พีต้า (PETA) ประท้วงที่ลอนดอน “แบนกะทิไทย” ทรมานลิงเก็บมะพร้าว ชาวไทยแห่คอมเมนต์ ไทยใช้กระต่ายขูดมะพร้าวด้วย!

สถานทูตไทยในลอนดอนเพิ่งได้รับคำเตือน! กลุ่มผู้เคลื่อนไหว PETA ในสหรราชอาณาจักร ราดน้ำกะทิเพื่อเปิดเผยความโหดร้ายของอุตสาหกรรมกะทิของประเทศไทย





จากการสืบสวนของ PETA เอเชีย เผยให้เห็นว่า ลิงที่ถูกบังคับให้เก็บมะพร้าวในประเทศไทย ถูกมัดด้วยเชือกที่สั้นมากจนแทบขยับตัวไม่ได้ ถูกขังไว้ในกรง และปล่อยให้เดินไปเดินมาจนเสียสติ





สัตว์ที่ฉลาดเหล่านี้ควรอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อยู่กับครอบครัวของพวกมัน ไม่ใช่ถูกแยกตัว ล่ามโซ่ และทำงานจนหมดแรง





อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีก— รวมกันบอยคอตกะทิของประเทศไทย



- นอกจากจะใช้ลิงเก็บมะพร้าวแล้ว ยังใช้กระต่ายขูดมะพร้าวอีก (Piyabut Wongpakdee)





- ถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรต้องมีลิงกี่ตัวกันอ่า สวนมะพร้าวเป็นพันเป็นหมื่นไร่ สเกลระดับส่งออก ยูแยกไม่ออกระหว่างอุตสาหกรรมกับวิถีชีวิต (Aom Evarin)

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 68 ที่ผ่านมา แฟนเพจ PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) หรือองค์การพิทักษ์สิทธิสัตว์ ได้เผยภาพพร้อมข้อความ เกี่ยวกับแคมเปญบอยคอตกะทิจากเมืองไทย โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นการทรมานลิง โดยกลุ่มผู้ประท้วงได้ราดน้ำกะทิลงไปที่ตัว พร้อมชูป้ายข้อความรูปมะพร้าวผ่าซีกที่มีทั้งข้อความภาษาอังกฤษและภาษาไทย สื่อสารถึงการแบนกะทิไทยสำหรับเนื้อหาที่ PETA โพสต์ ระบุว่านอกจากนี้ PETA แนบ link ที่เป็นข้อมูลกับภาพถ่าย ที่เกี่ยวกับการลงพื้นที่ในเมืองไทย โดยระบุว่า อุตสาหกรรมกะทิไทยนั้นหลอกลวง และรัฐบาลไทยพรากลูกลิงจากอกแม่ โดยมีกลุ่มผู้ลงชื่อร่วมต่อต้านแล้วเกือบสามหมื่นรายจากข้อความในแฟนเพจ PETA ทำให้มีคนไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เช่นทั้งนี้ การประท้วง หรือโจมตีกะทิไทย ในลักษณะนี้ ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะช่วงปี 2563-2565 องค์กรฯ PETA ก็เคยเคลื่อนไหวมาแล้วสำหรับมุมมองอีกด้านหนึ่งของคนไทย โดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่เคยตกเป็นข่าว เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ซึ่งเป็นจุดหมายท่องเที่ยวดังการใช้ “ลิงเก็บมะพร้าว” ถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทย เนื่องด้วยการเก็บผลมะพร้าวบนยอดสูง 20-30 เมตร นั้นเป็นเรื่องที่คนทำได้ยาก จึงใช้ประโยชน์จากลิงที่ชำนาญการปีนป่ายต้นไม้มาเป็นตัวช่วยชั้นดีในการเก็บมะพร้าวการฝึกให้ลิงเก็บมะพร้าวได้ ถือเป็นการสื่อสารกันระหว่างคนกับลิง ไม่ใช่เฉพาะการบังคับขู่เข็ญหรือทำร้าย หรือเลี้ยงแบบเจ้านายกับลูกน้องเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการให้รางวัลเมื่อทำดีหรือทำถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพต่างสายพันธุ์ระหว่างคนกับลิงที่มีความเมตตาและผูกพันฉันท์เพื่อน หรือบางคนก็รักและเลี้ยงเหมือนลูกเสียด้วยซ้ำเมืองไทยนอกจากมีโรงเรียนสอนลิงแล้ว หลายแห่งยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชม ซึ่งที่ผ่านมานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมก็เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ถ้าหากใครอยากชมวิธีการฝึกลิงและวิธีการทำงานของลิงเก็บมะพร้าวว่าจะมีการทำร้ายหรือทำโทษรุนแรงหรือไม่อย่างไร ก็สามารถติดต่อเพื่อเข้าไปชมกันได้โดยล่าสุด เมื่อปีที่ผ่านมา ยูทูปเบอร์ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง จองกับคัลแลน ยังเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกลิงคลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตของลิงกับคนให้ได้ชม