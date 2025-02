ททท.ปารีส ร่วมกับ Louis Vuitton เปิดตัว Louis Vuitton BANGKOK City Guide 2025

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปารีส ร่วมกับ Louis Vuitton เปิดตัว Louis Vuitton City Guide Bangkok 2025 คู่มือท่องเที่ยวระดับโลกที่นำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษของกรุงเทพมหานคร ผ่านมุมมองที่หรูหราและมีสไตล์ อันเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชัน Louis Vuitton City Guide ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมเชิญผู้บริหารบริษัทนำเที่ยว สายการบิน และ Influencer ด้านการท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษสุดที่ Maison de Famille de Louis Vuitton ในเมือง Asnières-sur-Seine ประเทศฝรั่งเศส สถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของแบรนด์ Louis Vuittonนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ททท. สำนักงานปารีส และ Louis Vuitton ในครั้งนี้ เป็นการเฉลิมฉลองปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 และสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ระดับพรีเมียมโดยเชิญชวนนักเดินทางระดับไฮเอนด์ให้มาสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ล้ำสมัย และการบริการอันยอดเยี่ยมของกรุงเทพฯ ด้วยการเปิดตัว Louis Vuitton City Guide Bangkok 2025 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Louis Vuitton City Guide คอลเลกชันที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแลนด์มาร์กสำคัญ ร้านอาหารระดับโลก แกลเลอรีศิลปะ แหล่งแฟชั่น สถานที่พักผ่อนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาด ตามมาตรฐานของการท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1998โดยคู่มือฉบับกรุงเทพฯนี้ จะพาผู้อ่านร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในแนวคิด 5 Must Do In Thailand คือ Must Taste, Must Try, Must Buy, Must Seek และ Must See ซึ่งคาดว่าจะสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพและมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางระดับไฮเอนด์ที่มีความชื่นชอบในแบรนด์ระดับหรูหรา เช่น Louis Vuittonในปี พ.ศ.2567 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 35.5 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 จากปี พ.ศ.2566 และคิดเป็นการฟื้นตัวร้อยละ 89 เมื่อเทียบกับปี 2562 สะท้อนถึงความนิยมและความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่เดินทางมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2567 มีจำนวน 720,806 คน เติบโตร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2566 และคิดเป็นร้อยละ 96 ของจำนวนนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2562 ที่มีจำนวน 745,318 คน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นหมุดหมายยอดนิยมของนักเดินทางชาวฝรั่งเศสLouis Vuitton City Guide Bangkok 2025 พร้อมวางจำหน่ายในรูปแบบเล่มและออนไลน์ ทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ผ่านช่องทางออนไลน์ และร้าน Louis Vuitton ทั่วโลก