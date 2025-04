“นายกฯ อิ๊งค์” ชวนเที่ยวงาน “มหาสงกรานต์สนามหลวง” ชมไฮไลต์ขบวนพาเหรด-โดรนแปรอักษร พร้อมดันไทยติด 10 สุดยอดประเทศเฟสติวัลระดับโลก

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์คลิปประกอบด้วยเพลงรำวงเริงสงกรานต์ ผ่านทาง X (ทวิตเตอร์) เมื่อเวลา 09.53 น. วันที่ 12 เมษายน 2568 โดยระบุข้อความว่า “ในโอกาสวันสงกรานต์ ดิฉันขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือ ดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องคนไทยทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว มีความสุข ความเจริญ และมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปค่ะ เดินทางปลอดภัย เติมพลังใจ ใช้เวลากับครอบครัว เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับนะคะ”นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังชวนฉลองปีใหม่ไทยในงาน “Maha Songkran World Water Festival 2025” โดยเปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวนับเป็นหนึ่งในเสาหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี ผ่านการดำเนินโครงการ Thailand Summer Festival เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน โดยมีงาน “Maha Songkran World Water Festival 2025” เป็น Grand Festivity อีเวนต์สำคัญที่จะเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ หนึ่งในความภาคภูมิใจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ซึ่งงานมหาสงกรานต์ในปีนี้จะยกระดับเทศกาลสงกรานต์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเพณีไทย และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งยังสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ และน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการจัดงานจะส่งผลเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย ทั้งในด้านรายได้และการกระจายโอกาสไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ประเทศไทยที่สามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม (ช่วง Thailand Summer Festivals) ตลอดจนตอกย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของภูมิภาค (Tourism Hub) อย่างมั่นคงนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2025ในวันที่ 11-15 เมษายน 2568 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจะพลิกโฉมประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ที่จะมาต่อยอดวิถีแห่งวัฒนธรรม สร้างเสน่ห์ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการเดินทางมาเยือนในปี Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 ทั้งตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 สุดยอดประเทศเฟสติวัลระดับโลก พร้อมกันนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมให้บริการแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police เชื่อมต่อกับระบบรับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว 1155 พร้อมฟังก์ชัน SOS และ GPS ที่สามารถแชร์โลเคชั่นแจ้งพิกัด และประสานกับศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ในการรับแจ้งเหตุและร่วมกันระงับเหตุความปลอดภัยอย่างทันท่วงที พร้อมมีบริการล่ามแปลภาษา 8 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวลนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวถึงการจัดงานฯ ว่า ปีนี้ ททท. จัดเต็มความพิเศษแบบอัดแน่น นำโดยไฮไลต์ ขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ ในรูปแบบขบวนแห่คานิวัล Soft Power ตามแนวคิด T H A I N E S S I C O N I C มี 8 ขบวน พร้อมนักแสดงกว่า 500 ชีวิตร่วมขบวน ได้แก่ ขบวนสายน้ำบันดาลสุข ขบวนสีสันแห่งฤดูกาล ขบวนสมบูรณ์พูนแซ่บ ขบวนช้างไทยแสนรู้ ขบวนเชิดชูค่าปลากัดไทย ขบวนมหรสพวิถี ลีลาสยาม ขบวนตุ๊กตุ๊ก รถแห่หมอลำซิ่ง และขบวนสงกรานต์วัยใส ที่ได้แห่ขบวนนำส่งความสุขในวันนี้ (12 เมษายน 2568) เวลา 17.30 น. เส้นทางจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สู่ถนนราชดำเนินและไปสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวง และวันพรุ่งนี้ (13 เมษายน 2568) เวลา 17.30 น. แห่รอบท้องสนามหลวง พร้อมจอดแสดงบริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ 12-15 เมษายน 2568ภายในงานมหาสงกรานต์สนามหลวง 2568 ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์ไม่ควรพลาด คือ การแสดงโดรนแปรอักษร 3 มิติ จำนวน 1,200 ลำ 2 ชุดการแสดง บริเวณโซนเวทีใหญ่ ได้แก่ชุดที่ 1 “Guardians of Siam ยักษ์ วัด วัง องครักษ์แห่งศรัทธา”ในวันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 20.30 - 20.45 น.วันที่ 13 เมษายน เวลา 20.15 - 20.30 น.วันที่ 15 เมษายน 2568 เวลา 20.00 - 20.15 น.ชุดที่ 2 “Thainess Eternal ความเป็นไทย เหนือกาลเวลา”วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 21.00 - 21.15 น.วันที่ 14 เมษายน 2568 เวลา 20.45 - 21.00 น.นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมน่าสนใจอื่น ๆ ตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่เวลา 15.00-23.00 น. ประกอบด้วยโซนเวทีใหญ่ ชมการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงร่วมสมัย และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ Polycat, Joey Boy, Zeal, Jeff Satur, The Toys, 4EVE, Paper Planes, Paradox, Tilly Birds, Musketeers, Ink Waruntorn, จ๊ะ นงผณี, ลำไย ไหทองคำ, Lazyloxy, ต้าอู๋ห์, กระแต อาร์สยาม, Slapkiss , Yourmood, คาราบาว, Bodyslamโซนสงกรานต์อัตลักษณ์ 5 ภาค, โซนเวทีวัฒนธรรม แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากทั่วประเทศ อาทิ ลิเกฮูลู ลำตัด ลอยล่องเล กิ่งกะหลา รำวง เป็นต้น, โซนเสน่ห์ไทย นำเสนอกิจกรรม 5 Must do in Thailand, โซนมหรสพงานวัดไทย ย้อนวันวานไปกับกิจกรรมบ้านผีสิง หนังกลางแปลง ชิงช้าสวรรค์ และก่อเจดีย์ทราย, โซนกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ เสริมสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยโซนลานเล่นน้ำ สาดความสนุกในสถานีบริการเติมน้ำเล่นน้ำสงกรานต์และถังน้ำล้นยักษ์ พร้อมชมการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีและการแสดง EDM จาก DJ ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Bubble Paint, Leonie, เจ เจตริน, Lazyprince หรือ พีท ทองเจือ , Tong Apollo, B-Bass, Fino The Ranad, XY, กองโจร, Taidy, Leo, Jeffy, Zara Gift, Matoom, Spoii, Dimonda, เอม วิทวัส, Jaycardi, Pop Oat, Jackz, Barbiemozz เป็นต้น, โซนจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดีจากทั่วประเทศ มากกว่า 100 ร้านค้า และ ททท. ยังคง DNA ของ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่าน กิจกรรมบริหารจัดการขยะจากพลาสติกขวดน้ำดื่มในบริเวณงาน โดย recycle และ Upcycling รวมทั้ง กิจกรรม Service Design พัฒนาเว็บไซต์ www.MahaSongkranWorldWaterFestival.com เพื่อให้บริการข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เช่น แผนผังงาน ตารางการแสดง และข้อมูลกิจกรรมสงกรานต์ทั่วประเทศทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 5 วันของการจัดงาน ททท. ยังมีบริการรถรับ-ส่ง ฟรี เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานฯ ตั้งแต่เวลา 15.00-23.00 น. ของทุกวัน จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ MRT สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย-สนามหลวง และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า-สนามหลวงผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandfestival.org และ Facebook : Thailand Festival หรือ โทร. 1672 Travel Buddy