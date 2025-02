ฉลองครบรอบ 9 ปี "หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา" กับโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือน มี.ค. นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำรองห้องพักและห้องอาหาร โทร 0-3290-4666 อีเมล bookhuahin@marriotthotels.com เว็บไซต์ www.huahinmarriott.com





ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของทางโรงแรม

เว็บไซต์ https://www.huahinmarriott-th.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/Huahinmarriott

อินสตาแกรม https://www.instagram.com/huahinmarriott

ไลน์ @huahinmarriott

ด้วยการให้บริการอันเป็นเลิศ ตลอดระยะเวลา 9 ปี นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ได้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนที่โดดเด่นในเมืองตากอากาศริมทะเล รีสอร์ทแห่งนี้ได้มอบความประทับใจแก่แขกผู้เข้ามาใช้บริการผ่านบรรยากาศที่ผสมผสานความหรูหราทันสมัยกับเสน่ห์แบบไทยๆ สร้างสรรค์ช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคู่รัก ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และนักเดินทางที่แสวงหาการพักผ่อนอย่างแท้จริงในโอกาสครบรอบ 9 ปี หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ย้อนมองเส้นทางแห่งความสำเร็จ พร้อมตอกย้ำพันธสัญญาในการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับแขกทุกท่าน ตลอดหลายปีที่ผ่านมารีสอร์ทได้พัฒนา รวมไปถึงยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการเข้าพักของทุก ๆ ท่านจะเปี่ยมไปด้วยความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุด ด้วยทำเลที่ตั้งติดชายหาด ห้องอาหารที่หลากหลาย ห้องพักและห้องสวีทสุดหรู รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ 5 สระ ทรีตเมนต์สปาสุดผ่อนคลาย และกิจกรรมสำหรับเด็กที่น่าตื่นเต้น รีสอร์ทแห่งนี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการมอบประสบการณ์การพักผ่อนริมทะเลหัวหินทุกท่านสามารถร่วมสนุกกับข้อเสนอและกิจกรรมของรีสอร์ทตลอดทั้งวัน อาทิ ที่ล็อบบี้ เลานจ์ กับเพียง 99 บาท++ หรือดื่มด่ำกับของห้องอาหารบิ๊กฟิช แอนด์ บาร์ ในราคาพิเศษเพียง 1,699 บาท++ (จากราคาปกติ 2,100 บาท++) และนอกจากนี้คุณหนูๆ จะได้รับที่ห้องอาหารแอมเบอร์ คิทเช่น เพียงกล่าวคำว่า "Happy Anniversary!"ตลอดทั้งเดือนมีนาคมขอเสนอแพคเกจนวดเท้า นวดหลัง หรือแช่น้ำในอ่างจากุซซี่พร้อมกลิ่นอโรมาจากน้ำมันหอมระเหย ในห้องเซเรนิตี้ สวีท 45 นาที ในราคาเพียง 999 บาท++ทุกท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับข้อเสนอดินเนอร์แบบส่วนตัวสุดหรูริมชายหาด ด้วยราคาสุดพิเศษเพียง 9,999 บาท++ (จากราคาปกติ 12,000++ บาท) ตลอดทั้งเดือนนอกเหนือจากการมอบบริการอันเป็นเลิศแล้ว หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ยังคงมุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมหลายส่วน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การนำใช้มาตรการอนุรักษ์น้ำ รวมถึงการติดตั้งหัวก๊อกประหยัดน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสวน นอกจากนี้ยังลดปริมาณขยะด้วยการลดการใช้พลาสติก อีกทั้งยังมีโครงการบริจาคอาหาร และปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนชุมชนอีกด้วยความมุ่งมั่นนี้ได้รับการยืนยันและยอมรับผ่านรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล อาทิ รางวัล Green Hotel Awards รางวัล ASEAN Green Hotel Standard และรางวัล Thailand Tourism Award – Gold Award นอกจากนี้ ทางรีสอร์ทยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกโดย Prix Versailles ซึ่งประกาศที่สำนักงานใหญ่ของยูเนสโก และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทยบน Tripadvisor พร้อมกับรางวัล Travelers' Choice Best of the Bestความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความทุ่มเทของเพื่อนพนักงานทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ประสบการณ์อันน่าประทับใจ รวมถึงแขกผู้มีอุปการคุณและชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามทางรีสอร์ทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในคุณค่าแห่งการบริการและความเป็นเลิศ ไม่ว่าวันเวลาจะเดินไปข้างหน้าเพียงใดร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปี ที่หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ตลอดเดือนมีนาคมนี้#########################################