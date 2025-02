โฉมใหม่ “วิวาห์ใต้สมุทร” จ.ตรัง จัดสมรสเท่าเทียมรับวาเลนไทน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนจังหวัดตรัง จัดงาน Amazing Thailand Love Wins Festival @ วิวาห์ใต้สมุทร เปิดโอกาสให้คู่รักทุกชาติ เข้าร่วมพิธีแต่งงานสมรสเท่าเทียม และจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลตรังในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2568 ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พร้อมกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งขบวนพาเหรดความรักที่เท่าเทียม แต่งเติมสีสัน ความสนุกสนาน และดินเนอร์แสนโรแมนติกมอบให้คู่รัก เติมเต็มความรัก ใครก็รักกันได้ ความรักชนะทุกอย่างบนโลกนี้ให้สมบูรณ์แบบ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงาน สร้างรายได้ให้จังหวัดตรังนางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาล วันแห่งความรักนี้ ททท. ได้ร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนจังหวัดตรัง จัดงาน Amazing Thailand Love Wins Festival @ วิวาห์ใต้สมุทร ขึ้นในวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้คู่รักได้ร่วมพิธีจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลตรัง และร่วมเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลายของความรักและการสมรสเท่าเทียม ให้ทุกคู่รักได้ร่วมเป็นหนึ่งในงานวิวาห์ใต้สมุทร ภายหลังจากที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมาจังหวัดตรังเป็น 1 ใน 10 จังหวัดเมืองน่าเที่ยวที่มีศักยภาพและสามารถผลักดันสู่การพัฒนาเป็นเมืองหลัก มีหาด Sunset beach 1 ใน 10 ของจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด และได้รับการโหวตจาก Lonely Planet เป็น Best in Travel 2025 มีเกาะกระดาน ได้รับการจัดอันดับเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลก จากเว็บไซต์ World Beach Guide จังหวัดตรังมีความหลากหลายทางด้านประเพณี ธรรมชาติ อาหาร เชื้อชาติ ซึ่งทุกอย่างรวมตัวกันอย่างสมดุล มีเอกลักษณ์ที่สามารถเป็นจุดหมายปลายทางสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังมุ่งประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย นำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กระจายรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับงานวิวาห์ใต้สมุทรในปีนี้ มีกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การจัดขบวนพาเหรด Amazing Thailand Love Wins Carnival โดยมีคู่รักศิลปิน และ Influencer อาทิ สายป่าน-คุณวุฒิ พอร์ช-อาร์ม คู่รัก LGBTQIAN+ และกลุ่มแดร็ก พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนร่วมขบวน สร้างสีสันของความรักที่มีความหลากหลาย มอบความสนุกสนาน ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม จากทั่วโลก โดยขบวนพาเหรดมีเส้นทางจาก วงเวียนพะยูน-ตลาดเทศบาลนครตรัง-สี่แยกธรรมรินทร์-ถนนพระราม 6-หอนาฬิกาตรัง ประกอบด้วย 6 ขบวน ได้แก่ The World-Class Procession of Khan Mak: ขบวนขันหมากบันลือโลก, The Miracle Love of Under the Sea: ปาฏิหาริย์รักใต้ท้องทะเล, Save the World with Love: รักษ์โลกใบนี้ด้วยรัก, Treasures of Trang: ของดีเมืองตรัง, Love Wins: รักชนะทุกสิ่งและ Love is Giving: เพราะรักคือการให้ การจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเล รดทรายสังข์ ในกิจกรรม Wedding Moment On the Beach : Under the Sea อันเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน พร้อมบันทึกภาพประทับใจ ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะกระดาน และ Sunset Beach สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม รวมถึงการจัดงานเลี้ยงฉลองวิวาห์คู่รัก Dinner Love wins Party สุดโรแมนติกจะจัดขึ้นที่หาดวิวาห์ใต้สมุทร ภายในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งเชื่อว่าการจัดงานในปีนี้ จะเป็นการเติมเต็มให้คู่รักทุกคู่ได้มีพิธีวิวาห์ที่สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนพิธีวิวาห์ใต้สมุทร เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยการริเริ่มของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ในขณะนั้น โดยได้ร่วมสร้างความฝันของคู่รักให้เป็นจริง ด้วยการจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลในชื่อ “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร” ที่จังหวัดตรัง นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและจังหวัด ในฐานะที่จัดพิธีจดทะเบียนสมรสใต้สมุทรเป็นแห่งแรในโลกแล้ว ในปีต่อ ๆ มายังได้สร้างชื่อเสียงจนได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกในหนังสือ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ (Guinness World of Record) ว่าเป็นวิวาห์ใต้สมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในฐานะที่มีคู่สมรสเข้าร่วมแต่งงาน ใต้น้ำมากที่สุดในโลกโดยในปีนี้ พิธีวิวาห์ใต้สมุทรจะได้สร้างความฮือฮาให้กับโลกอีกครั้ง โดยการเปิดโอกาสให้คู่รักสมรสเท่าเทียมทุกชาติ ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิวาห์ระดับโลกนี้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเทศไทยประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มความรักที่สมบูรณ์แบบให้กับคู่รักทุกคู่บนโลกใบนี้ และยังเป็นการสร้างความรักตำนานใหม่ให้กับ “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร” ณ จังหวัดตรัง ให้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์เป็นที่ประทับใจไปทั่วโลกอีกด้วย