“สงกรานต์ไอคอนสยาม” จัดใหญ่ แปลงโฉม “โบว์ เมลดา” เป็นนางสงกรานต์ พร้อมชู “5 MUST EXPERIENCES” สนุกสไตล์ไทย

ชอปให้ฉ่ำ รับของรางวัลใหญ่ กับแคมเปญโปรโมชั่นฉลองสงกรานต์

“สุขสยาม มหาสงกรานต์ มหาสนุก” ณ เมืองสุขสยาม





รื่นเริง รับปีใหม่ไทย ที่ ICS

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า สงกรานต์ไทย สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในฐานะเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า เป็นเทศกาลระดับโลกที่ดึงดูดทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างมหาศาล ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กสำคัญของไทย เป็น Global Experiences Destination ของคนทั่วโลก ดำเนินปณิธานการเชิดชูเรื่องราวอันมีคุณค่าในทุกมิติของความเป็นไทย ครั้งนี้ก็เช่นกัน ไอคอนสยาม ยึดมั่นในเจตนารมณ์เสริมสร้างให้คนไทยภาคภูมิใจ สืบสานความเป็นไทยสู่ชนรุ่นหลัง ในฐานะผู้นำการจัด ICONIC EVENT สร้างประสบการณ์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ไอคอนสยาม ยังคงมุ่งมั่นจัดงานมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับงานสงกรานต์ไอคอนสยามปีนี้ จัดขึ้นในชื่องานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อส่งเสริมและสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของไทยอย่างยั่งยืนเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้ชื่นชม รวมถึงนำเสน่ห์ของประเพณีอันดั้งเดิมมานำเสนอและถ่ายทอดแบบร่วมสมัย เพื่อให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยนอกจากนี้งานสงกรานต์ไอคอนสยามยังร่วมส่งมอบประสบการณ์วัฒนธรรม สนุกสไตล์ไทย (Thai-Style Fun) กับ 5 MUST EXPERIENCES เสน่ห์แห่งสงกรานต์ไทย ได้แก่-สนุกสุดเหวี่ยงไปกับ Sook-Songkran Water Tower สูง 9 เมตร ตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ไทย พร้อมเอฟเฟกต์น้ำสุดอลังการ และ Kids Zone โซนเล่นน้ำสำหรับเด็ก เพื่อชุ่มฉ่ำอย่างปลอดภัย ณ ริเวอร์ พาร์ค ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวในไทย-สะดวกสบายกับโซน ‘Dry & Dash’ เป่าตัว เป่าผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเล่นน้ำ สามารถกลับมาสนุกกับการช็อปปิง รับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้-สานต่อประเพณีก่อเจดีย์ทรายดั้งเดิม พบกับแลนด์มาร์กเจดีย์ทรายขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นประติมากรรมทราย ผลงานสร้างสรรค์โดย อาจารย์พลุ้ย - ชนาธิป ชื่นบำรุง ศิลปินปั้นทรายและแกะสลักไม้แถวหน้าของเมืองไทย และลานก่อเจดีย์ทราย ให้ทุกคนในครอบครัวได้สนุกร่วมกัน ณ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2-สรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อนแห่งพระอุโบสถสีน้ำเงิน จากวัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย เสริมมงคลรับปีใหม่ไทย-พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับศิลปินแห่งชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม-ชมความวิจิตรงดงามของผลงานบุษบกเกริน บุษบกจำลองนี้ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือไทย มรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันล้ำค่าของไทย-พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก