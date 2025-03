ไทย คว้าจุดหมายท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของชาว LGBTQ จากนิตยสารดังเยอรมนี

ประเทศไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการได้รับรางวัล “Best LGBTQ Destination” จากผลโหวตของผู้อ่าน Spartacus Magazine นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชื่อดังของเยอรมนีสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ และการพิจารณาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ภายในงาน Spartacus Travel Awards 2025

วันที่ 16 มี.ค. 68 ที่ผ่านมา นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ผ่านมา ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของนักท่องเที่ยว LGBTQ+ ซึ่งมีการมอบรางวัลทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่1) Best LGBTQ Friendly Airline2) Best LGBTQ Event Destination3) Best LGBTQ Honeymoon Destination4) Best LGBTQ Destinationการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น “Best LGBTQ Destination” จุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับนักท่องเที่ยว LGBTQ+ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเป็นมิตรและเปิดกว้างสำหรับนักท่องเที่ยว LGBTQ+ ซึ่งมาจากปัจจัยสำคัญหลายประการ อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม ในเดือนมกราคมตามนโยบายของรัฐบาล แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น LGBTQ+ Friendly ในเมืองสำคัญอย่าง กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง“รางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายรัฐบาล ด้านการท่องเที่ยวและการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง ทั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว มุ่งสร้างความประทับใจ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรในการเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั่วโลก” นายอนุกูล ระบุ