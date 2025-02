ททท. ปั้นสงขลาสู่เมืองท่องเที่ยวศักยภาพ! เปิด 3 แคมเปญดึงนักท่องเที่ยวเที่ยวตลอดปี

“ศูนย์กลางการเดินทางของภาคใต้ตอนล่าง - เมืองพหุวัฒนธรรม - เมืองสองทะเล”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าดันสงขลาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยใช้จุดแข็งของพื้นที่ ได้แก่เป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอดและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2568 ชวนสัมผัสเสน่ห์สงขลาผ่านมุมมองใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าเดิมกับ 3 โครงการไฮไลต์ ได้แก่ สนุกทั้งปีที่สงขลา, Exploring Songkhla และ Beyond Expectations ที่มุ่งเน้นกระตุ้นนักท่องเที่ยวผ่านอีเวนต์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ขยายกลุ่มตลาดใหม่ Incentive และ Niche สร้างแรงบันดาลใจให้เดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี พร้อมเสริมทัพด้วย 5 Must Do in Songkhla ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 8-10% ในปี 2568นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า ททท. ขานรับนโยบายรัฐบาลตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2568 เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวศักยภาพสูงอย่างสงขลา ก่อนจะเชื่อมโยงไปสู่เมืองน่าเที่ยวอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ซึ่งจังหวัดสงขลาโดดเด่นด้วยการเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีจุดขายคือต้นทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียประกอบกับเมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา ได้รับการประกาศเป็น “แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก” และการผลักดันสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะยิ่งทำให้เมืองมีโอกาสพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ ททท. จะนำมาผลักดันการท่องเที่ยวของภูมิภาค ตลอดจนปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกต่อไปนางสาววัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. กล่าวว่า ททท. วางแผนส่งเสริมการตลาดในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วย 3 โครงการหลัก ประกอบด้วย1) โครงการสนุกทั้งปีที่สงขลา ส่งมอบประสบการณ์อันสุดพิเศษในจังหวัดสงขลา กระตุ้นท่องเที่ยวตลอดทั้งปีด้วยอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ Go Songkhla by Tuk Tuk2) โครงการ Exploring Songkhla ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลา ระหว่างพื้นที่หลักคืออำเภอหาดใหญ่ไปยังพื้นที่รองอื่น ๆ ด้วยกิจกรรม Joint Promotion ร่วมกับผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว เจาะกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย กลุ่มขับรถเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม อาทิ กิจกรรม Songkhla HOT ออกแบบเส้นทางนำเสนอขายในราคาสุดพิเศษ พร้อมมอบส่วนลดและชุดของที่ระลึก3) โครงการ Beyond Expectations พบกับ 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ แคมเปญ Go South Multiverse เอาใจนักท่องเที่ยวสายมู เที่ยวใต้เสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ ปี 2568 สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพักและใช้บริการสถานประกอบการเชิงสุขภาพและสปาที่เข้าร่วมแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2568 ยอดค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับของที่ระลึกวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด,กิจกรรม Collect & Go กระตุ้นการเดินทางของเที่ยวจังหวัดสงขลาในรูปแบบ Travel Passport ตามล่าตราแสตมป์ 25 จุด ทั่วเมืองหาดใหญ่- สงขลา รับของที่ระลึกจาก ททท. หาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2568และกิจกรรม Amazing Songkhla Love Wins ฉลองสมรสเท่าเทียมในเดือนแห่งความรัก มอบส่วนลดมูลค่า 300 บาท ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานการตรวจประเมินและได้รับรางวัล Nuad Thai Premium และ Thai World Class Spa จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2568นอกจากนี้ ททท. ตั้งใจขยายกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ อาทิ กลุ่มเรือยอร์ช กลุ่ม Self-Drive กลุ่มคาราวาน กลุ่ม Incentive และ MICE เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีอัตราการใช้จ่ายสูง และมีแผนผลักดันการขยายเส้นทางการบินเชื่อมโยงภูมิภาคจากท่าอากาศยานต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ ท่าอากาศยานอุดรธานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงสงขลาของนักท่องเที่ยวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นจุดขาย ผ่านแนวคิด 5 Must Do in Songkhlaประกอบด้วย Must Taste อิ่มอร่อยอาหารจานเด็ด : ไก่ทอดหาดใหญ่ ขนมไข่เตาถ่าน ข้าวสตู เต้าคั่ว มันเดือย Must Try ต้องลอง กิจกรรมมากมายหลายหลาก: การแข่งขันวิ่งเทรลแนวผจญภัยในเส้นทางธรรมชาติ ท่าข้ามเทรล Thakham Trail, การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนใต้ Songkhla International Marathon, หาดใหญ่มาราธอน ครั้งที่ 17, งานหาดใหญ่ 21 วิ่งปลุกเมืองHATYAi21, งานการแข่งขันสงขลาไตรกีฬา Songkhla Triathlon Must Buy ของกินของฝากล้ำค่าน่าซื้อหา : สินค้าท้องถิ่น อาทิ ผ้าปาเต๊ะ รวมถึงเมนูเด็ดต้องลองชิมของจังหวัดสงขลา เช่น เกาลัด ผลไม้สด ตลาดกิมหยง ไข่ครอบสงขลา มะม่วงเบาแช่อิ่ม ส้มโอหอมควนลัง Must Seek แสวงหาถิ่นน่าเที่ยว: ย่านเมืองเก่าสงขลา เขาคูหา เขาคอหงส์ มัสยิดกลางสงขลา Must See ละลานตาการแสดงวัฒนธรรม : Hatyai Midnight Songkran ประเพณีถือศีลกินเจ ประเพณีไหว้พระจันทร์ ประเพณีแข่งเรือยาวบางกล่ำ ประเพณีชักพระภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ปี 2567 พบว่า มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนรวมทั้งสิ้น 6,998,664 คน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.53 จากปี 2566 แบ่งเป็นสัดส่วนคนไทย จำนวน 3,135,386 คน-ครั้ง และชาวต่างชาติ จำนวน 3,863,278 คน-ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียน 50,286.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.81 จากปี 2566 ซึ่งมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 21,838.32 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 28,448.08 ล้านบาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ร้อยละ 75.81 ซึ่งสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว จ.สงขลา สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว และจีน ตามลำดับ ทั้งนี้ ททท. ตั้งเป้าหมายผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดสงขลา ปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8-10 จากปี 2567