“PELUPO” จ.ชลบุรี เทศกาลดนตรีรักษ์โลก รางวัลจาก Jack Johnson หนึ่งเดียวในเอเชีย

PELUPO เป็นเทศกาลดนตรีรักษ์โลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน STGs STAR จากถือเป็นเทศกาลดนตรีงานเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัล All At Once Sustainability Award for the 2022-2024 โดยศิลปินระดับโลกที่มีบทบาทโดดเด่นในระดับสากลเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและถือเป็นเทศกาลกาลดนตรีนานาชาติแรกที่การรับรองมาตรฐานดังกล่าวเทศกาลดนตรีนานาชาติ PELUPO เป็นเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติงานแรกที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งครอบครัว เทศกาลดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2023 ณ สยามคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในสองปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 15,000 คน (ในปีแรกเป็นกลุ่มชาวไทยสัดส่วน 90 % และต่างชาติ 10 % และต่อมาในปี 2024 มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมงานกลุ่มชาวไทย 50 % และต่างชาติ 50 %)การจัดงานดังกล่าวดำเนินการด้วยแนวคิดการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่การรับรู้ระดับโลกผ่านการส่งเสริมการเทศกาลดนตรีที่รวมกิจกรรมสร้างสรรค์อันหลากหลาย ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ภายในงานสำหรับงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ PELUPO 2025 ปีนี้มีศิลปินชั้นนำที่มาราวมสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ร่วมงาน ดังนี้วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม : Unda Alunda, Tahiti 80, Depapepe, Matthew Ifield, Hiromi’s Sonicwonder, Ginger Root, Alfa Mist และ Corinne Bailey Raeวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม : JUST”, TOFU, Dengue Fever, The Paper Kites, Yung Kai, Dayglow, Autograf และ Honneนอกจากการแสดงดนตรีของศิลปินแล้วภายในงานยังมี โซน Art Installation Lifestyle อาทิ บ้านผีสิง PELUPO กิจกรรมนำกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีมาที่ตู้ Can Crusher (เครื่องบีบอัดกระป๋อง) งานศิลปะ งานฝีมือ รวมทั้งเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นอีกหนึ่งธีมสำคัญของงานนี้ อาทิ รณรงค์ลดการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งให้แก่ผู้เข้าชมงาน การแยกขยะอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปรีไซเคิลและบริจาค เป็นต้น