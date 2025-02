จัดยิ่งใหญ่! "ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท" ฉลองครบรอบ 20 ปี ในธีม “The Most Magical Party of All”

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และผองเพื่อนรักจากดิสนีย์ที่มาในลุคเครื่องแต่งกายใหม่ล่าสุดแสนประทับใจ เตรียมจัดปาร์ตี้จัดเต็มความมหัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน! สนุกไปกับความมหัศจรรย์ของดิสนีย์ ตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดทั้งปี ในงานฉลองใต้ฟ้าประดับดาวที่บนท้องฟ้าและทั้งพื้นที่สวนสนุกจะพร่างพรายด้วยความระยิบระยับจับตาด้วยปาร์ตี้ไวบ์ ไม่ว่าจะเป็นดินแดนในธีมต่างๆ เวทีการแสดง หรือทุก ๆ มุมที่คุณเดินผ่าน ในงานปาร์ตี้สุดมหัศจรรย์ที่จะจัดขึ้นเฉพาะที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นี้เท่านั้นผู้เข้าชมจะได้รับการต้อนรับจากมิกกี้และผองเพื่อน ดัฟฟี่และผองเพื่อน รวมถึงเจ้าหญิงดิสนีย์ในการแสดงใหม่บริเวณหน้าปราสาทเฉพาะช่วงครบรอบนี้เท่านั้น! การแสดงช่วงกลางวันชุดนี้จะพาผองเพื่อนดิสนีย์มาร่วมปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยพลังและความสนุกสนานหน้าปราสาท Castle of Magical Dreams (คาสเซิล ออฟ เมจิคอล ดรีมส์) ที่งดงามเติมเต็มความสนุกให้กับผู้ชมด้วยจังหวะดนตรีที่เร้าใจ การเต้นที่เต็มไปด้วยพลัง และการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ เตรียมรับพลังในปาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่คุณจะไม่มีวันลืม!“Friendtastic!” Parade...ขบวนเฉลิมฉลองแห่งมิตรภาพ โฉมใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณแห่งปาร์ตี้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทเผยโฉม“Friendtastic!” Parade...ขบวนเฉลิมฉลองแห่งมิตรภาพ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ พาเหรดช่วงกลางวันชุดนี้จะเติมเต็มความมีชีวิตชีวาให้กับถนน Main Street, U.S.A. (เมน สตรีท ยูเอสเอ) ขบวนพาเหรดสุดพิเศษที่ทุกคนรอคอยนี้จะเต็มไปด้วยพลังบวกและความสนุกสนานที่ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยจังหวะดนตรีที่เร้าใจและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมสนุกไปกับปาร์ตี้ที่ไม่เหมือนใคร โดยประกอบไปด้วยรถขบวน 11 คัน พร้อมกลุ่มผองเพื่อนดิสนีย์สุดรักถึง 11 กลุ่ม อาทิ มิกกี้ เมาส์ มินนี่ เมาส์ และตัวละครแสนรักอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยนักเต้นที่แต่งกายด้วยชุดสีสันสดใส ที่จะมาร่วมสร้างความตื่นเต้นให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำไปกับความสนุกและขยับกายไปตามจังหวะดนตรีการเฉลิมฉลองที่สมบูรณ์แบบจะขาดมหัศจรรย์แสงสีแห่งราตรี ไปไม่ได้เลย โดยการแสดงนี้จะมาปิดท้ายความสนุกในแต่ละวัน อัดฉีดทุกท่านไปด้วยความตื่นเต้นและความสุข ในเวอร์ชันสุดพิเศษที่มีให้ชมแค่ในช่วงครบรอบ 20 ปีนี้เท่านั้น เพื่อให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ที่ไม่เหมือนใครในยามค่ำคืนการแสดงเวอร์ชันครบรอบ 20 ปีนี้จะยกระดับความมหัศจรรย์ของงานปาร์ตี้ขึ้นไปอีกขั้น ทวีความตื่นตาตื่นใจจากความสนุกที่ทยอยเสิร์ฟกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำ แต่งแต้มด้วยเรื่องราวใหม่ ๆ จากดิสนีย์ ฉายภาพสุดตระการตาตลอดทั้งถนนเมน สตรีท ยูเอสเอ พร้อมการแสดงโดรนที่จะสะกดทุกสายตา ทำให้การแสดงเวอร์ชันยกระดับครั้งนี้มหัศจรรย์ยิ่งขึ้นเมื่อท้องฟ้ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยแสงสีและมนต์เสน่ห์ของดิสนีย์จะติดตาตรึงใจ กลายเป็นความทรงจำอันแสนพิเศษจากการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ที่จะไม่มีวันลืมการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทไม่ได้มีแค่ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความตื่นเต้นที่รอให้คุณได้ค้นพบทั่วทั้งรีสอร์ท! ทุกท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ปาร์ตี้สุดพิเศษที่ทุกองค์ประกอบจะทำให้การเฉลิมฉลองครั้งนี้กลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจที่สุดเท่าที่เคยมีมามิกกี้และผองเพื่อน รวมถึงดัฟฟี่และผองเพื่อน จะสวมชุดพิเศษฉลองครบรอบ 20 ปีที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพความประทับใจ ทำให้ไม่พลาดทุกช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ ไม่ว่าจะมองไปทางไหน สวนสนุกก็เต็มไปด้วยการตกแต่งในบรรยากาศปาร์ตี้ เนรมิตทุกมุมให้กลายเป็นแบคดรอปถ่ายรูปแสนสวยเพื่อบันทึกช่วงเวลามหัศจรรย์อันแสนสุขสำรวจดินแดนทั้ง 8 โซนซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและความบันเทิงสุดเอ็กคลูซีฟมากมาย ตั้งแต่ปราสาท Castle of Magical Dreams อันสวยงาม และ World of Frozen ดินแดนธีม “โฟรเซ่น” ที่แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไปจนถึงเครื่องเล่น Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars (บิ๊ก กริซลีย์ เมาท์เทน รันอะเวย์ ไมน์ คาร์ส) แสนเร้าใจ และ Mystic Manor (มิสทิค แมนเนอร์) ที่ไม่มีใครเหมือน รวมไปถึง Iron Man Experience และ Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! มั่นใจได้เลยว่าทุกมุมในสวนสนุกจะเต็มไปด้วยประสบการณ์แสนมหัศจรรย์เตรียมชุดไปงานปาร์ตี้สุดเท่ของคุณให้พร้อม แล้วมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีที่แสนวิเศษและน่าตื่นตาตื่นใจที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทที่เดียวเท่านั้น! และนี่คืองานปาร์ตี้แห่งปี เพราะฉะนั้น อย่าพลาดโอกาสที่จะมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ที่ไม่เหมือนใคร