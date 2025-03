เทศกาลอาหารสุดร้อนแรง “CHILLI FEST” กลับมาอีกครั้งที่ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ

Chilli Fest จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 14.00-21.00 น. ที่สวน Urban Oasis บัตรเข้างานราคา 300 บาท รวมเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว และบัตร Early Bird ราคาเพียง 200 บาท (มีจำนวนจำกัด) ซื้อบัตรได้แล้ววันที่ Megatix

กลับมาจัดเป็นปีที่สามที่พร้อมเมนูเผ็ดร้อนจากหลากร้านอาหารชั้นนำของกรุงเทพฯ และเชฟระดับมิชลิน บวกความบันเทิงร้อนแรง การแข่งขันกินพริกสุดโหด และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีร้านอาหารและเชฟถึง 14 ราย มารังสรรค์เมนูจัดจ้าน เช่น แซ่บนิรันดร์ โดย เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร, 80/20 นำโดยเชฟแทฟ-ทวีศักดิ์ พุทธวงศ์, K by Vicky Cheng โดย เชฟ Vicky Cheng และเชฟฝีมือดุเดือดอีกมากมายปีนี้ Chilli Fest นำเสนออาหารเผ็ดจากหลากหลายที่มา อาทิ เมียนมา อินเดีย นิวออร์ลีนส์ เกาหลีใต้ สเปน ตะวันออกกลาง จีน ศรีลังกา และที่ขาดไม่ได้คือเมืองไทย จานอร่อยเด็ดเหล่านี้จะเสิร์ฟท่ามกลางบรรยากาศ food market อันแสนคึกคัก โอบล้อมด้วยธรรมชาติร่มรื่น โดยราคาเริ่มต้นเพียง 80 บาทเท่านั้นเชฟชื่อดัง ร้านอาหารรางวัลการันตี และเมนูร้อนแรงที่ไม่ควรพลาด ได้แก่:: เชฟต้น - ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร ผู้อยู่เบื้องหลังร้านมิชลิน 1 ดาว Le Du และ Nusara ร้านอันดับ 6 ในลิสต์ Asia's 50 Best Restaurants 2024 กลับมาร่วมงานเป็นปีที่สาม พร้อมก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเข้มข้นสูตรพิเศษ ผสมผสานพริกสามชนิดของไทย ทั้งพริกกะเหรี่ยง พริกจินดา และพริกขี้หนู จากร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำ แซ่บนิรันดร์ หนึ่งในร้านน้องใหม่ล่าสุดของเชฟ: ร้านอาหารระดับมิชลิน 1 ดาว โดย 80/20 คือสัดส่วนระหว่างวัตถุดิบท้องถิ่น 80 เปอร์เซ็นต์ กับความคิดสร้างสรรค์ของเชฟอีก 20 เปอร์เซ็นต์ นิตยสาร Time เคยเลือกร้านนี้เป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกประจำปี 2562 (The World's 100 Greatest Places 2019) ในครั้งนี้ เชฟแทฟ-ทวีศักดิ์ พุทธวงศ์ ขอนำเสนอแกงเผ็ดสไตล์พม่ารสร้อนแรง และนักเก็ตลาบแก้มหมูและขาหมู: เชฟ Vicky Cheng เชฟชื่อดังจากฮ่องกงนำเมนูเด็ดจากร้านอาหารแห่งแรกของเขาในกรุงเทพฯ มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น บะหมี่ไก่หมาล่า และ หมูผัดพริกเสฉวน: เชฟ Hari Nayak เซเลบริตี้เชฟระดับโลกชาวอินเดีย นักธุรกิจร้านอาหาร ที่ปรึกษาด้านอาหาร และนักเขียน นำรสชาติอาหารแถบชายฝั่งอินเดียมาเสิร์ฟใน Chilli Fest ไม่ว่าจะเป็น