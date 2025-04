“มหาสงกรานต์สนามหลวง 68” จัดเต็ม 11-15 เม.ย. นี้ พร้อมผลักดันไทยสู่ 1 ใน 10 ประเทศเฟสติวัลระดับโลก

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจและ Soft Power ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ซึ่งทางรัฐบาลให้ความสำคัญในการยกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทยก้าวสู่ระดับ World Event และขับเคลื่อนให้เกิดกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะในปีนี้ที่เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัล ได้เตรียมจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2025 ในวันที่ 11-15 เมษายน 2568 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร อย่างยิ่งใหญ่ และตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยติด 1 ใน 10 สุดยอดประเทศเฟสติวัลระดับโลกนายจักรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยใส่กางเกงลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นร่วมเฉลิมฉลองสงกรานต์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสะท้อนอัตลักษณ์และความแตกต่างของแต่ละพื้นถิ่น เผยแพร่ความงดงามของวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมกันนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมให้บริการแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police เชื่อมต่อกับระบบรับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว 1155 พร้อมฟังก์ชัน SOS และ GPS ที่สามารถแชร์โลเคชั่นแจ้งพิกัด และประสานกับศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ในการรับแจ้งเหตุและร่วมกันระงับเหตุความปลอดภัยอย่างทันท่วงที พร้อมมีบริการเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษา 8 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะดูแลอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนชาวไทยเดินทางได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวลในช่วงเทศกาลสงกรานต์นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า งาน Maha Songkran World Water Festival 2025 เป็นหนึ่งใน Grand Festivity กิจกรรมไฮไลต์ภายใต้โครงการ Thailand Summer Festival ที่มุ่งยกระดับประเพณีสงกรานต์ให้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย ตอกย้ำความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ จากยูเนสโก พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกผู้ว่าการ ททท. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปีนี้เตรียมพบกับความพิเศษแบบอัดแน่นนำโดยไฮไลต์ ขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ ในรูปแบบขบวนแห่คานิวัลรถสงกรานต์ Soft Power จำนวน 8 ขบวน ได้แก่ ขบวนสายน้ำบันดาลสุข ขบวนสีสันแห่งฤดูกาล ขบวนสมบูรณ์พูนแซ่บ ขบวนช้างไทยแสนรู้ สัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทย ขบวนเชิดชูค่าปลากัดไทย ขบวนมหรสพวิถี ลีลาสยาม ขบวนตุ๊กตุ๊ก รถแห่หมอลำซิ่ง และขบวนสงกรานต์วัยใส ที่นำเสนออัตลักษณ์ไทยที่เปลี่ยนผ่านจากอดีตจนถึงปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต โดยวันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. จะเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สู่ถนนราชดำเนินไปสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวง และวันที่ 13 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. แห่รอบท้องสนามหลวง พร้อมจอดแสดงบริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ 12-15 เมษายน 2568รวมถึงมีการจัดกิจกรรมบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2568 ประกอบด้วย โซนสงกรานต์อัตลักษณ์ 5 ภาค, โซนเสน่ห์ไทย นำเสนอกิจกรรม 5 Must do in Thailand, โซนมหรสพงานวัดไทย ประกอบด้วย กิจกรรมบ้านผีสิง หนังกลางแปลง ชิงช้าสวรรค์ และก่อเจดีย์ทราย, กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย, โซนลานเล่นน้ำพร้อมชมการแสดงน้ำพุประกอบดนตรี สถานีบริการเติมน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ ถังน้ำล้นยักษ์ การแสดง EDM โดย DJ ที่มีชื่อเสียง อาทิ DJ Bubblepaint, DJ Leonie, DJ Jeffy, DJ B-Bass, DJ Jay Cardiอิ่มอร่อยกับโซนจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดี 5 ภูมิภาค มากกว่า 100 บูท และพลาดไม่ได้กับโซนเวทีใหญ่ พบกับการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัย และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศ ได้แก่ Polycat, Joey Boy, Zeal, Jeff Satur, The Toys, 4EVE, Paper Planes, Paradox, Tilly Birds, Musketeers, Ink Waruntorn, จ๊ะ นงผณี, ลำไย ไหทองคำ, Lazyloxy, ต้าอู๋ห์, กระแต อาร์สยาม, Slapkiss , Yourmood, คาราบาว, Bodyslam เป็นต้นไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่าน กิจกรรม GCYOUเทิร์น บริหารจัดการขยะจากพลาสติก ขวดน้ำดื่มในบริเวณงาน โดย recycle และ Upcycling รวมทั้งจัดกิจกรรม Service Design จัดทำเว็บแอปพลิเคชัน Maha Songkran World Water Festival 2025 รวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แผนผังงาน โซนการจัดแสดง ตารางเวลาการแสดงภายในงาน รวมถึงข้อมูลการจัดกิจกรรมสงกรานต์ทั่วประเทศนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมสนุกกับงานสงกรานต์อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ ในงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะมีการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการจัดงานตลอดทั้งเดือน อาทิ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-16 เมษายน 2568 จังหวัดเชียงใหม่ งานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปาง วันที่ 8-14 เมษายน 2568 ณ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2568 วันที่ 8-15 เมษายน 2568 บริเวณถนนข้าวเหนียวและริมบึงแก่นนครงานมหาสงกรานต์วัฒนธรรม 2 ฝั่งโขง วันที่ 12-15 เมษายน 2568 จังหวัดหนองคาย มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2568 สงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส วันที่ 12-19 เมษายน 2568 ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร วันที่ 12-14 เมษายน 2568 สวนสาธารณะศรีธรรมมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สงกรานต์เล่นน้ำกับช้าง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13-15 เมษายน 2568 บริเวณถนนศรีสรรเพชรญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงงานที่ผนวกความสนุกสนานของเสียงดนตรีซึ่งจัดโดยพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์ 2568, SIAM Songkran Music Festival, S2O Songkran Music Festival, GCircuit Songkran 2025ทั้งนี้ ททท.คาดว่า ในช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2568 การเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 26,500 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 476,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 สร้างรายได้ 7,324 ล้านบาท และจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 4,418,500 คน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 19,240 ล้านบาท