สวยงามแปลกตา ศิลปะบนชายหาด "เกาะผ้า" อันซีนพังงา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่บริเวณชายหาดเกาะผ้า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ แสงไฟ ผู้รับผิดชอบโครงการและศิลปินผู้วาดภาพ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "ศิลปะบนชายหาด" (Art on the beach) โดยทีมงาน Harmonious (ฮาโมเนียส) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบการวาดภาพบนผืนทราย โดยการนำเอาเอกลักษณ์ลายไทยมาเป็นส่วนประกอบของลวดลายในการวาดภาพ ร่วมกับเอกลักษณ์ประจำจังหวัดพังงาสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในชื่อโครงการ “ศิลปะบนชายหาด” (Art on the beach) ซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงานั้น ทางกลุ่มศิลปิน ในนามทีมงาน Harmonious (ฮาโมเนียส) ซึ่งเป็นลูกหลานชาวพังงาได้นำเอาลวดลายไทย มาผสมผสานกับเอกลักษณ์ของ “ดอกจำปูน” ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา ในการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกกระตุ้นการท่องเที่ยวและแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของเกาะผ้า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 25 Unseen New Series ของททท. โดยกิจกรรมในวันนี้ถือว่าทางศิลปินได้รังสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและชายหาดมาสร้างมูลค่าให้เป็นงานศิลปะในการกระตุ้นและผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยพื้นที่บริเวณเกาะผ้าจะมีความสวยงาม ช่วงที่น้ำลดลง จะเห็นสันทรายขาวละเอียด ซึ่งบริเวณชายหาดแห่งนี้จะเหมาะในการเล่นน้ำนอนอาบแดด และเรื่องของการดำน้ำนายอุทิศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งานศิลปะบนชายหาดที่เกาะผ้าถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของลวดลายเส้นต่าง ๆ ซึ่งภาพที่ทางศิลปินได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะร่วมสมัย และเป็นงานศิลปะที่สามารถร่วมถ่ายภาพได้เป็นที่ระลึกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้"ภาพที่ได้ในวันนี้ก็จะเป็นลายเส้นร่วมสมัยแต่จริง ๆ ภาพที่ออกมาเป็นลายเส้นในครั้งนี้ก็ได้มีการวางแผนออกแบบมาก่อน และเมื่อมาถึงในพื้นที่ก็จะมีการวางแผนในเรื่องของตัวผังทำการวาดลวดลายสิ่งที่มองในการถ่ายทอดของศิลปินการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากงานศิลปะบนผืนทรายแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้เห็นการเคลื่อนไหวท่าทางของศิลปิน ในการวาดลวดลายซึ่งก็จะเป็นสิ่งน่าสนใจอีกจุดหนึ่ง ในเรื่องของการ มาชมศิลปะบนชายหาดในครั้งนี้" นายอุทิศกล่าวสำหรับเกาะผ้านักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกวัน แต่ก็จะอยู่กับช่วงที่น้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งการเดินทางค่อนข้างที่สะดวก จากชายฝั่งมาถึงเกาะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นในปีนี้ของจังหวัดพังงา นายอุทิศให้ข้อมูลว่า โดยรวมค่อนข้างดีมาก มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะหลายโรงแรม ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ของจังหวัดพังงา เช่นที่บริเวณเขาหลัก บริเวณหาดนาใต้ เกาะยาวน้อยเ กาะยาวใหญ่ ห้องพักค่อนข้างเต็มยาวมาจนถึงเดือนมีนาคมด้าน นายทรงวุฒิ แสงไฟ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและศิลปินผู้วาดภาพ กล่าวว่า ตนได้มาเขียนศิลปะบนชายหาดบริเวณเกาะผ้า วาดเป็นลายดอกจำปูน ดอกไม้ ประจำจังหวัดพังงา โดยการวาดลวดลายในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักให้มีสีสันที่สวยงาม ซึ่งตนได้ทำมาแล้วหลายปี โดยได้รับทุนจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาทำกิจกรรมที่บริเวณเกาะผ้านายทรงวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีนี้ตนมีตารางวาดลวดลายบนผืนทรายใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร เริ่มจากที่จังหวัดพังงาในครั้งนี้ ต่อด้วยที่จังหวัดตรังในช่วงปลายเดือนมีนาคม และปิดท้ายที่จังหวัดชุมพรในช่วงปลายเดือนเมษายน#############ภาพ : โดย : อโนทัย งานดี