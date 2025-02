"JAPAN EXPO THAILAND 2025" รวมที่สุดของญี่ปุ่นไว้ในที่เดียว 7-9 ก.พ.นี้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันระดับโลกใจกลางเมือง ร่วมกับ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ผนึกกำลังเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ฉลองยิ่งใหญ่ ครบรอบ 10 ปี งาน JAPAN EXPO THAILAND 2025 มหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด และ โทโมมิ โคบายาชิ รองประธาน บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ร่วมประกาศไฮไลต์การฉลองครบรอบ 10 ปี ในคอนเซ็ปต์ Celebrate 10th Anniversary ที่ปีนี้จัดเต็มอีเวนต์ครบทุกมิติ รวบรวม "ที่สุด" ของญี่ปุ่นไว้ภายในงานเดียว เต็มอิ่มไลฟ์สไตล์เจแปน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร แฟชั่น ท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม พร้อมความบันเทิงทุกรูปแบบไว้มากถึง 19 โซนที่ต้องเก็บให้ครบ กับ 11 ไฮไลต์อีเวนต์ บน 7 เวที ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2568 เต็มพื้นที่ทั้งด้านในและลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์JAPAN EXPO THAILAND 2025 Celebrate 10th Anniversary ฉลองมิตรภาพอันเป็นนิจนิรันดร์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด จัดเต็มความบันเทิงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการมอบความสุขทางดนตรี โดยในปีนี้ยังคงคึกคักไปด้วยศิลปินญี่ปุ่นและไทยกว่า 500 ชีวิตที่จะมารวมตัวกันในงานนี้ สับเปลี่ยนหมุนเวียนมอบความสุขสุดสนุกแบบไร้ขีดจำกัดให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอด 3 วันเต็ม พร้อมฉลองครบรอบ 10 ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วย Celebration Song สุดพิเศษ! ปีนี้ จี-ยู ครีเอทีฟ จับมือ Hello! Project นำเพลงฮิตระดับตำนาน "LOVE Machine" ของวง Morning Musume มารีเมคใหม่ในเวอร์ชันไทย ในชื่อ "LOVE Machine รักนิรันดร์" ถ่ายทอดกลิ่นอายไทย-ญี่ปุ่น โดย กฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก Playground) ขับร้องโดย 8 ศิลปินหญิงชั้นนำ ได้แก่ ม่านมุก-ชดาธาร, มุกกิ-ณิชชา, น้ำเพชร ไอลีน, แอ๊นท์-วรินดา, รินะ อิชึตะ, มิวสิค-แพรวา และ รตา ชินกระจ่างกิจ เพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างไทย-ญี่ปุ่นกล่าวว่า งาน JAPAN EXPO THAILAND 2025 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี เป็นมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีพื้นที่จัดงานกว่า 6,200 ตร.ม. ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ที่เหมือนยกประเทศญี่ปุ่นมาไว้ในกรุงเทพฯ งานนี้จะเชื่อมสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างไทยและญี่ปุ่น ผ่าน Thai Japan Soft Power ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความบันเทิง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ด้วยกิจกรรม POP Culture ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งอาหาร แฟชั่น การท่องเที่ยว การศึกษา และความบันเทิงจากศิลปินและไอดอลญี่ปุ่นกว่า 700 ชีวิต คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7 แสนคนเซ็นทรัลเวิลด์ ในฐานะไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กระดับโลกที่มอบประสบการณ์พิเศษให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในมหกรรมญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในโซน Japan Avenue