ปักหมุด 7 จุดไฮไลต์ สัมผัสกรุงเทพฯมุมใหม่ ในงาน Bangkok Design Week 2025 ในธีม “ออกแบบพร้อมบวก+”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับพันธมิตรจัดงานในระหว่างวันที่ 8 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท และดึงดูดผู้เข้าชมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 300,000 คน ตลอดระยะเวลา 16 วันของการจัดเทศกาลฯงาน Bangkok Design Week เป็นเทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “Design Up+Rising: ออกแบบพร้อมบวก+” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างพลังบวกผ่านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนเมืองและเปิดโอกาสใหม่ในทุกมิติอย่างไร้ขีดจำกัด ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกปัจจุบันงาน Bangkok Design Week 2025 ปีนี้ จัดโปรแกรมสร้างสรรค์กว่า 350 โปรแกรมได้แก่ การจัดแสดงและนิทรรศการ, เสวนา, เวิร์กช็อป, อีเวนต์, ดนตรีและการแสดง, ทัวร์, ตลาดงานดีไซน์ ที่สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและนักออกแบบหน้าใหม่, กิจกรรมสร้างบรรยากาศให้แก่เมือง และสารพัดโปรโมชันจากร้านค้าและร้านอาหารภายในพื้นที่งานนี้นำเสนอเพื่อปลุกพลังบวกด้วย 4 โปรแกรมหลัก ประกอบด้วย1. The Districts: Bangkok City of Design โปรแกรมงานที่สะท้อนความเป็นเมืองแห่งการออกแบบ2. Creative Talents: Build Up the Rising Star โปรแกรมงานของนักออกแบบรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่3. Design Business: New Networking Opportunities การสร้างเครือข่ายและโอกาสของนักสร้างสรรค์4. Soft Power Industries: The Creative Culture Industry โปรแกรมงานที่นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆสำหรับพื้นที่ในการจัดการ นำโดยไฮไลต์ใน 7 ย่านสร้างสรรค์หลัก ได้แก่: มาในคอนเซ็ปต์ “The Power of Design Collaboration” ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบ “Legacy Project” ที่ผสานธุรกิจและคุณภาพชีวิตเข้าด้วยกัน ผ่านการจัดทำต้นแบบพื้นที่ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีมานาน เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในการพัฒนาเมือง แม้เทศกาลฯ จบ แต่จะมีการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ทั้งด้านธุรกิจและชุมชนต่อไป พร้อมส่งต่อให้ City Lab ของ กทม. นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือส่งเสริมเชิงนโยบายในระยะยาว: แหล่งรวมของผู้ประกอบการเชื้อสายจีนที่มีทักษะการค้าที่สืบทอดมายาวนาน เมื่อความเชี่ยวชาญเหล่านี้ถูกหลอมรวมเข้ากับนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Creative Entrepreneur Hub” ต้นแบบย่านหัวการค้าของผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม: ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Blooming Economy District” กับโปรแกรมที่เน้นสร้างประสบการณ์ใหม่ในพื้นที่และการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของย่านการค้าอุตสาหกรรมดอกไม้: ย่านเมืองเก่าใจกลางกรุงที่หลอมรวมงานออกแบบทุกสาขา สร้างชีวิตชีวาผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกวัย ได้เข้าสู่เส้นทางเศรษฐกิจชุมชนสำราญราษฎร์-มหรรณพ-อุณากรรณ ปีนี้มาภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Cultural Hopping District’ และ ‘มิตรบำรุงเมือง : สำราญ มหรรณ กรรณ’ ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับความเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เพื่อบวกการท่องเที่ยวและส่งเสริมศิลปะไปพร้อม ๆ กันอย่างกลมกลืน: ย่านสร้างสรรค์น้องใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน Bangkok Design Week ปีนี้เป็นครั้งแรก พาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่ผสมผสานกับความทันสมัย ผ่านงานดีไซน์และนิทรรศการที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับบางลำพูในแบบที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกใหม่สำหรับแต่ละสถานที่มีช่วงเวลาของการจัดงาน ดังนี้● 8 - 16 ก.พ.68: ย่านเจริญกรุง - ตลาดน้อย, เยาวราช - ทรงวาด, ปากคลองตลาด และพื้นที่อื่น ๆ● 15 - 23 ก.พ. 68: ย่านพระนคร, บางลำพู - ข้าวสาร และพื้นที่อื่น ๆ● เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ 8 - 9, 15 - 16, 22 - 23 ก.พ.68 ที่ย่านหัวลำโพงและบางโพนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สร้างสรรค์อื่น ๆ จากเครือข่ายพันธมิตรทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงโปรแกรมขนส่งสาธารณะทางเลือกของเมือง ได้แก่ Go Go Bus โดย Mayday! รถบัสไฟฟ้าบริการฟรีที่เชื่อมต่อจุดต่าง ๆ ในเทศกาลฯ ได้แก่ ย่านเยาวราช - ทรงวาด, ปากคลองตลาด, พระนคร, เจริญกรุง - ตลาดน้อย ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดูตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ เพื่อผลักดันและส่งเสริมการใช้งานขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์คนเมืองอย่างแท้จริง และ BIKE BUS ปั่นตามกัน โดย BUCA กิจกรรมทดสอบการใช้จักรยานเป็นพาหนะ ไปพร้อมกับอาสาสมัครของภาคีจักรยานเมืองกรุงเทพฯ (Bangkok Urban Cycling Alliance:BUCA) ไม่ว่าจะนำจักรยานมาเอง หรือใช้จักรยานสาธารณะ (Bike Sharing) ให้ทุกคนร่วมเดินทางไปในระยะทางสั้น ๆ ระหว่างสถานที่จัดเทศกาลฯ ได้แก่ MRT วัดมังกร, สนามไชย และสามยอด โดย Bike Bus จะหยุดทุกสถานีและสถานที่จัดงานสำคัญ เพื่อรับและส่งผู้ที่มาร่วมเดินทางไปสู่สถานีหรือสถานที่จัดงานต่าง ๆ โดยออกเดินทางทุก 1 ชั่วโมง