เห็ดพิริพิริ เสิร์ฟพร้อมหยวกกล้วยปาชาดิ ส้มโอทับทิมสยามและลูกเดือยกรอบ ไก่ทอดสไตล์ Berhampur เสิร์ฟพร้อมกับซอสพริกสูตรลับของ Jhol และปูนิ่มผัดพริกสไตล์ Tangra: คู่หูเชฟ Gabi กับ Diego เสิร์ฟสองเมนูที่เปี่ยมภูมิปัญญาทางอาหาร ตามขนบที่ได้รับการถ่ายทอดจาก "Abuelitas" หรือคุณยายสุดที่รักของพวกเขา เตรียมลิ้มลองความจัดจ้านของ น้ำพริกอากัวชิเลเสิร์ฟกับหอยเชลล์ (Scallop Aguachile) และทาโก้เดปาสเตอร์คอนเคโซ (Taco de Pastor Con Queso) ที่อร่อยจนต้องเลียนิ้ว: เชฟ Honey Rae Zenang เชฟผู้มุ่งมั่นนำเสนออาหารพม่าสู่ระดับสากล ใน Chilli Fest ครั้งนี้ นักชิมจะได้ลองเมนูอาหารพม่าแสนอร่อย อย่าง ยำใบชาพม่าแบบเผ็ด ขนมจีนโมฮิงกาปลาสี่ชนิด และข้าวคลุกกะปิสไตล์ยะไข่: เชฟ Dimitrios Moudios ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของร้านอาหารระดับมิชลิน 1 ดาว Ōre พร้อมนำเสนอรสชาติเมดิเตอร์เรเนียนแบบจัดจ้าน ด้วยอาหารทะเลสดใหม่เปี่ยมคุณภาพ ได้แก่ พาสต้าริกาโตนีวอดก้าซอสเผ็ด และโรตีเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อแกะส่วนหน้าท้อง พริกหมัก และคอมบุกรอบ: ร้านขวัญใจชาวกรุง ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดังที่สุดในกรุงเทพฯ ขึ้นชื่อเรื่องอาหารรสแซ่บสไตล์อีสานแท้ๆ สมชื่อร้าน "เผ็ดเผ็ด" จัดเต็มด้วยเมนูส้มตำยอดนิยม ทั้งตำผลไม้ เสิร์ฟพร้อมข้าวเกรียบงาจากสกลนคร และตำไทยหรือตำปลาร้า ที่เสิร์ฟพร้อมคอหมูย่างและข้าวจี่แบบประยุกต์ อีกทั้งยังนำเสนอเมนูใหม่ ไส้กรอกแกงอ่อมหมู เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกมะเขือยาวอีกด้วย: Sababa นำเสนอความแปลกใหม่ด้วยการผสมผสานรสชาติเมดิเตอร์เรเนียนเข้ากับบรรยากาศการกินดื่มสบายๆ แบบอิซากายะญี่ปุ่น โดยเชฟ Maxim Baile ได้เตรียมเมนูสุดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นฮัมมุสเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เสิร์ฟพร้อมซอสเผ็ดเชอร์มูล่ากับแครกเกอร์ และสลัดมันฝรั่ง เสิร์ฟพร้อมพริกยัดไส้ปูกับพริกดอง: Tina’s เฉลิมฉลองรากเหง้าของอาหารนิวออร์ลีนส์ และรสชาติแบบครีโอลและเคจัน โดยเชฟ David Cleland จะเสิร์ฟบิสกิตบัตเตอร์มิลค์ใส่พริกฮาลาปินโญ่ และซุปเย็นซีฟู๊ดกัซปาโช่ผสมผสานกับบลัดดี้แมรี่ และมูสดาร์กช็อกโกแลตรสเผ็ด: Sabio ร้านทาปาสสเปนชั้นนำจากสิงคโปร์ โดยเชฟ Olivier Bendel พร้อมเสิร์ฟอาหารสเปนรสจัดจ้าน เช่น พริกปาโดรงทอด (Padrón Pepper) กุ้งผัดพริกกระเทียมแบบสเปน (Spiced Gambas Pil Pil) และไส้กรอกโชริโซ มันเตกา พินโชส (Chorizo Manteca Pinchos): เชฟ Dharshan Munidasa นำ ปูโคลน วัตถุดิบยอดนิยมแสนอร่อยจากศรีลังกา มาปรุงเป็นเมนูฟิวชั่นไทยที่น่าเอร็ดอร่อย ทั้งกะเพราปูและปูผัดพริกกระเทียมเชฟ Shim Young Dae หัวหน้าเชฟจากบาร์เกาหลีแห่งแรกและสูงที่สุดในกรุงเทพฯ กลับมาพร้อมเมนูเด็ดอย่าง