ที่โซน I ซึ่งรวบรวมแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นไว้มากมาย เช่น คัตสึ มิโดริ, ทงคัตสึ อาโอกิ, นิโตริ, และคิโนะคุนิยะ ที่มีชื่อเสียงในความเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพระดับพรีเมียม แบรนด์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวไทยเท่านั้น แต่ยังสร้างกระแสไวรัลและกลายเป็น Talk of the Town อย่างต่อเนื่อง บ่งบอกถึงความสำเร็จในการนำเสนอประสบการณ์ที่ทั้งหลากหลายและตรงใจผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสสินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในทุกมิติพบ 11 ไฮไลต์ งาน JAPAN EXPO THAILAND 2025 ที่คนรักญี่ปุ่นห้ามพลาด!1. Cosplay Parade รวมพลคนรักคอสเพลย์ นำทีมโดย 5 คอสเพลเยอร์ไทยผู้มากความสามารถ ที่จะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์การรวมตัว เพื่อ Break the Record2. สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านเวิร์กช็อป เช่น ชงกาแฟสไตล์ญี่ปุ่น จาก Nana Roaster, สาเกแพริ่ง จาก Sake Merchant, ทำเค้กญี่ปุ่นจาก ABC Cooking และเคล็ดลับเสริมมงคลสไตล์ญี่ปุ่นกับกูรูสายมู Master Alice3. โมเมนต์สุดพิเศษกับเหล่า Vtuber สาวที่กำลังมาแรง พร้อมแขกเซอร์ไพรซ์4. ชมการแสดง Art & Culture และกิจกรรมสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น การรำ Awaodori จาก จ.โทคุชิมะ, โชว์ร่ายรำพัดจาก Naomichi Hanazono, การเล่นโกโตะของหนุ่มที่กำลังมาแรง KOTOMEN, การผสมผสานดนตรีพื้นเมืองกับดนตรียุคใหม่จากวง Ryoma Quartet, การแสดงกลองไทโกะ, แฟชั่นโชว์จาก MUGEN Style Collection x SORAPOL ฯลฯ5. Travel & Prefecture พบกับโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน&แพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่นสุดปัง!!! ตอบโจทย์ความต้องการของคุณกับแพ็คเกจตั๋วเครื่องบิน ที่พักราคาพิเศษ ไม่ว่าจะลุยเดี่ยว ลุยกลุ่ม ไพรเวทแบบครอบครัว เช่ารถขับเที่ยวญี่ปุ่น ตั๋วเข้าสวนสนุก หรือตั๋วเจอาร์พาสราคาพิเศษจากบริษัททัวร์ชั้นนำมากมาย6. Free Live! Concert พบศิลปินไทย-ญี่ปุ่นกว่า 500 ชีวิต สาย J Pop, J Rock, R&B, Anime ศิลปินไทย พบกับศิลปินระดับตำนาน คาซึยะ คาเมนาชิ, ไอ ทาคาฮาชิ และ คาริน มิยาโมโตะ อดีตสมาชิก Hello! Project, HITSUJIBUNGAKU, BE:FIRST (Message & Video), ONE OR EIGHT และอีกมากมาย7. Taste of Japan ฟินไปกับอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับทั้งคาวหวาน บินตรงมาเสิร์ฟความอร่อยกว่า 30 ร้าน ที่โซน Square C หน้าเซ็นทรัลเวิลด์8. โมเมนต์สุดพิเศษกับเหล่า Vtuber ที่กำลังมาแรง พร้อมแขกเซอร์ไพรซ์9. Education Zone นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 48 รวมสถาบันชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมให้คำปรึกษาแบบ One Stop Service ห้ามพลาดกับกิจกรรมสนุกๆ โดย Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร10. Art Toys Zone พบกับสินค้าคาแรกเตอร์ & Toy ของสะสมหลากหลายสไตล์ รวมเหล่าครีเอเตอร์ชื่อดังมาพูดคุย พร้อมชื่นชมผลงานการออกแบบของพวกเขาและเธอได้ ณ Toy & IP license Zone11. B2B & NETWORKING ZONE โซนเจรจาธุรกิจ เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนา และยกระดับ แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และญี่ปุ่นในทุกระดับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมฉลองความสุขไปด้วยกันที่งาน JAPAN EXPO THAILAND 2025 Celebrate 10th Anniversary ระหว่างวันศุกร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์