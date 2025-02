โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ เปิดประสบการณ์สุดพิเศษ The White Lotus Afternoon Tea และ The White Lotus Bar

สามารถทำการจองได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายนนี้ โทร 02 032 0885 เพื่อจองที่นั่ง(ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)





โดย The White Lotus Afternoon Tea จะให้บริการทุกวันในเวลา 11:00, 13:00 และ 15:00





ขณะที่ The White Lotus Bar จะมีที่นั่งช่วงเย็น 2 รอบ เวลา 18:00 และ 20:00 โดยแต่ละประสบการณ์จะมีระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง ในราคา 2,500++ บาทต่อท่าน

สำหรับประสบการณ์ The White Lotus Afternoon Tea และ The White Lotus Bar ที่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ แขกที่มาเยือนจะได้สัมผัสกับความลึกลับและเสน่ห์ของซีรี่ส์เดอะไวต์โลตัส ซีซั่น 3 (The White Lotus Season 3) ผ่านรสชาติที่น่าหลงใหล การออกแบบที่แปลกตา และกลิ่นอายสุดปังจากซีรีส์ที่ทุกคนเฝ้ารอ“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ซีซั่น 3 ของ The White Lotus จะถ่ายทอดความงดงามของเกาะสมุยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยผ่านสายตาผู้ชม” ลูบอช บาร์ทา รองประธานภูมิภาคและผู้จัดการทั่วไปประจำโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ กล่าว “การสร้างประสบการณ์นี้จะทำให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสกับความเป็นไทยอย่างแท้จริง ผ่านรสชาติที่คัดสรรและทิวทัศน์อันงดงามของประเทศเรา”ก้าวเข้าสู่โลกที่ได้รับการแปลงโฉมด้วยเสน่ห์จากซีรีส์ The White Lotus ที่ The Library ของ The Lounge โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ที่ได้รับการออกแบบใหม่ร่วมกับ HBO โดยมีแรงบันดาลใจจากฉากอันสวยงามและความลึกลับในซีรีส์ ให้ได้จินตนาการถึงพื้นที่ที่อบอวลไปด้วยดอกบัวสีขาวในทะเลลึก การตกแต่งที่หรูหราทุกมุมสะท้อนถึงความซับซ้อนและดราม่าของซีรีส์ ตั้งแต่งานศิลปะที่ดรามาติกไปจนถึงพื้นที่ถ่ายภาพสุดพิเศษที่รอให้แขกได้สัมผัสกับความงามที่น่าหลงใหลหัวหน้าเชฟประจำโรงแรม แอนเดรีย แอคคอร์ดิ และหัวหน้าเชฟขนมหวาน อันเดรีย โบนาฟินี ได้ร่วมมือกันสร้างประสบการณ์อาฟเตอร์นูนทีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่ถ่ายทำอันเขียวขจีของเกาะสมุย แขกทุกท่านจะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบไทยที่ต้อนรับด้วยเครื่องดื่ม Crémant และชามะลิสกัดเย็นก่อนที่จะได้เพลิดเพลินกับการหยิบจับเมนูขนมคาวหวานที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ จุดเด่นในเมนูได้แก่ ล็อบสเตอร์ไทยสลัดกับมะกรูดและคาเวียร์ ต้มข่าใส่ตะไคร้และน้ำมันผักชี ที่จะมอบรสชาติอันจัดจ้านและเข้มข้น ส่วนของหวานที่ไม่ควรพลาดคือ ทาร์ตข้าวโพดกับวิปครีมข้าวโพดและคาราเมลป๊อปคอร์น และมาเดอลีนรสชาไทย ที่จัดวางให้อยู่บนรูปทรงของดอกบัวที่สะท้อนความงามของซีรีส์นี้ในทุกๆ คำ ด้วยการออกแบบที่งดงามและช่วงเวลาถ่ายภาพที่สวยงามทั่วทั้งเล้าจน์ ประสบการณ์อาฟเตอร์นูนทีจึงเป็นช่วงเวลาที่รื่นรมย์และน่าแบ่งปันเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า The White Lotus Bar เชิญชวนให้แขกทุกท่านได้ผ่อนคลายไปกับเครื่องดื่มที่คัดสรรมาอย่างดี ซึ่งสะท้อนถึงทั้งสามซีซั่นของซีรีส์ พร้อมด้วยเครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่สำคัญในแต่ละซีซั่นมานำเสนอในรูปแบบของค็อกเทล โดยฟิลิป บิชอฟ ผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่มของโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ และ “นิ้ง” ชัญญานุช ยอดสุวรรณ หัวหน้าบาร์เทนเดอร์ของ BKK Social Clubสัมผัสรสชาติแห่งเขตร้อนที่สวยงามและเต็มไปด้วยพลังชีวิตจากเกาะเมาวีในซีซั่น 1รสชาติอันงดงามที่แฝงเสน่ห์โรแมนติกจากเมืองตาออร์มิน่าในซีซั่น 2รสชาติของการเฉลิมฉลองในเกาะสมุย สถานที่ถ่ายทำสุดไอคอนิกในซีซั่น 3 ซึ่งผสมผสานความหอมหวานของมะพร้าวและกลิ่นหอมละมุนของใบเตยไทยเครื่องดื่มกิมเล็ตสุดคลาสสิก ที่เพิ่มความพิเศษด้วยความหวานของมะพร้าวและดอกบัวแขกจะได้รับการต้อนรับด้วยเครื่องดื่ม Crémant ก่อนเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มค็อกเทลสองแก้ว เสริมด้วยของว่างไทยที่รังสรรค์ให้ลงตัว อาทิเช่น เป็ดพะโล้ลาบ และน้ำพริกมะเขือยาวรมควันกับกุ้งลายเสือ ที่จัดเสิร์ฟบนสแตนด์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเหมือนสวนดอกบัว ทุกๆ ช่วงเวลาที่ The White Lotus Bar เชิญชวนให้แขกทุกท่านได้สัมผัสกับความหรูหรา ความลึกลับ และความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เมนูที่คัดสรรมาอย่างดี และบรรยากาศที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอนำเสนอประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษสู่โลกแห่ง The White Lotus ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำชายามบ่ายหรือการลิ้มรสค็อกเทลที่ The White Lotus Bar แขกจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลงใหลไปกับความร่วมมือสุดพิเศษนี้