โอเด้งเสียบไม้ราดซอสเผ็ด และไก่ทอดเกาหลีรสเผ็ดร้อน: เชฟ Lamberto Valdez Lara ยกขบวนบาร์บีคิวจากชั้น 40 มาในสวนด้วยเมนูที่คิดขึ้นพิเศษเพื่อ Chilli Fest ปีนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ทาโก้หอยนางรมกรอบที่ถูกรมควันด้วยถ่านไม้แอปเปิล พอร์เช็ตตาหมูกรอบเสิร์ฟบนมันบดครีมชีสเนียนนุ่ม และฟลอตาสยัดไส้ล็อบสเตอร์กับอโวคาโดบดร้านอาหารไทยน้องใหม่ย่านหลังสวนนำเสนอเมนูที่ผสานอาหารไทยดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของเชฟ เพื่อมอบประสบการณ์การทานอาหารที่ไม่เหมือนใคร ทุกจานคือการเล่าเรื่องผ่านวัตถุดิบคุณภาพและฝีมือเชฟระดับมิชลินเตรียมตัวดื่ม กิน และคึกคักเร่าร้อนให้เต็มที่! Chilli Fest ปีนี้ไม่ได้มีแค่ของเผ็ด แต่มาพร้อมเครื่องดื่มที่จับคู่กับความร้อนระอุได้อย่างลงตัว พาร์ทเนอร์เครื่องดื่มของเราจัดเต็มทะลุปรอท ด้วยคราฟต์เบียร์สดชื่นอย่าง Crispy Boy Lager และ Wila Weizen จาก Beervana ฝั่ง Peddlers Gin และ Aperol ก็พร้อมเขย่าค็อกเทลเย็นฉ่ำให้ลิ้มลอง เชิญเปิดฝา Corona เย็นเจี๊ยบ หรือจิบ Guinness เข้มๆ หรือจะเติมความหรูหราไปกับ Maison Perrier และแชมเปญ Drappier แต่ถ้าอยากเพิ่มดีกรีความร้อนแรง เชิญพบกับลิเคียวร์พรีเมียม Giffard’s และ Patron เตกีล่าจาก Bacardi รวมถึงแม่โขงรสชาติไทยแท้ ที่พร้อมเติมความสนุกขึ้นไปอีกขั้นเตรียมเผชิญกับความเผ็ดร้อนสุดโหด กับการแข่งขันกินพริก โดยผู้ท้าชิงจะต้องกินพริกที่เผ็ดขึ้นเรื่อยๆ จนไปถึงระดับ 2,200,000 สโควิลล์ (Scoville) ผู้พิชิตความเผ็ดได้มากที่สุดจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 ก็ไม่น้อยหน้า เพราะจะได้ห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้าและเครดิตสำหรับรับประทานอาหารที่โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ การแข่งขันเริ่ม 17.00 น. ที่สวน Urban Oasisผู้เข้าร่วมงานสามารถซื้อซอสพริกสูตรพิเศษใน Chilli Fest ทั้ง That Daeng Sauce Firepower Hot SaucesMae Kay และ Siamaya Chocolate รวมถึงสนุกกับ California Ink Bangkok ที่กลับมาอีกครั้งให้คนกินเผ็ดได้สักลายพริกเพื่อสร้างความทรงจำสุดพิเศษ และบรรยากาศในงานจะคึกคักดุเดือด ด้วยดนตรีจาก DJ และวงดนตรีสดตลอดทั้งงาน พร้อมปิดท้ายโดยโชว์ไฟสุดเร่าร้อนรายได้ส่วนหนึ่งจากงานนี้จะบริจาคให้ Scholars of Sustenance Thailand (SOS Thailand) มูลนิธิที่มุ่งมั่นลดขยะอาหารและแก้ปัญหาความหิวโหย โดยกอบกู้อาหารส่วนเกินจากโรงแรม ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และโรงงาน แล้วจัดสรรปันส่วนแก่ชุมชน หน่วยงาน และบุคคลต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารสิทธิพิเศษสำหรับบัตร KTC VISA เติมเงิน 800 บาท รับโบนัสพิเศษ 100 บาท เพื่อใช้ในงาน Chilli Fest#########################################