สัมผัสเพชรเม็ดงามแห่งแหลมพันวา ผ่านฉากในซีรีส์ดัง กับ "Director Package" ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต กับ Director Package ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2568 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7639-1123 หรือเว็บไซต์ www.capepanwa.com

The White Lotus ซีซั่น 1 และ 2 เป็นซีรีส์ที่สร้างปรากฎการณ์แม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เป็นแฟนตัวยงเดินทางท่องเที่ยวตามรอยซีรีส์ดังกันอย่างคับคั่ง (Set-jetting) จึงทำให้ประเทศไทยเป็นกระแสร้อนแรงข้ามปีเมื่อซีรีส์ดังอย่าง The White Lotus 3 เลือกภาคใต้เป็นสถานที่ถ่ายทำและเพิ่งฉายพรีเมียร์ตอนแรกให้ได้ชมไปสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และหนึ่งในโลเคชันลับในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) คือ(อ้างอิง: เว็บไซต์ The White Lotus X TAT thewhitelotus.thailandinsider.com โรงแรมแห่งแรกจากเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ที่พักสุดหรูหราบนจุดหมายปลายทางที่เต็มเปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ พร้อมด้วยชายหาดขาวทอดยาวริมทะเลอันดามันอันเงียบสงบและเป็นส่วนตัว จนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยงามของภูเก็ต พร้อมเปิดประตูชวนไปตามหาภาพแห่งความทรงจำอันคุ้นเคยผ่านฉากที่คุ้นหน้าคุ้นตาในภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังมากมาย กับมอบประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือน ด้วยห้องพัก เคป ซิกเนเจอร์ คอร์เนอร์ สวีท ขนาดกว้างขวางกว่า 127 ตร.ม. ที่มาพร้อมกับระเบียงขนาดใหญ่มอบทัศนีย์ภาพของทะเลอันดามันในมุมมองสุดตระการตา และมีอ่างน้ำวนกลางแจ้งให้สัมผัสความงามของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดและดื่มด่ำกับการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มตลอด 3 วัน 2 คืน ในราคาเริ่มต้น 22,300 บาทสุทธิ สำหรับ 2 ท่าน โดยเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2568 พร้อมรับชุดของขวัญต้อนรับสุดพิเศษสำหรับการจอง Director Package เท่านั้น อาทิ Afternoon Tea สำหรับ 2 ท่าน ณ พันวาเฮ้าส์, บัตรกำนัลเครื่องดื่มค็อกเทล ณ แบมบู บาร์ และคาเฟ่ อันดามัน, บัตรกำนัลเครื่องดื่มชา กาแฟ ณ คาเฟ่ แคนทารี และบัตรกำนัลส่วนลด 15% สำหรับการทำสปาทรีตเมนต์ ณ เคปสปา *เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนดจองแพ็กเกจได้ที่: https://reservation.travelanium.net/hotelpage/rates/?propertyId=569&onlineId=4&pid=MDYxMjQ1Mw%3D%3D นอกจากนี้ ยังให้คุณเพลิดเพลินกับ Afternoon Tea และเครื่องดื่มค็อกเทลซิกเนเจอร์เมนูใหม่ที่ผสมผสานทั้งความหรูหราและโรแมนติกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงเพลิดเพลินกับ Afternoon Tea ที่คัดสรรมาอย่างละเมียดละไมในราคา 1,100 บาท ++ (สำหรับ 2 ท่าน) เพื่อประสบการณ์ที่แสนพิเศษและเหนือระดับ โดยเฉพาะการจับคู่ชากลีบดอกบัวหลวงอันหอมกรุ่นกับของคาวหวานแบบไทยที่เต็มไปด้วยความอ่อนช้อยและความประณีตในทุกคำที่ลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็น เมี่ยงกลีบบัว ทอดมันกุ้ง ไก่สะเต๊ะ ม้าฮ่อ แตงโมปลาแห้ง ถุงทอง ข้าวเหนียวมะม่วง สาคูข้าวโพด ทองหยอด ฝอยทอง และลูกชุบเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกผ่านค็อกเทลแก้วพิเศษที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งมีให้เลือกชิมถึง 3 แบบ 3 สไตล์ แก้วแรกคือ Armond’s Last Sip (320 บาท ++) ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮาวาย เกาะทรอปิคัลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ให้ความสดชื่นจากสับปะรดและมินต์ ส่วนมนต์เสน่ห์ของ Sicilian Sour (320 บาท ++) นั้นมาจากความเปรี้ยวของเลมอน ตกแต่งด้วยรากบัวอบแห้ง และอีกแก้วคือ Mook (320 บาท ++) ค็อกเทลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทะเลอันดามันและชายหาดที่สวยงามของเมืองไทย ผสมผสานคลาสสิครัมของไทยกับผลไม้เมืองร้อนอย่างแตงโมและสับปะรดที่เต็มไปด้วยความสดชื่นมีชีวิตชีวา#########################################