้ที่พบเห็น มีสถานภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของไทย ช้างไทยมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยความชาญฉลาด พละกำลังมหาศาล เป็นกำลังสำคัญเคียงข้างพระมหากษัตริย์ในยามศึกสงคราม ปัจจุบันช้างนอกจากจะมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้ว โขลงช้างธรรมชาติ ยังเป็นผู้บำรุงความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศของไทยผืนป่าไทยที่สำคัญ: เชิดชูค่าปลากัดไทย ปลากัดไทยได้รับการขนานนามว่า "สัตว์น้ำประจำชาติไทย" ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความงดงามทางธรรมชาติ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในการเพาะพันธุ์ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่ควรรักษาและส่งเสริม ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ล้ำค่า: "งานวัด" เป็นสัญลักษณ์ของความรื่นเริง การละเล่น และความบันเทิงแบบไทยๆงานวัดเป็นพื้นที่ที่รวมศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยและมหรสพนี้เปรียบเหมือนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในรูปแบบที่ร่วมสมัย: ชวนเฉลิมฉลองความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของไทยผ่านรถตุ๊กตุ๊ก ป๊อปคัลเจอร์แบบไทยๆ ที่ครองใจ และสร้างความม่วนจอยแก่คนทั่วโลก ที่บรรทุก เงิน ทอง และความโชคดีมาเต็มคันรถ พร้อมมาแจก กระจายความมั่งมีแก่ทุกคน: เด็กๆ คือผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทย โดยนำเสนอผ่านมุมมองของเด็กที่มีต่อประเพณีสงกรานต์ ผสมผสานความสนุกสนานกับการเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม ที่สำคัญที่สุด เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้รับวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ส่งต่อและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับประเพณีอันเก่าแก่นี้ ด้วยการที่สงกรานต์ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ทำให้พวกเขารู้สึกภูมิใจและมีความรับผิดชอบที่จะรักษาแก่นแท้ของประเพณีไว้ ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้สงกรานต์ยังคงเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนบนโลกสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ททท. จัดรถสองแถวบริการรับส่งผู้เข้าร่วมชมงาน โดยมีจุดจอดรถรับส่งจำนวน 2 จุด ได้แก่ MRT สนามไชย และ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 23.00 น.ผู้ที่เดินทางมาด้วยรถยนส่วนตัวสามารถจอดได้ที่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า (จอดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง) ราชนาวี (จอดได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 01.00 น. ค่าบริการชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงถัดไป 20 บาท) ท่ามหาราช (06.00 น. - 00.00 น. ชั่วโมงละ 40 บาท จอดเกินเที่ยงคืน 100 บาท)