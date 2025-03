“เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร” พักสบายใจกลางเมือง เชื่อม 2 แลนด์มาร์กสำคัญ “ตลาดนัดจตุจักร-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์”

โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร ตั้งอยู่ที่ ถนนกำเเพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาด อ.ต.ก. อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีกำแพงเพชร (ทางออกประตู 1) เพียง 100 เมตร ใกล้ตลาดนัดจตุจักร สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส “หมอชิต” อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปสนามบินนานาชาติดอนเมืองและสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวกสบาย



ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพัก ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร ได้ที่โทรศัพท์ 02 666 4695 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.bestwestern.co.th

กรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นตลาดนัดกลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสินค้าสารพัดสารพันตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ (คำเปรียบเทียบ) ให้เลือกช้อปกันอย่างเพลิดเพลินแล้ว ในละแวกตลาดนัดจตุจักรยังมีสถานที่ท่องเที่ยว และที่พักใจกลางเมืองอย่าง(Best Western Chatuchak) เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกชั้นดีของผู้ที่ต้องการพักค้างในกรุงเทพฯ ของทั้งนักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร เป็นโรงแรม 4 ดาว หรูหรา สะดวกสบาย ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการพักในใจกลางเมือง เนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลชั้นเยี่ยม ใกล้ ๆ กับ 2 แลนด์มาร์กสำคัญของ กทม. คือและซึ่งสามารถเดินเท้าไปยังตลาดนัดจตุจักรและตึกแดงได้ในไม่กี่นาทีด้วยเหตุนี้ทาง เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร จึงนำเรื่องราว คาแรคเตอร์ และกลิ่นอายต่าง ๆ ของตลาดนัดจตุจักรและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มาเป็นส่วนสำคัญในการวางคอนเซ็ปต์งานดีไซน์ของโรงแรม ซึ่งเป็นสไตล์ร่วมสมัยผสมกับการใช้สินค้าท้องถิ่นนำโดยไฮไลต์ในบริเวณล็อบบี้ ชั้น 6 ที่มีการนำเสื้อมือ 2 ราว 2,000 ตัวจากตลาดนัดจตุจักร มาประดับเป็นฉากหลัง เคาน์เตอร์เช็กอินดูเก๋ไก๋มีสไตล์แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ก็ยังมีภาพวาด และงานศิลปะ และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ จากตลาดนัดจตุจักรมาประดับตกแต่งตามจุดต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมเติมเสน่ห์สีสันให้กับโรงแรมแห่งนี้ขณะที่บริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างล็อบบี้กับโซนที่พัก ก็มีการเปิดมุมมองให้เห็นวิวของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้อย่างชัดเจน รวมถึงในห้องพักจำนวนหนึ่งนั้นก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองหลวงของประเทศไทยในมุมมองบริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ อาคารรัฐสภา และสะพานพระราม 8 ได้อย่างสวยงามสำหรับห้องพักและห้องสวีทของโรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร มีทั้งหมด 192 ห้อง แบ่งเป็นห้องประเภท คือ Superior Double Room, Superior Twin Room, Junior Suite และห้อง Family 2 Bedrooms แต่ละห้องตกแต่งแบบร่วมสมัย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเด่น ๆ อื่น ๆ ของ เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร นั้นก็มี ห้องอาหาร “The Market” ให้บริการอาหารไทยอาหารตะวันตก และอาหารฟิวชั่น “ห้องประชุมสัมมนา” หรือจัดเลี้ยง ดีไซน์สูงโปร่ง รองรับแขกได้สูงสุด 300 คน หรือจะจัดเลี้ยง จัดงานแต่งงานแบบกลางแจ้งที่สวนสวยขนาดประมาณ 1 ไร่ ของโรงแรมก็ได้บรรยากาศฟินไปอีกแบบรวมถึง(Plot Twist Bar) บาร์ในชั้นลอยที่ซ่อนตัวอยู่บนชั้น 6 ด้วยแนวคิดเชื่อมโยงกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีการนำไม้หมอนรถไฟมาตกแต่ง ส่วนเครื่องดื่ม (ค็อกเทล) ที่เป็นซิกเนเจอร์ก็จะใช้ชื่อและวัตถุดิบจากภาคต่าง ๆ อย่างเช่น Message from Doi (เหนือ) First Light of Siam (อีสาน) Southern Gate (ใต้) เป็นต้น ที่สำคัญคือพล็อตทวิสต์บาร์ เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกของเมืองหลวงท่ามกลางวิวของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ได้อย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร ยังมีบริการด้านสุขภาพ เวลเนส ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ให้บริการทั้งนวดเท้า นวดแผนไทย และทรีตเมนต์ ท่ามกลางบรรยากาศของสวนลับบนชั้น 4,การบำบัดด้วยเสียง เพื่อสุขภาพทางกายและใจ, “ผ่อนคลายเสริมสุขภาพกายใจไปกับศิลปะแห่งการฟังคลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดย “” เพื่อดูแลรักษาอาการบาดเจ็บของนักวิ่ง นักกีฬา และบุคคลทั่วไป และ “Kinesia Pilates” สุขภาพดีไปกับการออกกำลังกายด้วยศาสตร์ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ความแข็งแรง ผสานกับการหายใจ ปรับสมดุลร่างกายและจิตใจส่วนผู้ที่สนใจท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงอย่างเช่น สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนจากภูผาสู่มหานที ทางโรงแรมก็มีบริการเรียกรถตุ๊ก ๆ ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่สนใจและนี่ก็คือจุดเด่น เสน่ห์ และองค์ประกอบที่น่าสนใจต่าง ๆ ของ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร ที่ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการพักค้างใจกลางเมือง ที่แวดล้อมไปด้วยสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ ตึกแดง ตลาดอ.ต.ก. สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดกลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลก####################################