ชมการแสดงโนรา ศิลปะการแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งภาคใต้ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จาก UNESCO และการแสดงนาฎศิลป์ไทยอีกมากมายที่เมืองสุขสยาม-อลังการกับขบวนแห่สงกรานต์ร่วมสมัยกับ 8 คนดัง นำโดยที่จะแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ปี 2568 นามว่าซึ่ง โบว์ได้เปิดเผย ว่า“ดีใจมาก ๆ ที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าต่อการสืบสานและผลักดันให้เป็นเทศกาลระดับโลก ปีนี้มาเป็น “นางทุงสะเทวี” ซึ่งเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงาน และมาชมขบวนแห่นางสงกรานต์กันเยอะ ๆ นะคะ วันที่ 10 เมษายนนี้ อลังการแน่นอน ทั้งเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ โบว์ภูมิใจทุกครั้งที่ได้แต่งชุดผ้าไทย อย่างวันนี้โบว์ก็ใส่เสื้อลายไทย เป็นคอลเลกชันพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไอคอนคราฟต์ ลวดลายเก๋ไก๋มาก เป็นการตีความถึงความงดงามไร้กาลเวลา อย่างไรปีนี้อยากเชิญชวนไทยาสวมชุดลายไทยสีสันสดใสเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไอคอนสยามกันนะคะ”นอกจากนี้ก็ยังมี วิน เมธวิน, อิงฟ้า วราหะ - ชาล็อต ออสติน, ลีน่า ลลินา - หมิว ณัชชา และ ชมพู่ อารยา – น้องแอบิเกล ที่มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์สงกรานต์ 4 วัน 4 สไตล์-ชมฟรี มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังอย่างใกล้ชิดกว่า 300 ชีวิต อาทิ เจฟ ซาเตอร์, 4EVE (โฟร์อีฟ), ATLAS (แอทลาส), PROXIE (พร็อกซี), LYKN (ไลแคน), Dice (ไดซ์), Milli (มิลลิ), Project JASP.ER (โปรเจกต์ แจสเปอร์), มีน – ปิง, ไรอัล – ฟอร์ม, ต้าห์อู๋ – ออฟโรด, เบิ้ล ปทุมราช, Y2Z (วายทูซี), All Season (ออลซีซัน), The Third Year (เดอะ เติร์ด เยียร์) และศิลปินอีกมากมายครบทุกแนวดนตรี ณ ริเวอร์ พาร์ค-อร่อยครบรสเสน่ห์อาหารไทยจากเมืองสุขสยาม สัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมล้านนา ลิ้มรส “เมนูขันโตก” อาหารเหนือพื้นเมืองล้านนาต้นตำรับแท้ๆ และอาหารทั่วไทย 4 ภาค อาทิ หมูย่างเมืองตรัง กาละแมบ้านแม่น้ำของดีจากเกาะสมุย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยโบราณ ขนมหวานประจำฤดูกาล ข้าวเหนียวมะม่วง ลอดช่องมะม่วงน้ำดอกไม้ ฯลฯ-พร้อมเมนูคลายร้อนสไตล์ไทยและนานาชาติจากร้านอาหารดังกว่า 150 ร้าน ในไอคอนสยาม10-พบกับสินค้าคอลเลกชันพิเศษรับสงกรานต์ ‘NAKROB MOONMANAS x ICONCRAFT’ ผลงานออกแบบของศิลปินดัง นักรบ มูลมานัส ที่มีให้เลือกทั้ง เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง หมวก และกระเป๋า-เลือกช็อปงานหัตถศิลป์ ของที่ระลึกสุดพิเศษสำหรับปีใหม่ไทย และสินค้าคลายร้อนอีกมากมายจาก 1,000 ร้านค้าดังในไอคอนสยาม ทั้ง ICONCRAFT สยาม ทาคาชิมายะ และเมืองสุขสยามไอคอนสยาม และ ICS Lifestyle Complex จัดแคมเปญโปรโมชั่น ‘ICONSIAM SONGKRAN Splashtacular Shopping’ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2568 ลูกค้าทั่วไปและสมาชิก ONESIAM ชอปครบยอดซื้อตามจำนวนที่กำหนด ภายในไอคอนสยาม และ ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม แลกรับของรางวัลมากมาย มูลค่ารวมกว่า 3.7 ล้านบาท-รับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ รวมมูลค่า 200,000 บาท สำหรับสมาชิก ONESIAM 20 ท่านที่สะสมยอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ ขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป จากร้านค้าภายในไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม ทาคาชิมายะ (ยกเว้นร้านค้าในหมวด Luxury)-พิเศษ รับสิทธิ์ถ่ายรูปแบบ 2:10 กับมีนและปิง สำหรับสมาชิก ONESIAM เพียงรวบรวมใบเสร็จครบ 2,500 บาทขึ้นไป (ภายในวันเดียวกัน) เฉพาะวันที่ 14 เมษายน 2568 พร้อมสิทธิ์การเข้าโซนพิเศษใกล้ชิดศิลปิน พร้อมรับกระเป๋ากันน้ำฟรี 1 ใบ-แลกรับ SIAM Gift card รวมสูงสุด 800 บาท เมื่อช็อปตามเงื่อนไขที่กำหนด-Special Privilege สำหรับสมาชิก ONESIAM ที่สวมใส่ผ้าไทยมาร่วมกิจกรรมที่ไอคอนสยามและไอซีเอส ในวันที่ 10 – 16 เมษายน 2568 นำใบเสร็จแบบไม่จำกัดยอดซื้อมาลงทะเบียนรับ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท จากร้าน SWENSEN’ S จำนวน 700 รางวัลเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม จัดงานภายใต้แนวคิด สุขสนุก ผ้าขาวม้าไทย เมืองสุขสยาม ขอเชิญทุกท่านสักการะขอพรพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร วัดสระเกศ ซึ่งเมืองสุขสยามได้อัญเชิญจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สรงน้ำในโอกาสครบรอบ 200 ปีแห่งการอัญเชิญพระอัฏฐารสทางน้ำจากวัดวิหารทอง เมืองพิษณุโลก ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย ณ ประตูสุขสุวรรณศาลา ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 เม.ย. 68 โดยจะมีพิธีอัญเชิญพระอัฏฐารสจากวัดสระเกศ พร้อมชมความตระการตาพิธีแห่พระทางน้ำในวันที่ 4 เม.ย. 68 สุขสนุกไปกับการเล่นน้ำสงกรานต์ภายใต้อุโมงค์น้ำสุขเย็นฉ่ำ ประกอบแสง สี เสียง บริเวณบ่อน้ำภาคกลาง และสุขแซ่บกับเมนูอาหารไทย 4 ภาค เลือกสรรสินค้าชุมชนและเมนูคลายร้อนจากร้านค้าประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 1 – 17 เม.ย. 68 เมืองสุขสยาม ชั้น Gไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ICS Lifestyle Complex) ตรงข้ามไอคอนสยาม ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยจัดงาน ‘ICS THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION’ กิจกรรมความบันเทิงมากมายที่ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเพลง ความสุข และรอยยิ้ม อาทิ ครื้นเครงเพลงลูกกรุงกับมินิคอนเสิร์ต รื่นเริงรับปีใหม่ไทยจาก แม่เม้า สุดา ชื่นบาน และศิลปิน New Country, กิจกรรมประกวดเทพีหนูน้อยสงกรานต์ ICS ประชันความสามารถอนุรักษ์ความเป็นไทยรุ่นอายุ 7 – 12 ปี และ ศึกชิงไมค์ สงกรานต์ม่วนซื่น ประกวดร้องเพลง 4 วัย รุ่น ได้แก่ รุ่นเล็ก (อายุ 7 – 12 ปี) วัยรุ่น (อายุ 13 – 19 ปี) วัยหนุ่ม -สาว (อายุ 20 – 39 ปี) และวัยกลางคน (อายุ 40 ปีขึ้นไป)ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรม สนุกสไตล์ไทย (Thai-Style Fun) ครบทุกมิติที่ไอคอนสยาม โดยการเดินทางที่ครอบคลุมทุกเส้นทางคมนาคม รถยนต์ รถประจำทาง เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายสีทองลงสถานี G2 เจริญนคร ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook: ICONSIAM สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1338 และทาง Line Official: @ICONSIAM