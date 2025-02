“Banana Beach” ภูเก็ต คว้าที่ 2 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2025 โดย Tripadvisor

อย่างไรก็ตาม บนเกาะภูเก็ต ก็มีชายหาดชื่อ “หาดกล้วย” ด้วยอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นชายหาดเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างหาดลายันและหาดในทอน

วันที่ 18 ก.พ. 68 ที่ผ่านมา Tripadvisor หนึ่งในแพลตฟอร์มรีวิวการท่องเที่ยวชื่อดัง ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใช้เป็นคู่มือตัดสินใจในการเดินทาง ได้ประกาศผลการจัดอันดับ “ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2025” หรือ Travelers’ Choice Awards Best of the Best Beaches 2025 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อชายหาดในจังหวัดภูเก็ต สามารถคว้าอันดับที่ 2 มาได้ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2025 - Travelers’ Choice Awards โดย Tripadvisor ได้แก่1. Elafonissi Beach, Crete, Greece3. Eagle Beach, Oranjestad, Aruba4. Siesta Beach, Siesta Key, Florida5. Praia da Falésia, Algarve, Portugal6. Playa Varadero, Varadero, Cuba7. Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic8. Playa de Muro Beach, Mallorca, Spain9. Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia10. Myrtos Beach, Kefalonia Island, Greeceทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากคำอธิบาย รวมทั้งภาพถ่ายจากเว็บ Tripadvisor ที่นักท่องเที่ยวรีวิวไว้นั้น “Banana Beach” ในที่นี้ น่าจะหมายถึง ชายหาดบนเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ตภาพถ่ายจากรีวิวใน Tripadvisor“เกาะเฮ” (Hey Island ) หรือ “คอรัลไอส์แลนด์” (Coral Island) เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณ 10 กม. ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง นั่งเรือสปีดโบ๊ตไปประมาณ 10-15 นาที หรือเรือหางยาวประมาณ 45 นาทีสำหรับ Banana Beach บนเกาะเฮ เป็นชายหาดที่งดงาม มีหาดทรายละเอียดขาวทอดตัวยาวไปตามแนวชายฝั่ง สามารถเดินเล่นได้แบบนุ่มเท้า หรือจะนอนอาบแดด โดยบนหาดจะมีเตียงผ้าใบให้บริการอยู่ สามารถเลือกนอนพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยมีกิจกรรมทางทะเลให้ได้เลือกทำกันอย่างสนุกสนานมากมาย น้ำทะเลใสสะอาด ชวนให้ลงไปแหวกว่ายถ้าอยากดำน้ำตื้นก็สามารถทำได้ เพราะจะมีบรรดาปลาทะเลมาแหวกว่ายให้ได้ชม หรือสายแอดเวนเจอร์จะลองกิจกรรมพาราเซลลิ่งก็มีให้เลือกบริเวณทางเข้าถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นทางขึ้น-ลงที่เป็นป่ามะพร้าวและไม้ยืนต้นริมหาดทรายนับเป็นอีกหนึ่งชายหาดในภูเก็ตที่มีความเงียบสงบ น้ำทะเลสวยใส ที่หาดกล้วยมีเพียงร้านค้าเล็กๆ ของชาวบ้าน และหาดแห่งนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของเหล่านักท่องเที่ยวมากนัก จึงทำให้ชายหาดมีความเงียบสงบชวนผ่อนคลายและเป็นจุดชมบรรยากาศของพระอาทิตย์สุดโรแมนติก