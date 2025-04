“โบว์-เมลดา” แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ “ทุงสะเทวี” นำทัพขบวนแห่เปิดงาน “สงกรานต์ไอคอนสยาม ปี 68”

1. Must Play - The Splash

2. Must Discover - The Traditions

3. Must Joy - The Celebration

4. Must Taste - The Flavors of Thailand





5. Must Buy - Seek the Thai Treasures

ไอคอนสยาม จัดใหญ่งานสงกรานต์ 2568ภายใต้แนวคิดตั้งแต่ 10 - 16 เมษายน 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยในพิธีเปิดงานวันที่ 10 เมษายน 2568 สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการเปิดตัวนางสงกรานต์ที่มาพร้อมทัพสวรรค์ นางรำ กินรี กินรา และตัวละครจากวรรณคดีไทย ร่วมขบวนแห่กว่า 40 ชีวิต ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของประเพณีดั้งเดิม ผสานการนำเสนอและถ่ายทอดแบบร่วมสมัย บนแลนด์มาร์กสำคัญของไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับขบวนแห่เปิดงานสงกรานต์ไอคอนสยามนำโดยที่แปลงโฉมเป็น นางสงกรานต์ ประจำปี 2568 ทรงนามว่าสวมผ้านุ่งไหมยกทอง ผ้ายกเมืองนคร หายากทรงคุณค่า นุ่งจีบหน้านางชายสะบัดแบบโบราณ ห่มผ้าสไบสีทองปักประดับดิ้นทอง เลื่อม ลูกปัด คริสตัลสีแดง ออกแบบโดยนักออกแบบเครื่องแต่งกายชั้นนำของไทย และสวมเครื่องประดับที่รังสรรค์จากทองคำแท้ ทับทิมและเพชรโบราณ ซึ่งเป็นของนักสะสมเครื่องประดับโบราณนอกจากนี้ในขบวนแห่ยังมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย งามสง่าด้วยชุดสูทผ้าไหมทอแขนยาว โจงกระเบนสีแดง ในลุคทันสมัยสากล ออกแบบโดยผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายชุดไทย ผลงานโด่งดังจาก มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ภาพยนตร์-ซีรีย์ศรีอโยธยา ละครแม่หยัว และสวมใส่เครื่องประดับจากจิวเวลรี่แท้ ทองโบราณ พลอยทับทิมล้อมเพชร ของสะสมของโจ๊ก-พุทธพงษ์ เช่นกันขณะที่ขบวนแห่สงกรานต์ไอคอนสยาม ปี 2568 วันอื่น ๆ มีดาราคนดังมาเป็นตัวชูโรง ดังนี้-วันที่ 11 เม.ย. 68 พบ อิงฟ้า วราหะ - ชาล็อต ออสติน-วันที่ 12 เม.ย. 68 พบ ลีน่า ลลินา - หมิว ณัชชา-วันที่ 13 เม.ย. 68 พบ ชมพู่ อารยา - น้องแอบิเกล ในชุดไทยร่วมสมัยและเครื่องประดับหาชมยากจากนักสะสมและผู้ชื่นชอบเครื่องประดับโบราณ มูลค่ารวมกว่า 440 ล้านบาทภายในงานยังร่วมส่งมอบประสบการณ์สนุกสไตล์ไทย (Thai-Style Fun) กับ 5 MUST EXPERIENCES เสน่ห์แห่งสงกรานต์ไทย ได้แก่สนุกสุดเหวี่ยงกับ Sook-Songkran Water Tower สูง 9 เมตร พร้อมเอฟเฟกต์น้ำสุดอลังการ และ Kids Zone โซนเล่นน้ำสำหรับเด็ก ชุ่มฉ่ำอย่างปลอดภัย สะดวกสบายกับโซน “Dry & Dash” บริการเป่าตัวให้แห้ง เพื่อกลับมาสนุกกับการช็อปปิง รับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ได้แลนด์มาร์กเจดีย์ทรายขนาดยักษ์ ประติมากรรมทราย ผลงานอาจารย์พลุ้ย - ชนาธิป ชื่นบำรุง ศิลปินปั้นทรายและแกะสลักไม้แถวหน้าของเมืองไทย ลานก่อเจดีย์ทรายเพื่อทุกคนในครอบครัวสนุกร่วมกัน ณ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 เสริมมงคลรับปีใหม่ไทย สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อนแห่งพระอุโบสถสีน้ำเงิน จากวัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับศิลปินแห่งชาติ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ชมความวิจิตรงดงามของผลงานบุษบกเกริน บุษบกจำลอง มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะล้ำค่าของไทย ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก การแสดงโนรา ศิลปะการแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งภาคใต้ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จาก UNESCO และการแสดงนาฏศิลป์ไทยอีกมากมายที่เมืองสุขสยามอลังการขบวนแห่สงกรานต์ร่วมสมัยกับ 8 คนดัง โบว์ เมลดา - วิน เมธวิน, อิงฟ้า วราหะ - ชาล็อต ออสติน, ลีน่า ลลินา - หมิว ณัชชา และ ชมพู่ อารยา – น้องแอบิเกล ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์สงกรานต์ 4 วัน 4 สไตล์ชมฟรี มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังอย่างใกล้ชิดกว่า 300 ชีวิต อาทิ เจฟ ซาเตอร์, 4EVE (โฟร์อีฟ), ATLAS (แอทลาส), PROXIE (พร็อกซี), LYKN (ไลแคน), Dice (ไดซ์), Milli (มิลลิ), Project JASP.ER (โปรเจกต์ แจสเปอร์), มีน – ปิง, ไรอัล – ฟอร์ม, ต้าห์อู๋ – ออฟโรด, เบิ้ล ปทุมราช, Y2Z (วายทูซี), All Season (ออลซีซัน)และศิลปินอีกมากมายครบทุกแนวดนตรี ณ ริเวอร์ พาร์คอร่อยครบรสเสน่ห์อาหารไทยจากเมืองสุขสยาม สัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมล้านนา ลิ้มรส “เมนูขันโตก” อาหารเหนือพื้นเมืองต้นตำรับ อาหารทั่วไทย 4 ภาค อาทิ หมูย่างเมืองตรัง กาละแมบ้านแม่น้ำของดีจากเกาะสมุย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยโบราณ ขนมหวานประจำฤดูกาล ข้าวเหนียวมะม่วง ลอดช่องมะม่วงน้ำดอกไม้ ฯลฯ เมนูคลายร้อนสไตล์ไทยและนานาชาติจากร้านดังกว่า 150 ร้าน ในไอคอนสยามสินค้าคอลเลกชันพิเศษรับสงกรานต์ “NAKROB MOONMANAS x ICONCRAFT” ผลงานออกแบบของศิลปินดัง นักรบ มูลมานัส เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง หมวก และกระเป๋า ช็อปงานหัตถศิลป์ ของที่ระลึกสุดพิเศษสำหรับปีใหม่ไทย และสินค้ามากมายจาก 1,000 ร้านค้าดังในไอคอนสยาม ICONCRAFT สยาม ทาคาชิมายะ และเมืองสุขสยามนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมน่าสนใจอื่น ๆ ดังนี้- แคมเปญโปรโมชั่น ICONSIAM SONGKRAN SPLASHTACULAR SHOPPING โดย ไอคอนสยาม และ ICS Lifestyle Complex จัดช็อปโปร.ฉ่ำสุดคุ้ม ให้แก่ลูกค้าทั่วไปและสมาชิก ONESIAM แลกรับของรางวัลมากมาย วันนี้ถึง 5 พ.ค. 68 รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท- เมืองสุขสยาม ชั้น G จัดงาน “สุขสยาม มหาสงกรานต์ มหาสนุก” ภายใต้แนวคิด สุขสนุก ผ้าขาวม้าไทย เมืองสุขสยาม สักการะขอพรพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร วัดสระเกศ โอกาสครบรอบ 200 ปีแห่งการอัญเชิญทางน้ำจากวัดวิหารทอง เมืองพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย ณ ประตูสุขสุวรรณศาลา สนุกกับการเล่นน้ำสงกรานต์ภายใต้อุโมงค์น้ำสุขเย็นฉ่ำ สุขแซ่บกับเมนูอาหารไทย 4 ภาค เลือกสรรสินค้าชุมชนและเมนูคลายร้อนจากร้านค้าประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จนถึงวันที่ 17 เม.ย. 68- ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ICS Lifestyle Complex) ตรงข้ามไอคอนสยาม ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยจัดงาน “ICS THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION” กิจกรรมความบันเทิงมากมายอบอวลด้วยเสียงเพลง ความสุขและรอยยิ้ม อาทิ ครื้นเครงเพลงลูกกรุงกับมินิคอนเสิร์ตจาก แม่เม้า สุดา ชื่นบาน และศิลปิน New Country, กิจกรรมประกวดเทพีหนูน้อยสงกรานต์ ICS, การประกวดร้องเพลง ศึกชิงไมค์ สงกรานต์ม่วนชื่น