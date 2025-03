"Suan Kaew Food Festi-Wat 2" เทศกาลอาหารจากวัดสวนแก้ว ชิมอาหารอร่อยในราคาสบายกระเป๋า

เริ่มแล้วสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหารครั้งที่ 2 ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี เทศกาลอาหารเพื่อผลักดันผลิตผลท้องถิ่นสู่เมนูระดับโลก สนับสนุนร้านอาหารอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน Suan Kaew Chef 5 Stars (สวนแก้วเชฟ 5 ดาว) ออกบูธจำหน่ายทั้งอาหารคาว หวาน และ เครื่องดื่ม กว่า 100 เมนู ให้ผู้เที่ยวภายในงานได้ช้อปปิ้งแบบอิ่มอร่อยในราคาสบายกระเป๋าตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.รวมทั้งสิ้น 12 วัน ไฮไลต์เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ที่ 1,2,29 และ 30 มีนาคม กับ “Special Dish by Chef”การรังสรรค์เมนูเซ็ทพิเศษจากเชฟชั้นนำ ยกระดับผลิตผลจาก Local สู่ World Classเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี พระนักเทศน์ นักบรรยาย และนักสังคมสงเคราะห์ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว ร่วมกับ นางจรีลักษณ์ จันทร์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ดอมแอนด์โค.จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอีเว้นท์เทศกาลอาหาร ในฐานะผู้จัดงาน และ นางสาวสกุณา คำแก้ว ที่ปรึกษาการตลาด ผู้สนับสนุนและผลักดันการจัดงาน ร่วมเปิดงาน ”Suan Kaew Food Festi-Wat 2 (สวนแก้ว ฟู้ด เฟสติวัด) งานสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหาร ครั้งที่ 2” เทศกาลอาหาร ณ วัดสวนแก้ว โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี และนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ดอมแอนด์โค.จำกัด ผู้จัดงาน กล่าวว่า “พบกันอีกครั้งสำหรับงาน สวนแก้ว ฟู้ด เฟสติ-วัด หรือ งานสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหาร ครั้งที่2 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณตุ๊ก ศกุณา คำแก้ว ที่ตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อพยอม กัลยาโณ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีช่องทางทำกินที่มั่นคงและยืนยาว จึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของวัดและชุมชนออกสู่ตลาดสากล ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสคิดต่อยอดจัดงานครั้งนี้ขึ้นมา เริ่มจากปีที่แล้ว ที่เรายกระดับด้วยการจัดเป็น เชฟเทเบิ้ล ส่วนปีนี้ เราจะทำเป็น “Special Dish by Chef” ที่ต้องการจะยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของวัด จาก Local ให้กลายเป็น World Class ซึ่ง เชฟนุ่น พัชร์นันทร์ แสงเรืองเวชกุล และ เชฟติว ภูริทัต เพชรกาญจนากุล มาช่วยกันรังสรรค์เมนูเซ็ทพิเศษ ได้แก่ ข้าวนางเอกหุงด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนและผสมหญ้าฝรั่นทำให้ออกมาเป็นสีชมพูสวยงาม กุ้งแม่น้ำผัดซอสมะขามสูตรชาววัง แกงส้มมะม่วงยายกล่ำปลาแห้งโบราณ พานาคอตต้ากะทิสด ครีมซอสมะม่วงยายกล่ำ ท้อปปิ้งด้วยครัมเบิ้ลมะพร้าวคั่ว และ ข้าวเหนียวมูนลืมผัว เครื่องดื่มเป็นน้ำมะปี๊ดอัญชัน และน้ำอ้อยเสลอปี้จากวัดสวนแก้ว สามารถรีฟิลได้ตลอดมื้ออาหาร ในราคา 899 บาทต่อเซ็ทเท่านั้น ซึ่งจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ ที่ 1,2,29 และ 30 มีนาคม ท่านสามารถช่วยวัดทำบุญด้วยการซื้อบัตร “Special dish by chef” จำกัดจำนวน 200 ใบต่อวัน ซื้อทำบุญให้กับตัวเอง หรือ จะซื้อให้ผู้ด้อยโอกาสมาทานที่วัดก็ได้ นอกจากนี้เรายังมีเซ็ทผักสดกับน้ำแกงส้มมะม่วงยายกล่ำ ให้ท่านอุดหนุน และไปทำทานเองที่บ้านได้ด้วยในส่วนของงานเทศกาลอาหาร ทุกร้านต้องผ่านมาตรฐานความอร่อยที่เรียกว่า สวนแก้วเชฟ 5 ดาว กว่า 100 เมนูที่ผ่านการคัดเลือก กว่า 33 ร้านค้าที่อยู่ภายในงานของเรา อาทิ ขาหมูกรอบไม่อมน้ำมัน ขนมครกโบราณ, บัวลอยที่เครื่องแน่น, ครองแครงกรอบเค็ม, โรตีอบกรอบ, หมูทอดเคลือบซอสสูตรพิเศษ พร้อมเส้นหมี่ผัดสูตรนครปฐม, หมูยอไม่ผสมแป้ง เด้งคับปากแบบไร้แป้งไร้มัน, ข้าวเกรียบว่าวปิ้งย่างด้วยเตาถ่าน, น้ำช่อดอกมะพร้าวสดๆ จากสวน, ลูกลานที่ต้องใช้เวลา 50 ปีถึงจะออกลูกครั้งนึงฯลฯ ขนมไทยโบราณและเครื่องดื่มสมุนไพรอีกมากมาย"สำหรับสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหารครั้งที่ 2 จัดขึ้น 3 ช่วง คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม, วันที่ 8-9 มีนาคม และ วันที่ 27-31 มีนาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 12 วัน และสามารถร่วมทำบุญด้วยการซื้อบัตรรายได้จากการจำหน่ายบัตรจะนำไปบริจาคให้กับหลวงพ่อพระพยอม ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของวัดต่อไป#########################################