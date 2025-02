ตามรอย “ลิซ่า” ไปรู้จักโรงแรมสุดหรูที่ “สมุย - ภูเก็ต” ในซีรีส์ดัง The White Lotus

โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย, อนันตรา ลวานา เกาะสมุย รีสอร์ท, อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า และอนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ต

สำหรับ The White Lotus ที่ออกอากาศทางช่อง HBO และสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่าน HBO Max เป็นซีรีส์แนวดราม่า-ตลกร้าย เล่าเรื่องราวจิกกัดสังคม เสียดสีความฟุ่มเฟือย และด้านมืดของคนรวยที่เบื้องหน้านั้นเหมือนมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ โดยมีฉากหลังเป็นการต่อสู้ดิ้นรนของพนักงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่หรูหราของรีสอร์ต นามว่า The White Lotusสองซีซั่นที่ผ่านมา ผู้สร้างเลือกเกาะฮาวาย สหรัฐอเมริกา กับเกาะซิซิลี อิตาลี ในการถ่ายทำ ซึ่งนอกจากผลตอบรับของซีรีส์เป็นไปในทางบวกกวาดรางวัลมามากมาย ในแง่ของการท่องเที่ยวก็ช่วยทำให้ยอดจองโรงแรมพุ่งสูงขึ้นทันที เพราะมีนักท่องเที่ยวไปตามรอยเป็นจำนวนมากสำหรับซีซั่น 3 ทีมงานเลือกภาคใต้ของไทย ได้แก่ “เกาะสมุย กับ ภูเก็ต” เป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำ โดยข้อมูลระบุว่า เลือกใช้โรงแรมในเครือของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) จำนวน 4 แห่งได้แก่สำหรับ "โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ต เกาะสมุย” ถือเป็นสถานที่หลักของการถ่ายทำ เพราะในสองซีซั่นแรก ก็เลือกใช้บริการโรงแรมในเครือนี้ โดยโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ต เกาะสมุย ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ บนเนินเขาแบบภูมิประเทศเขตร้อน เขียวชอุ่มไปด้วยแมกไม้ พร้อมทิวทัศน์ของอ่าวไทยที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาส่วน “อนันตรา บ่อผุด” ถ่ายทำบริเวณล็อบบี้สไตล์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ป้อมยาม ทางเข้ารีสอร์ตที่ร่มรื่นลานจอดรถพนักงาน และร้านขายเครื่องประดับของรีสอร์ท รวมถึงสระบัว และสวนขนาดใหญ่ภายในสปา ที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง Bill Bensley โดยผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมทางภาคใต้ของไทยด้าน “อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ต” ซึ่งตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัวที่เงียบสงบในเฉวง ผสมผสานความหรูหราทันสมัยเข้ากับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนานของเกาะสมุยได้อย่างลงตัว โดย Singing Bird Lounge ซึ่งเป็นบาร์สไตล์บ้านต้นไม้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 120 ปี ของรีสอร์ต เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากบาร์หลักในซีซันที่ 3 โดยเลานจ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแข่งขันประชันเสียงนกอันโด่งดังของเกาะนอกจากนี้ บนเกาะสมุยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดังอีกหลายจุดในการถ่ายทำ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง, หาดเชิงมน, แอม สมุย รีสอร์ต ตลิ่งงาม, วัดภูเขาทอง, โรงแรมเคป ฟาน, บีชคลับ Pi Samui, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ดุสิต เทวา รวมทั้ง หาดริ้น เกาะพะงัน ที่มีชื่อเสียงในเรื่องฟูลมูนปาร์ตี้ข้ามฟากไปยังเกาะภูเก็ต ซึ่งเลือกถ่ายทำที่ “อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ โดยเป็นฉาก The Wellness Sanctuary สปา และห้องพักของตัวละครหลักชื่อ Belinda ซึ่งเป็นผู้จัดการสปาในซีซั่นแรก โดย อนันตรา ไม้ขาว ตั้งอยู่ริมชายหาดไม้ขาวที่เงียบสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต มีความเป็นส่วนตัวและหรูหรา เป็นฉากเปิดเรื่องให้กับ The White Lotus ซีซั่นล่าสุดสำหรับสถานที่ถ่ายทำจุดอื่นในภูเก็ต ประกอบไปด้วย เกาะละวะใหญ่, หาดยะนุ้ย, สนามมวยบางลา บ็อกซิ่ง, คาเฟ่ เดล มาร์ และ Phuket Yacht Haven Marinaทั้งนี้ ยังมีสถานที่ในกรุงเทพฯ ที่ระบุว่ามีฉากโรงแรม Mandarin Oriental ปรากฏอยู่ด้วยทางด้าน Minor Hotels เปิดเผยว่าการเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักของซีรีส์ดัง ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ให้กับโรงแรมในเครือ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชม HBO ทั่วโลก ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์ซึ่ง กระแส “White Lotus Effect” ที่เกิดขึ้นจากซีซันก่อนหน้า ช่วยดันให้เกาะเมาวี (ฮาวาย) และ เกาะซิซิลี (อิตาลี) กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม และครั้งนี้ The White Lotus กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยเช่นกันโดย Minor Hotels เผยว่า หลังจากโรงแรมทั้ง 4 แห่ง ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ราคาห้องพักของโรงแรมเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นกว่า 40% นับว่าเป็นกระแสตอบรับจากซีรีส์ ที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลก ซึ่งเชื่อว่า กระแสดังกล่าว จะช่วยเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสุดหรูแห่งใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาวโดยสิ่งสำคัญนอกเหนือจากโรงแรมหรูที่ปรากฏในเรื่องแล้ว ซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น 3 ยังนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม อาหารไทย ฯลฯ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้การท่องเที่ยวในปีนี้คึกคักยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury Travel