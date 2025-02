ร่วมงานบุญ "ตักบาตรเพ็ญพุธ พระอุปคุตเที่ยงคืน" ที่ประจวบคีรีขันธ์

ด้วยปี 2568 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดเป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาที่ยิ่งใหญ่ เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของประเทศไทยทุกมิติ จึงได้กำหนดแนวคิด 5 Grand; Grand Festivity-Moment-Privilege-Invitation-Celebration เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ควบคู่กับการยกระดับมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางส่งเสริมเมืองน่าเที่ยว (Hidden Gem Cities) และนำเสนอเสน่ห์ไทย หรือ Soft Power แต่ละท้องถิ่นในแง่มุมของการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และหัตถกรรมไทย โดยแต่ละ Grand ได้เตรียมความพิเศษมามอบให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ชูธงเปิดตัว 1 ใน Grand Moment ภาคกลางกับกิจกรรมงานตักบาตรเพ็ญพุธ พระอุปคุตเที่ยงคืน ณ วิหารหลวงปู่พระอุปคุต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตามปฏิทินวันเพ็ญพุธจะมีเพียง 1 วันเท่านั้นของแต่ละปี เป็นกิจกรรมไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด และต้องวางแผนล่วงหน้าในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวสายศรัทธา การตักบาตรเที่ยงคืน ซึ่งต้องเดินทางมาพักค้างคืน นับเป็นโอกาสทางตลาดในการขยายผลและตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวสายศรัทธาจึงเชื่อมโยงสินค้าท่องเที่ยวสายศรัทธาเพื่อเตรียมส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวกับเส้นทางเที่ยวเมือง 3 อ่าว (อ่าวน้อย อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว) 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ภูมิภาคภาคกลาง ชวนมาค้นหา Grand Moment ที่จะเป็น Once in a Lifetime เติมเต็มคุณค่าชีวิตในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสร้างการรับรู้ผ่านคอนเทนต์ซีรีส์ อินฟลูเอนเซอร์ ร่วมกับรายการ “ตามก้องไป Journey” นำเสนอเรื่องราวงานบุญประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธ พร้อมเสนอเส้นทาง 3 อ่าว (อ่าวน้อย อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว) 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ วัดอ่าวน้อย;โบสถ์ไม้สักใหญ่ที่สุดโลก, เขาตาม่องล่าย, ศาลหลักเมือง; จตุโชค งดงามและใหญ่ที่สุด, ศาลหลักเมืองเก่า ถนนสู้ศึกชุมชนหัวบ้าน, เขาล้อมหมวก;ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ให้อาหารค่างแว่น, เขาช่องกระจก พระเจดีย์ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ร.9, วัดเกาะหลัก หลวงพ่อเปี่ยม เกจิสายเมตตา, ศาลเจ้าปู่เถ้ากง และวิหารหลวงปู่พระอุปคุตขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมารับมอบประสบการณ์ความสุขก่อนใคร สุขทันที..ที่เที่ยวภาคกลาง และเตรียมพบกับเสน่ห์ของภาคกลางอีกหลายมิติกับ The Grand Moment ภาคกลาง ความสุขที่สัมผัสได้ประสบการณ์ใหม่ที่ใกล้คุณ