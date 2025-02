ผจญภัยไปกับเจ้าชายน้อย “The Little Prince Universe” สร้างแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมระดับโลก

“ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จำได้”

ใครที่เป็นหนอนหนังสือ เชื่อว่าคงต้องเคยได้ยินชื่อของวรรณกรรมระดับโลก(Le Petit Prince) หรือและบางคนก็ยกให้หนังสือเรื่องนี้เป็นเล่มในดวงใจกันเลยทีเดียวหรือเรื่องราวอันงดงามเกี่ยวกับชีวิต ความรัก และมิตรภาพ ผลงานการประพันธ์ของ(Antoine de Saint-Exupéry) นักเขียนและนักบินชาวฝรั่งเศส ซึ่งกลายเป็นวรรณกรรมระดับโลกที่ก้าวข้ามกาลเวลาและผสมผสานอยู่ในทุกวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ด้วยยอดขายกว่า 800 ล้านเล่มทั่วโลก และถูกแปลไปแล้วมากกว่า 600 ภาษา ทำให้วรรณกรรมชิ้นนี้ถูกจัดเป็นวรรณกรรมคลาสสิคสำหรับเยาวชนที่ทั่วโลกยกย่องว่าเป็นผลงานที่มีความเปล่งประกายที่สุดเรื่องหนึ่งว่ากันว่า ความพิเศษในการอ่านเจ้าชายน้อย อยู่ที่การอ่านในแต่ละช่วงวัย ก็จะมีการตีความกันคนละแบบ ตามความรู้สึก และประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนไปและในวันนี้ โลกของเจ้าชายน้อย ได้เปิดประตูต้อนรับทุกคนแล้วใน นิทรรศการเจ้าชายน้อยพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม โดยเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2568จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Immersive งานศิลปะแบบดิจิทัลเพื่อไปพบกับประสบการณ์อันหลากหลายในทุกโสตสัมผัสแบบ 360 องศา กับเรื่องราวของเจ้าชายน้อย สัมผัสความสวยงาม ความสนุกสนาน และแรงบันดาลใจ พร้อมปลุกความเป็นเด็กที่ซ่อนอยู่ในตัวของทุกคน ดังที่ "อ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี" ผู้ประพันธ์เรื่องเจ้าชายน้อย ได้กล่าวไว้ว่าสาวกเจ้าชายน้อย เตรียมตัวออกเดินทางผจญภัยไปพร้อมๆ กัน กับ ไฮไลต์ 15 โซน ดังนี้: ได้แรงบันดาลใจมาจากร้าน The Little Prince ในกรุงปารีส โดยมีการเพิ่มความสนุกสนานตั้งแต่บริเวณด้านหน้า โดยงานแอนิเมชั่นเลเซอร์ของเจ้าชายน้อย จุดเริ่มต้นที่สวยงามสำหรับเรื่องราวที่น่าประทับใจ: ที่นี่คุณสามารถนั่งพักผ่อนและเพลิดเพลินกับเรื่องราวฉบับย่อของเจ้าชายน้อยในโรงละครแบบ Mini Theatre ซึ่งจะพาคุณได้กลับมาทบทวนเรื่องราวอันทรงพลังของเจ้าชายน้อยอีกครั้ง ก่อนที่จะพาคุณเริ่มต้นการเดินทาง: การพบกันครั้งแรกกับเจ้าชายน้อยได้เริ่มต้นขึ้น โดยจะมีการจำลองเหตุการณ์เครื่องบินตกในทะเลทราย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัย: ยินดีต้อนรับสู่ดาว B612 บ้านของเจ้าชายน้อย สถานที่ที่เขาดูแลกุหลาบของเขาด้วยความรัก สามารถเพลิดเพลินไปกับการชมวิวบนดาวเคราะห์ B612 ได้อย่างเต็มที่ และพบกับดวงอาทิตย์ขึ้นและตก 44 ครั้งในหนึ่งวัน! อย่างน่าอัศจรรย์: เมื่อเจ้าชายน้อยเริ่มต้นการเดินทาง เขาเดินทางผ่านดาวเคราะห์ต่างๆ ที่สว่างไสวด้วยอุโมงค์แสงที่งดงาม ระหว่างทางเขาได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจากมุมมองต่างๆ ในการค้นหาสิ่งที่เขายังไม่เคยเรียนรู้มากก่อน: ในที่สุดก็มาถึงโลกแล้ว พื้นที่นี้จะเน้นไปที่ต้นบาวบาบ (พืชในสกุล Adansonia) และสุนัขจิ้งจอก มาสนุกกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลบนโลก โดยพูดว่า Hello! กับสุนัขจิ้งจอก เพื่อดูเขาปรากฏตัวเมื่อคุณทักทาย หรือสนุกไปกับการเล่นบนไม้กระดกเรืองแสง!: อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อเจ้าชายน้อยค้นพบว่าบนโลกนี้มีดอกกุหลาบนับพัน และกุหลาบของเขาก็ไม่ใช่กุหลาบเดียวที่มีอยู่ ในห้องนี้คุณจะได้พบกับมุมมองอินฟินิตี้ของดอกกุหลาบที่ส่งกลิ่นหอมสดชื่นเมื่อคุณเดินผ่าน เป็นห้องที่เหมาะสำหรับคนที่มีหัวใจโรแมนติกอย่างแท้จริง: เมื่อการเดินทางของเจ้าชายน้อยใกล้จะสิ้นสุดลง พื้นที่นี้เป็นโอกาสสุดท้ายในการอำลาก่อนที่เขาจะกลับไปยัง B612: โซนเล่น แบบ Interactive ที่มีกิจกรรมสนุกๆ เช่น เกมส์ "Knock out the Baobabs" และ "Come play with me" กระจกที่เจ้าชายน้อยจะสะท้อนทุกการเคลื่อนไหวของคุณ: มุมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางของเจ้าชายน้อย ที่ได้มาถึงกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก เป็นมุมที่น่ารักจนไม่ควรพลาด!: ฝากข้อความแห่งความรัก ความหวัง และแรงบันดาลใจบนกำแพงนี้ เพื่อเตือนตัวเองว่าเราทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อน: จุดถ่ายรูปสุดท้ายเพื่อเก็บประสบการณ์นี้ไว้เป็นความทรงจำที่ยาวนาน: กิจกรรมสุดพิเศษที่คุณสามารถระบายสีบนผ้าใบขนาดเล็กและนำไปเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน: ร้านขายสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่น จาก The Little Prince Universe เช่น เสื้อผ้าจาก Mc JEANS กระเป๋าผ้า เครื่องเขียน โปสการ์ด และอื่นๆ จาก Sunday Morning by Somjai และอย่าลืมไปลองไอศกรีมซีรี่ส์แรกของ The Little Prince Universe จาก Guss Damn Good ได้ที่นี่!: ประสบการณ์พิเศษกับเครื่องดื่มและของสะสมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าชายน้อยชวนมาสัมผัสโลกของเจ้าชายน้อย ที่นิทรรศการตั้งแต่วันนี้ - 11 พฤษภาคม 2568 ที่ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 - 20.30 น.