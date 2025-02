ต้อนรับเดือนแห่งความรัก กับ 6 ร้านอาหารเครืออิมแพ็ค

กลุ่มร้านอาหารเครืออิมแพ็ค ภายใต้การดำเนินงานของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอต้อนรับเดือนแห่งความรักกับเมนูอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่มสุดพิเศษ ให้ทุกคู่รักมาเติมความสุขและมอบความหวานให้แก่กัน พบเมนูสุดสร้างสรรค์จากฝีมือเชฟคุณภาพ พร้อมส่วนลดพิเศษจาก 6 ร้านชั้นนำ ได้แก่ ร้าน “อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์” ร้านอาหารญี่ปุ่น “สึโบฮาจิ” ร้านกาแฟ “เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์” ร้านอาหารและผับ “ฟลาน โอเบรียนส์ ไอริชผับ” ร้านอาหาร “เรโทร บาร์ แอนด์ คาเฟ่” และร้านกาแฟน้องใหม่ “ซิกส์ ซีโร่ การาจ แอนด์ โรสเตอร์” ในราคาเริ่มต้น 79 - 370 บาท พร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้เริ่มที่ร้านแรกณ ริมทะเลสาบเมืองทองธานี ขอแนะนำเมนู “Lover's Carbonara Pizza” ราคา 370 บาท พิซซ่าคาร์โบนาราอบเตาถ่านที่ทำสดใหม่ ขนาด 12 นิ้ว แต่งแต้มสีชมพูด้วยสีธรรมชาติจากบีทรูท เพิ่มความอร่อยด้วยซอส Béchamel เข้มข้นหอมมัน พร้อมปารีสแฮมทำเป็นรูปหัวใจ และ “Hidden Heart” ราคา 185 บาท ครบครันทั้งไอศกรีมรสช็อกโกแลต บราวนี่ และสตรอว์เบอร์รี่ ราดด้วยซอสช็อกโกแลต และพิเศษสุดเฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ลูกค้าสามารถจองโต๊ะบนแพที่นั่งริมน้ำสำหรับ 2 ท่าน สำรองที่นั่งมัดจำ 2 ท่าน 1,000 บาท 4 ท่าน 2,000 บาท (โต๊ะมีจำนวนจำกัด) โดยเงินมัดจำสามารถใช้แทนค่าอาหารและเครื่องดื่มในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เท่านั้น พร้อม รับฟรี เครื่องดื่มสำหรับ 2 ท่าน และดอกกุหลาบเป็นของที่ระลึกวันวาเลนไทน์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-033-1851 เฟซบุ๊ก: IMPACT Lakefront และ LINE Official Account: @impactlakefrontต่อด้วยร้านที่ 2 ร้านต้นตำรับอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะอันดับ 1 จากเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ยกขบวนของหวานสไตล์ฮอกไกโด 9 เมนูมาให้ทุกคนได้สัมผัสรสชาติของหวานต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ ในราคาพิเศษเพียง 79 บาททุกเมนู (ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ได้แก่ “เกียวโตอุจิมัทฉะพุดดิ้ง” “ไอศกรีมมัทฉะเยลลี่” “ช็อกโกแลตมูสเค้ก” “ชิราทามะ คินาโกะ” “คริสตัลโมจิ” “ชิราทามะถั่วแดงร้อน” “ชิราทามะ ฮานามิดังโงะ” “โรลเดอมัทฉะ” และ “ซากุระคริสตัลพุดดิ้ง” ให้บริการเฉพาะรับประทานที่ร้าน “สึโบฮาจิ” ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเดอะ พอร์ทอล) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-000-2180 เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม: TsubohachiTh และ LINE Official Account: @tsubohachithตามมาด้วยร้านที่ 3 กับร้านกาแฟคุณภาพระดับโลกขอแนะนำ 2 เมนูเครื่องดื่มแสนสดใสหอมหวาน ได้แก่ “Cupid's Charm” ราคา 140++ บาท ส่วนผสมที่ลงตัวของชากุหลาบ น้ำผึ้ง ไซรัปรสส้ม และเจลลี่มะพร้าว ต่อด้วย “Destiny's Brew” ราคา 150++ บาท เมนูกาแฟสุดครีเอทที่มีส่วนผสมของน้ำมะเขือเทศ น้ำมะนาว ไซรัปรสสตรอว์เบอร์รี่ โซดา และเอสเปรสโซ่ชอต สามารถลิ้มลองได้ที่ร้านเดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์ ทุกสาขา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง LINE Official Account: @TCA_thailand เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม TheCoffeeAcademicsTHร้านที่ 4ณ ล็อบบี้ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชวนทุกคนฉลองเดือนแห่งความรักด้วยหลากหลายเมนูสไตล์ไอริช พร้อมเติมความหวานด้วย 2 เครื่องดื่มสุดพิเศษ ได้แก่ “First Kiss” ราคา 180 บาท และ “Forever Love” ราคา 240 บาท พิเศษ! รับส่วนลด 20 บาท/เมนู เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 1,500 บาท (ไม่จำกัดสิทธิ์) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-833-4288 เว็บไซต์ www.flann-obriens.com และเฟซบุ๊ก: Flann O'Brien's Irish Pubร้านที่ 5ร้านอาหารสไตล์เรโทร ณ ชั้น 1 อาคาร เดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ติดกับ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี) ชวนมาเติมความหวานกับ 3 เมนูเครื่องดื่ม ได้แก่ “First Kiss” ราคา 180 บาท “Forever Love” ราคา 240 บาท และ “Puppy Love” ราคา 160 บาท เครื่องดื่มตกแต่งได้อย่างน่ารัก ดื่มแล้วเหมือนได้ย้อนยุคไปช่วง 80- 90 พิเศษ! รับส่วนลด 20 บาท/เมนู เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 1,500 บาท (ไม่จำกัดสิทธิ์) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-006-2054 เฟซบุ๊ก: Retro Bar and Cafeปิดท้ายด้วยร้านที่ 6 ขอแนะนำร้านกาแฟล่าสุดในเครืออิมแพ็ค เมืองทองธานี พื้นที่ไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักรถและกาแฟพิเศษ ขอแนะนำ 2 เครื่องดื่มสุดชิคที่แฝงด้วยความหวาน ได้แก่ “Pink Cloud” ราคา 95 บาท ที่มีส่วนผสมของไซรัปกลิ่นแตงโม น้ำมะนาว โซดา และไซรัปกลิ่นกุหลาบ พร้อมครีมนุ่มๆ และ “Hard to Love” ราคา 100 บาท ดื่มด่ำกับความหวานจากไซรัปสตรอว์เบอร์รี่ ตัดกับรสเข้มจากกาแฟคุณภาพดี ผสานความหอมหวานจากชีสเค้กและวิปครีม “ซิกส์ ซีโร่ การาจ แอนด์ โรสเตอร์” ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารจอดรถ P 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-234-0858มาเปิดประสบการณ์พิเศษกับเมนูอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่มหลากหลายในเดือนแห่งความรักนี้กับ 6 ร้านอาหารชั้นนำเครืออิมแพ็ค พร้อมบรรยากาศดีๆ และบริการที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม#########################################