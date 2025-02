ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง พบประสบการณ์สุดพิเศษที่ "โรสวูด หลวงพระบาง"

ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เชิญชวนผู้มาเยือนให้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่า ชื่นชมความงดงามของวัดพุทธอันเป็นเอกลักษณ์ และดื่มด่ำกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ผ่านสามแพคเกจสุดพิเศษที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ในประเทศลาว แพคเกจนำเสนอเสน่ห์และวิถีชีวิตท้องถิ่นที่แท้จริง ผู้เข้าพักจะได้สัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นของรีสอร์ทที่ออกแบบให้คล้ายกับหมู่บ้าน พร้อมร่วมทัวร์เดินชมสถานที่สำคัญในหลวงพระบาง ผ่อนคลายกับสปาทรีตเมนต์สุดพิเศษ และลิ้มรสอาหารชั้นเลิศที่คัดสรรมาอย่างดี รวมถึงมื้อเช้าที่ห้องอาหาร The Great House พร้อมด้วยเซทน้ำชายามบ่ายสุดพิเศษนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตกปลาริมแม่น้ำดงภายในรีสอร์ท และบริการจักรยานสำหรับการสำรวจเมืองโดยรอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งบริการรับ-ส่งสนามบินแบบไปกลับและบริการช่องทางด่วนพิเศษการผ่านศุลกากรขาเข้าเพื่อให้การเข้าพักราบรื่นแพคเกจที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจและจุดประกายจิตวิญญาณนักผจญภัยให้กับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ไฮไลต์สำคัญของแพคเกจนี้ ได้แก่ ทริปเยือนน้ำตกตาดกวางสีอันงดงาม ที่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสำคัญแห่งหลวงพระบาง, การเยี่ยมชมฟาร์มกระบือที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจ และ ประสบการณ์สุดพิเศษที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์ช้าง Mandalaoขณะที่เด็ก ๆ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ปกครองสามารถใช้เวลาผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ด้วยบริการพี่เลี้ยงเด็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ทั้งครอบครัวยังสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น กิจกรรมตกปลา, นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง และ อาหารเช้าสุดพิเศษที่ห้องอาหาร The Great House ทำให้การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่ล้ำค่าในช่วงเทศกาลไหลเรือไฟ (Boun Lai Heua Fai) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา แพคเกจนี้จะพาคุณเชื่อมต่อกับวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของหลวงพระบาง เริ่มต้นการเข้าพักด้วยการตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า ตามด้วยการเดินชมวัดและร่วมสัมผัสบรรยากาศการเตรียมงานเทศกาลไหลเรือไฟ อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำสุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรสชาติต้นฉบับของหลวงพระบาง ณ The Great House เพื่อให้คุณได้ดื่มด่ำกับมรดกทางอาหารของลาวอย่างแท้จริง ปิดท้ายค่ำคืนด้วยขบวนแห่เรือไฟอันตระการตาในวันที่ 8 ตุลาคม ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแต่ละแพคเกจได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานการเข้าพักที่หรูหรา กิจกรรมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและประวัติศาสตร์อย่างลงตัว สะท้อนถึงปรัชญา A Sense of Place® ของโรสวูดAdrien Pons ผู้จัดการรีสอร์ทของโรสวูด หลวงพระบาง กล่าวว่า “ที่โรสวูด หลวงพระบาง เป้าหมายของเราคือการมอบประสบการณ์การเข้าพักที่มีความหมายและส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้มาเยือนอย่างลึกซึ้ง” พร้อมกล่าวเสริมว่า “แพคเกจเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชิญชวนนักเดินทางให้มาค้นพบและเชื่อมโยงกับหัวใจและจิตวิญญาณของประเทศลาว”โรสวูด หลวงพระบาง ได้รับการออกแบบโดย Bill Bensley นักออกแบบชื่อดังระดับโลก เป็นรีสอร์ทที่ผสานความหรูหราเข้ากับเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่น้ำ ประกอบด้วยห้องพักและวิลล่าทั้งหมด 23 หลัง ได้แก่ Riverside Rooms, Riverside Suites, Riverside Villas, Waterfall Pool Villas และ Hilltop Tents ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากยุคทองของนักสำรวจในอดีต ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Bensley รีสอร์ทได้รับการบูรณะอย่างพิถีพิถันตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโก เพื่อคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมและอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของลาว โครงสร้างของรีสอร์ทตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีน้ำตกธรรมชาติไหลผ่าน โดยมีห้องอาหาร The Great House และ Elephant Bridge Bar ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ อันเป็นเส้นทางที่ช้างเคยใช้สัญจร รีสอร์ทแห่งนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของ การผสมผสานทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นทางของนักสำรวจชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมายังลาว สะท้อนผ่านการออกแบบภายในที่ผสมผสานระหว่าง สไตล์ฝรั่งเศส และ ศิลปะหัตถกรรมลาว ซึ่งปรากฏอยู่ในองค์ประกอบต่าง ๆ ตั้งแต่หีบเดินทางโบราณ ของแต่งบ้านยุคเก่า แผนที่เก่า และของสะสมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ Hilltop Tents ที่ได้รับการตกแต่งให้สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองในลาว ทำให้การเข้าพักแต่ละครั้งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและไม่เหมือนใคร#########################################