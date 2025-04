ชุ่มฉ่ำทั่วไทย ไฮไลต์ “สงกรานต์ 5 ภาค” เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2568

เทศกาลแห่งสายน้ำและความชุ่มฉ่ำที่หลายคนรอคอยได้มาถึงแล้ว โดยในปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มกับความสนุกสนาน และประเพณีไทยที่งดงามประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีประจำชาติที่มีความยิ่งใหญ่ และมีบรรยากาศในการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทยอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ โดยการประกาศขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโกให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของประเพณีนี้โดยในปี 2568 มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ขึ้นทั่วประเทศไทย ใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหน ขอรวบรวมไฮไลต์สงกรานต์ทั้ง 5 ภาค มาให้ชมกันงาน “Maha Songkran World Water Festival 2025” วันที่ 11-15 เมษายน 2568 ณ บริเวณท้องสนามหลวง พบกับไฮไลต์ ขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ ในรูปแบบขบวนแห่คานิวัลรถสงกรานต์ Soft Power จำนวน 8 ขบวน ได้แก่ ขบวนสายน้ำบันดาลสุข ขบวนสีสันแห่งฤดูกาล ขบวนสมบูรณ์พูนแซ่บ ขบวนช้างไทยแสนรู้ สัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทย ขบวนเชิดชูค่าปลากัดไทย ขบวนมหรสพวิถี ลีลาสยาม ขบวนตุ๊กตุ๊ก รถแห่หมอลำซิ่ง และขบวนสงกรานต์วัยใส โดยวันที่ 12 เม.ย. เวลา 17.00 น. จะเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สู่ถนนราชดำเนินไปสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวง และวันที่ 13 เม.ย. เวลา 17.00 น. แห่รอบท้องสนามหลวง พร้อมจอดแสดงบริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ 12-15 เมษายน 2568ส่วนกิจกรรมที่ท้องสนามหลวง วันที่ 11-15 เม.ย. ประกอบด้วย โซนสงกรานต์อัตลักษณ์ 5 ภาค, โซนเสน่ห์ไทย นำเสนอกิจกรรม 5 Must do in Thailand, โซนมหรสพงานวัดไทย ประกอบด้วย กิจกรรมบ้านผีสิง หนังกลางแปลง ชิงช้าสวรรค์ และก่อเจดีย์ทราย, กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย, โซนลานเล่นน้ำพร้อมชมการแสดงน้ำพุประกอบดนตรี สถานีบริการเติมน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ ถังน้ำล้นยักษ์ โซนอาหาร และการแสดงต่างๆจัดวันที่ 13-18 เมษายน 2568 ณ วัดวังก์วิเวการาม และเจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมไฮไลต์ พิธีสรงน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ (ปีนี้ตรงกับวันที่ 16 เม.ย. เริ่มเวลาประมาณ 15.00 น.) โดยชาวมอญผู้ชายจะพร้อมใจกันนอนเรียงรายให้พระสงฆ์เดินเหยียบไปบนหลัง เพื่อไม่ให้เท้าพระสงฆ์เปื้อนพื้นและเพื่อความเป็นสิริมงคล ขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หลังพิธีสรงน้ำพระ ชาวบ้านจะเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ในเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะพร้อมใจกันนำอาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัด โดยจัดริ้วขบวนจตุปัจจัยแห่เป็นแถวยาวนับกิโลเมตร จากนั้นจะร่วมทำพิธียกฉัตรเจดีย์ทราย และกรวดน้ำสงกรานต์ อันดับสุดท้ายเป็นการโปรยฝนรัตนะ เป็นอันเสร็จพิธีประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้านชุมชนมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรีระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2568บริเวณถนนศรีสรรเพชรญ์ ด้านหน้าสำนักงานอำเภอพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมไฮไลต์ สรงน้ำพระพุทธรูป การก่อพระเจดีย์ทราย กิจกรรมรำวงย้อนยุค การประกวดการแต่งกายย้อนยุค การเล่นน้ำกับช้างแสนรู้จากวังช้าง แลเพนียด กิจกรรมอุโมงค์ม่านน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายภายในงานระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2568จัดงานทั่วเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมไฮไลต์ได้แก่ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ สืบสานฮีตฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ ขนทรายเข้าวัด อุโมงค์น้ำเทศบาลนครเชียงใหม่ เล่นน้ำสงกรานต์ทั่วเมืองเชียงใหม่ เช่น บริเวณรอบคูเมือง ถนนสายต้นยาง เป็นต้นระหว่างวันที่ 8 - 14 เมษายน 2568 บริเวณตัวเมืองลำปาง กิจกรรมไฮไลต์ได้แก่ การประกวดตีกลองปู่จานครลำปาง ขบวนแห่สลุงหลวง และขบวนน้ำทิพย์ 13 อำเภอ การประกวดเทพบุตร - เทพธิดาสลุงหลวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น และสรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า ณ ข่วงนคร ขบวนแห่จุมพระ และขบวนป๋าเวณีปีใหม่เมืองนครลำปาง ปาร์ตี้โฟม & อุโมงค์น้ำ ณ บริเวณถนนสุเรนท์ (ย่านสบตุ๋ย)ระหว่างวันที่ 12-19 เมษายน 2568ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง แห่รอบเมืองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รดสรงน้ำขอพรอย่างใกล้ชิด กราบขอพรสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ที่วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง พร้อมนำผ้าขาวม้ารองรับน้ำจากองค์หลวงพ่อพระใสระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2568 ณ ถนนข้าวเหนียว และ ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น มีกิจกรรม ขบวนแห่พระพุทธพระลับ ขบวนแห่สงกรานต์ พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การประกวด COVER DANCE การประกวดธิดาดอกคูน การแสดงวงดนตรีพื้นเมือง การออกร้านจำหน่ายสินค้า และการแสดงของศิลปิน โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 8 เม.ย. ส่วนวันที่ 13-15 เม.ย. มีกิจกรรม Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์)ระหว่างวันที่ 14-17 เมษายน 2568บริเวณวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ในงานมีกิจกรรม ชม ชิม ตลาดย้อนยุค 10 ซุ้ม กิจกรรม "ร้อยรสพันอย่าง" สารพัดอาหารถิ่นของชุมชนร่วมใจมาทำบุญ พิธีบวงสรวงผ้าพระบาท และ ขบวนแห่เกวียนผ้าพระบาท สุดยอดความศรัทธาของชุมชน การแข่งขันชักเย่อเกวียนผ้าพระบาท ชิงเงินและถ้วยรางวัล ประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2568บริเวณชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี มีกิจกรรมประกวดก่อพระทรายในรูปแบบต่างๆ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำปิดทองพระพุทธรูป การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมากมาย รวมถึงการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารต่างๆระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2568ณ สวนศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รับน้ำพระพุทธมนต์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช และประเพณีขบวนแห่นางดาน การโล้ชิงช้า เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา โดยการ “โล้ชิงช้า” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการประกอบพิธี “ตรียัมปวาย” ซึ่งเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์ที่ชาวนครศรีธรรมราช เรียกพิธีกรรมและกิจกรรมทั้งหมดว่า “ประเพณีแห่นางดาน” และเป็นประเพณีที่นำความมั่งคั่งและมั่นคงแข็งแรงมาสู่บ้านเมืองระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2568ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนธรรมนูญวิถี ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 และถนนชีอุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานเทศกาลสงกรานต์ที่มากกว่าสาดน้ำ ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมของไทย ผ่านทาง LIGHTING ART, MUSIC และ GASTRONOMY พร้อมกับสนุก ชุ่มฉ่ำ มันส์กระจายกับการเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงเวลาค่ำคืน ตลอดจนกิจกรรมสุด Highlight อย่าง ปาร์ตี้โฟมและ Water tower#########################################