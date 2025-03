“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” พรีเซนเตอร์ท่องเที่ยวไทยคนใหม่ ททท.เปิดตัวพร้อม MV สุดน่ารัก 19 มี.ค. นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” ประจำปี 2568 ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 ณ One Bangkok กทม.ภายในงานแถลงข่าวดังกล่าวนอกจากจะมีการพูดถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นการเดินทางในประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ผนวกกับแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์ได้แก่ การเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ของโครงการดังกล่าว คือดาราสาวสวยคนดังมากความสามารถ ซึ่งเธอจะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำงานร่วมกับ ททท. ภายใต้แคมเปญ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” พร้อมเผยเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชื่นชอบและประทับใจนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว Music VDO ที่น่ารักมาก ๆ ที่ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก แสดงนำในแคมเปญ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” ปี 2568 อีกด้วยสำหรับ ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ เป็นหนึ่งในนักแสดงสาวสวยมากความสามารถของเมืองไทย ช่วงเข้าวงการบันเทิงใหม่เธอเป็นนักแสดงสมทบในภาพยนตร์ไทยมาแล้วหลายเรื่อง จนกระทั่งได้รับบทเป็นนางเอกในภาพยนตร์เรื่อง “สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า...รัก” ที่แสดงคู่กับ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ในปี พ.ศ. 2553 ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แจ้งเกิดให้ใบเฟิร์นโด่งดังเปรี้ยงปร้างทั้งในเมืองไทยและต่างแดน จนกลายเป็นดาราสาวอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยที่มากความสามารถ เพราะเธอสามารถคว้ารางวัลนาฏราช สาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม จากละครเรื่อง “หลงไฟ” (2560) และได้รับรางวัลนาฏราช สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม “จากละครเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว” (2561) มาครอง รวมถึงติด Top 100 ผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลก ในปี 2561,2562 และล่าสุดสามารถคว้ารางวัล Weibo Shining Actor of the Year จาก “Weibo Night 2024” งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของประเทศจีน