ชมฟรี "เทศกาลว่าวนานาชาติ@ชะอำ" ตื่นตาสีสันริมชายหาดชะอำเหนือในธีม "อาณาจักรแห่งว่าว"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน "เทศกาลว่าวนานาชาติ@ชะอำ" (International Kite Festival 2025 at Cha-Am) ณ ชายหาดชะอำเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม 2568 ภายในงานพบกับการแสดงว่าวไทยและว่าวจากนานาประเทศ นำเสนอเสน่ห์ไทยผ่าน Grand Festivitiy หวังสร้างกระแสการท่องเที่ยวไทยให้คึกคักตลอดปีร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรียินดีที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเทศกาลว่าวนานาชาติ@ชะอำ (International Kite Festival 2025 at Cha-Am) โดยชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ มีศักยภาพพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง ซึ่งการจัดงานเทศกาลว่าวนานาชาติ@ชะอำจะเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว เนื่องจากตรงกับช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนซึ่งผู้ปกครองจะได้พาบุตรหลานมาสัมผัสการเล่นว่าวอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2568 เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ททท. จึงมุ่งสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยคึกคักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ภายใต้โครงการ “Thailand Summer Festival 2025” ด้วยการยกระดับเทศกาลงานประเพณีไทยจาก Local to Global โดย ททท. จะมาสร้างบรรยากาศความสนุกสนานผ่านงานเทศกาลว่าวนานาชาติ @ชะอำ (International Kite Festival) นำเสนอภายใต้แนวคิด “KITETOPIA -อาณาจักรแห่งว่าว” โลกแห่งว่าวที่ไร้ขีดจำกัดเป็นอาณาจักรในจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และเสรีภาพ ซึ่งจัดเต็มด้วยไฮไลต์การจัดแสดงว่าวนานาชาติกว่า 10 ประเทศจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมนำเสนอเสน่ห์ไทยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ทั้งนี้ ททท. หวังว่าการจัดงานดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาไทย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เกิดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเสน่ห์ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยือนภายในงาน พบกับการแสดงว่าวหลากหลายชนิดจากประเทศไทยและต่างประเทศ ตื่นตาตื่นใจกับ โซนแสดงว่าวยักษ์นานาชาติ จาก 11 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย ฝรั่งเศส สวิซเซอร์แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ จีนชมความสวยงามอัตลักษณ์ของว่าวในเเต่ละภูมิภาคกับ โซนแสดงว่าวไทย 4 ภาค ได้แก่-ภาคกลาง : โดยชมรมว่าวไทย จังหวัดสมุทรสงคราม-ภาคใต้ : โดยชมรมว่าวประเพณี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โดยชมรมว่าวอุบล-ภาคเหนือ : โดยชมรมว่าวพระร่วง สุโขทัยชมนิทรรศการว่าวไทยพื้นเมือง 4 ภาค ภาคกลาง : ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ภาคใต้ : ว่าวควาย ว่าวนกยูง ว่าวหางฉีก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ว่าวสองห้อง ว่าวดุ๊ยดุ่ย และ ภาคเหนือ : ว่าวพระร่วง ว่าวพระลือสนุกสนานไปกับกิจกรรมสาธิตการทำว่าวไทยและกิจกรรมเวิร์กชอปประดิษฐ์ว่าว ระบายสีว่าว พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำว่าวด้วยตัวเอง ตื่นเต้นไปกับ กิจกรรม Ring Side Kite Tour นำชมการแสดงว่าวโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบินว่าวแต่ละประเภทแบบ Exclusive เอาใจผู้ชื่นชอบกีฬาว่าวด้วยโซน Kite Public Playground โซนสำหรับให้นักท่องเที่ยวฝึกทักษะการเล่นว่าว เช็กอินถ่ายรูปกันที่แลนด์มาร์ก “กังหันลมยักษ์และความทรงจำแห่งสายลม” พร้อมชมวิวว่าวสุดอลังการจากมุมสูงที่ หอชมว่าว Kite Towerส่วนสายชอปปิงพบกับการออกร้านค้าจำหน่ายว่าวและอุปกรณ์ว่าวกว่า 30 ร้านค้าและโซนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูที่หารับประทานได้แค่ที่เพชรบุรีเท่านั้น พร้อมอาหารฟิวชันอีกมากมาย เเละขบวนฟู้ดทรักรวมกว่า 50 ร้านนอกจากนี้ ททท. พร้อมเสิร์ฟความสนุกกับเสียงเพลงตลอด 3 วัน กับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โดยวันที่ 21 มีนาคม 2568 พบกับ Musketeers วันที่ 22 มีนาคม 2568 พบกับ Slapkiss และ วันที่ 23 มีนาคม 2568 พบกับ สิงโต นำโชค พร้อมเพลิดเพลินไปกับศิลปินท้องถิ่นได้ทุกวันทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “International Kite Festival 2025 at Cha-Am” เทศกาลว่าวนานาชาติ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เวลา 10.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1672 Travel Buddy