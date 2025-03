พัก "อวานี ขอนแก่น" รับส่วนลดพิเศษ 10 ร้านอาหารมิชลินในขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุณาติดต่อเบอร์ 0-4320-9888 หรืออีเมล khonkaen@avanihotels.com

ชวนเหล่านักชิม เดินทางไปสัมผัสรสชาติอาหารหลากหลายสไตล์ ทั้งร้านอาหารไทย อีสาน เวียดนาม คาเฟ่ ไปจนถึงร้านอาหารระดับมิชลิน กว่า 10 ร้านดังในขอนแก่นเริ่มต้นการเดินทางกับร้านอาหารชื่อดังที่ได้รับการการันตีจากมิชลิน(KAEN) พร้อมเสิร์ฟอาหารไทยร่วมสมัยที่ผสานกลิ่นอายอีสาน หรือเลือกอิ่มอร่อยกับเมนูเส้นจากร้านสูตรเข้มข้น,กับบะหมี่ไข่โฮมเมด หรือกับเส้นเฝอเหนียวนุ่มและน้ำซุปกลมกล่อมสำหรับคนรักสุขภาพต้องลองที่นำเสนออาหารเวียดนามต้นตำรับพร้อมผักสดใหม่ทั้งแหนมเนือง ผัดหมี่ฮาลองเบย์ และ แหนมเนืองลับแล ที่อยู่คู่ขอนแก่นมากว่า 60 ปี หากชอบความจัดจ้าน(La Meow) พร้อมเสิร์ฟอาหารจีนหูหนาน-เสฉวน และหม่าล่า DIY กว่า 50 รายการให้เลือกสรร ปิดท้ายด้วยคาเฟ่สุดฮิปและที่มีกาแฟ Specialty และเบเกอรีให้ที่สายคาเฟ่ได้ลิ้มลอง ก่อนแวะชิลที่ร้านดังใจกลางเมืองขอนแก่นที่โดดเด่นด้วยเมนูนมสดและขนมปังปิ้งเนยสดลิ้มลองความอร่อยครบทุกสไตล์แล้ว อย่าลืมมาสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนที่จุดหมายปลายทางที่จะมอบความสบายท่ามกลางสถาปัตยกรรมอีสานใจกลางเมือง พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสุดคลาสสิคสไตล์อังกฤษที่(London Inn) บาร์ภายในโรงแรมที่รวบรวมคราฟต์เบียร์มากถึง 10 รสชาติ ในรูปแบบของ Self-Service Craft Beer Tapนอกจากนี้ยังมีเซ็ตเมนู Brew & Bites Journey ที่จับคู่อาหาร 4 อย่าง กับเครื่องดื่ม 4 รสชาติ ให้ได้ลิ้มลองและสนุกกับการผสมผสานรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มในแต่ละรูปแบบ พร้อมค้นพบเรื่องราวของวัฒนธรรมอีสานผ่านรสชาติอาหารในแต่ละคอร์ส เริ่มต้นด้วย แผ่นแป้งอีสานกับซัลซ่าไก่ไก่ย่างเขาสวนกวาง (Isan Rice Paper & Chicken Salsa) รสแซ่บถึงเครื่องสไตล์อีสานจับคู่กับเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น ตามด้วย สลัดปลาทูน่าโพลินีเซียน(Polynesian Tuna Salad) ซึ่งผสมผสานรสชาติแบบโพลินีเชียน-ญี่ปุ่น พร้อม Far Yeast Tokyo Blonde ที่ให้ความเปรี้ยวสดชื่น เสริมความจัดจ้านด้วย กุ้งเผ็ดสไปซี่หมักเครื่องเทศคาจุน (Spicy Cajun Prawn) จับคู่กับ IPA India Pale Ale ที่มีบอดี้กลมกล่อม ขมเล็กน้อยที่ทำให้ความเข้มข้นแบบลงตัว และปิดท้ายด้วย ข้าวเหนียวมะม่วงเสิร์ฟบนบราวนี่เค้ก และ VKKC Sour เครื่องดื่มสดชื่นรสข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ ทั้งหมดในราคา 799 บาท ++ ต่อเซตพิเศษสำหรับแขกที่เข้าพักเพียงแสดงบัตรห้องพัก รับส่วนลดสูงสุด 15% จากร้านอาหารพันธมิตร และส่วนลด 10% สำหรับห้องอาหารภายในโรงแรม⁠ ไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหารนานาชาติ เดอะ โกลบ ห้องอาหารจีน จู้ ฟาง ที่โดดเด่นด้วยติ่มซำ⁠ เค้ก แอนด์ มอร์ (Cakes and More) คาเฟ่บรรยากาศน่ารักที่พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มและของว่างระหว่างวัน หรือจะเป็นบาร์สุดหรู ลอนดอน อินน์ ที่มีบริการ Self-Service Craft Beer Tap⁠