“ดิ เอ็กซ์เคป ริเวอร์แคว” รีแบรนด์! ยกระดับประสบการณ์พักผ่อนริมน้ำสุดหรู

พิเศษ! ฉลองการรีแบรนด์

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความร่วมมือระหว่าง “เธียรชัย เตชวัฒนสุข” เจ้าของและวิศวกรผู้มีชื่อเสียง และ ยูนิคอร์น ฮอสพิทาลิตี้ (Unicorn Hospitality) ทำให้ “ดิ เอ็กซ์เคป ริเวอร์แคว" (The Xcape River Kwai Hotel) ได้รับการพลิกโฉมรีสอร์ทสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ ที่มีทั้งความสนุกสนาน การผจญภัย และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการผสานนวัตกรรมการออกแบบที่แสดงออกถึงสถาปัตยกรรมและวิถีทางสังคมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เข้ากับประสบการณ์ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันนอกจากการรีแบรนด์แล้ว ยูนิคอร์น ฮอสพิทาลิตี้ ยังได้เข้ามาบริหารจัดการโรงแรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านบริการที่ให้ความสำคัญกับผู้เข้าพักเป็นหลัก และการพัฒนาการดำเนินงานของรีสอร์ตให้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น เรื่องราวที่น่าประทับใจ และความมุ่งมั่นในการมอบบริการอันเหนือระดับดิ เอ็กซ์เคป ริเวอร์แคว รีสอร์ตหรูสุดชิค ตั้งอยู่ริมโค้งน้ำอันงดงามของแม่น้ำแควน้อยในจังหวัดกาญจนบุรีท่ามกลางธรรมชาติอันตระการตาที่เชื่อมโยงเข้ากับการออกแบบอันโดดเด่น ทุกรายละเอียดได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันสัมผัสรสชาติอาหารชั้นเลิศ ท่ามกลางทิวทัศน์อันน่าประทับใจ ที่ เดอะ บริดจ์ บาร์ แอนด์ บิสโทร (The Bridge Bar & Bistro) ทุกเมนูคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของอาหารไทยยอดนิยมที่คุ้นเคยและอาหารนานาชาติชั้นเลิศ แขกจะได้ลิ้มลองอาหารไทยร่วมสมัยและอาหารนานาชาติจานโปรดในระหว่างที่เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของสายน้ำได้ตลอดทั้งวันนำเสนอประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่รักการผจญภัย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การพายซับบอร์ดท้าทายสายน้ำในแม่น้ำแควน้อย ไปจนถึงทริปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพร้อมไกด์ ที่จะนำท่านไปค้นพบความงดงามที่ซ่อนเร้นของเมืองกาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับการประชุมที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ที่ช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศและแรงบันดาลใจให้กับทุกงานอีเวนท์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรืองานจัดเลี้ยงระดับองค์กร หรืองานสังสรรค์ส่วนตัวเพื่อการพักผ่อน และการเฉลิมฉลองเติมเต็มความสุขให้ชีวิต ด้วยช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองกับ Mine Wellness สถานที่แห่งการพักผ่อนและฟื้นฟู ด้วยการบำบัดแบบไทยอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพแบบองค์รวม และทรีตเมนต์สปาที่เงียบสงบ ซึ่งช่วยคืนความสมดุลและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีฉลองการรีแบรนด์ครั้งใหญ่! มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2568 รับทันที! อาหารเช้าพร้อมแชมเปญทุกวัน และชุดน้ำชายามบ่ายสุดหรู เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาของการพักผ่อนของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นฟินทั้งรสชาติ ฟินทั้งผ่อนคลาย! สำหรับสายกิน รับส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นแอลกอฮอล์) ที่ The Bridge Bistro & Bar หรือสายสุขภาพ จะเลือกผ่อนคลายกับทรีตเมนต์สปา ณ Mine Wellness รับส่วนลด 20% เช่นกัน!สัมผัสประสบการณ์พักผ่อนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของคุณ ด้วยห้องพักสุดหรู ราคาเริ่มต้นเพียง 4,500 บาท/คืน (ช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาว เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน)