“PELUPO” เทศกาลดนตรีระดับโลกของไทย ปักหมุดโลเคชั่นใหม่บนพื้นที่สีเขียวโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่ชลบุรี

กำหนดจัดงาน : 14 มีนาคม 2568 เวลา 16.15 น. เป็นต้นไป / 15 มีนาคม 2568 เวลา 15.15 น. เป็นต้นไป





สถานที่ : Treasure Hill Golf Club จังหวัดชลบุรี





ราคาบัตร : 14 มี.ค. 68 : GA 4,800 บาท VIP 6,800 บาท

15 มี.ค.68 : GA 6,300 บาท VIP 8,800 บาท





วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม

เสาร์ 15 มีนาคม

เทศกาลดนตรีนานาชาติ PELUPO 2025 เป็นเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติงานแรกที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งครอบครัว เทศกาลดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2023 ณ สยามคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในสองปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 15,000 คน (ในปีแรกเป็นกลุ่มชาวไทยสัดส่วน 90 % และต่างชาติ 10 % และต่อมาในปี 2024 มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมงานกลุ่มชาวไทย 50 % และต่างชาติ 50 %)การจัดงานดังกล่าวดำเนินการด้วยแนวคิดการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่การรับรู้ระดับโลกผ่านการส่งเสริมการเทศกาลดนตรีที่รวมกิจกรรมสร้างสรรค์จำนวนมาก อาทิ ศิลปะ Art Installation Lifestyle ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ภายในงาน อาทิ รณรงค์ลดการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งให้แก่ผู้เข้าชมงาน และแยกขยะอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไป รีไซเคิลและบริจาคความโดดเด่นของเทศกาลดนตรีดังกล่าวเป็นงานเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัล All At Once Sustainability Award for the 2022-2024 โดย Jack Johnson ศิลปินระดับโลกที่มีบทบาทโดดเด่นในระดับสากลเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งต่อและประชาสัมพันธ์แนวคิดส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวต่อไปนอกจากนี้ เทศกาลดนตรีนานาชาติ PELUPO 2025 ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน STGs STAR จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และถือเป็นเทศกาลกาลดนตรีนานาชาติแรกที่การรับรองมาตรฐานดังกล่าวสำหรับรายละเอียดงาน เทศกาลดนตรีนานาชาติ PELUPO 2025 มีดังนี้ภายในงานพบกับศิลปินชื่อดังมากมาย ได้แก่คงคอนเซปต์ของค่ำคืนแรกกับ Friday maj7 (ฟรายเดย์ เมเจอร์ เซเว่น) โดยนำแรงบันดาลใจจากคอร์ด maj7 สู่การคัดสรรไลน์อัพที่มีความผสมผสานของดนตรี Jazz, Soul, Funk, R&B ที่จะพาผู้ร่วมงานไปทำความรู้จักกับดนตรีหลากหลายแนวจากศิลปินระดับโลก และศิลปินหน้าใหม่ที่ฝีมือไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเจ้าของ 2 รางวัลแกรมมี่จะกลับมา PELUPO อีกครั้ง พร้อมเพลงจากอัลบั้มใหม่ “SHINBANGUMI” ใครที่พลาดโชว์ของพวกเขาในปี 2023 รับรองว่าปีนี้สนุกกว่าเดิมโปรดิวเซอร์/ศิลปิน Multi-Instrumentalist กับดนตรีแจ๊ส, โซล และ ฮิป-ฮอป ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการที่ไร้ขอบเขต ซึ่งได้รับการยกย่อง และการันตีด้วยการร่วมงานกับศิลปินฝีมือดีมากมายคู่หูนักกีต้าร์สุดเทพจากญี่ปุ่นนักแต่งเพลง/นักเปียโนอัจฉริยะ กับผลงานที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีกับเพลงประกอบอะนิเมะเรื่อง Blue Giantวงอินดี้-พ๊อพจากฝรั่งเศสที่เป็น all-time favorite ของหลายๆ คนศิลปินจากซิดนีย์ ผู้มากับดนตรีพ๊อพ-แจ๊ส และเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ เขาได้สร้าง ฐานแฟนคลับทั่วโลกมากมาย อีกทั้งยังมีเพลงที่เป็นไวรัลอย่าง ‘Just Say The Words’ และ ‘I Think They Call This Love’ งานคัฟเวอร์ของ Elliot James Reayนักกีต้าร์ชาวไทยดีกรีแชมป์เวที Overdriveดูโอ้อิเล็กโทรพ๊อพจากอังกฤษกับโชว์แรกในรอบ 3 ปีที่ประเทศไทยจากเท็กซัส เจ้าของเพลงฮิต “Can I Call You Tonight ที่มาพร้อมความสดใส พร้อมเอเนอจี้เกินร้อยบนเวทีศิลปินอินดี้-โฟล์กจากออสเตรเลีย ที่หลายคนรอคอย เจ้าของเพลง “Bloom” และ “Featherstone”สองหนุ่มที่จะมาเพิ่มความคึกคักในค่ำคืนวันเสาร์ พวกเขาเคยเล่นในเทศกาลดนตรีอย่าง Coachella, Lollapalooza, และ EDC งานของพวกเขายังถูกนำไปใช้ในซีรี่ส์ฮิตของ Netflix เช่น The Innocents, NBC’s The Blacklistอีก 1 ดาวรุ่งแห่งปี เจ้าของเพลงดังที่กลายเป็นไวรัลอย่าง “blue” กับโชว์ครั้งแรกในไทยจากลอสแองเจลิส ที่นำเอาศิลปะการร้องและภาษากัมพูชามาผสมผสานกับดนตรีร็อค 60’s-70’s จนกลายเป็นท่วงทำนองสนุกสนาน ชวนให้เต้นตามไปกับดนตรี East Meets Westวงดนตรีอัลเทอร์เนทีฟ-ร็อกชาวไทยที่น่าจับตามอง ด้วยฝีไม้ลายมือในเรื่องดนตรีที่ไม่ธรรมดาศิลปินลาวที่มาพร้อมกับซาวน์ดนตรี R&B, Indie, Jazz, Neo Soul ที่ผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผ่านบทเพลง feel goodนอกเหนือจากภาคดนตรีแล้วก็ยังมี โซน Art Installation Lifestyle อาทิ บ้านผีสิง PELUPO กิจกรรมนำกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีมาที่ตู้ Can Crusher (เครื่องบีบอัดกระป๋อง) ตลอดจนงานศิลปะและงานฝีมือ รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ PELUPO เห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทีมงานทุกคนมีความภูมิใจที่ได้เป็นเทศกาลดนตรีเดียวในไทยและเอเชียที่ได้รับรางวัล “All At Once Sustainability Award” ที่มอบให้กับผู้จัดงานที่มุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม