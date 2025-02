โรงแรมแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ "โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน สุขุมวิท 22"

โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน หนึ่งในแบรนด์โรงแรมชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ในเครือ Marriott Bonvoy เปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่กลางเมืองที่มาพร้อมกับแนวคิดการออกแบบที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับการออกแบบเหนือกาลเวลาไว้อย่างลงตัว เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่สะดวกสบายและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ท่ามกลางบรรยากาศใจกลางกรุงเทพฯแบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวโรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตันแห่งใหม่ในสุขุมวิท ซึ่งเป็นย่านที่มีสีสันแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยโรงแรมนี้จะตอบโจทย์นักเดินทางที่ต้องการพักผ่อน และสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของกรุงเทพฯ ด้วยดีไซน์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ และการต้อนรับที่อบอุ่น ที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าที่เหนือกว่า เราเชื่อว่า โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 22 จะสามารถรองรับความต้องการของนักเดินทางทั้งที่มาพักผ่อนและการเดินทางเพื่อธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นในมหานครแห่งสีสันนี้ได้อย่างแน่นอน”ตั้งอยู่ในทำเลที่โดดเด่นย่านสุขุมวิท ห่างจากศูนย์การค้า The EmDistrict เพียง 300 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งรวม 3 สถานที่ช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ระดับโลกอย่าง ห้างสรรพสินค้า The Emporium, EmQuartier และ EmSphere รวมถึง UOB Live ศูนย์รวมการจัดงานใหม่ล่าสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังใกล้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ไม่ถึง 3 กิโลเมตร พร้อมเดินทางทั่วเมืองสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์และอโศก และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิทสำหรับการออกแบบภาพศิลปะภายในของโรงแรมได้รับการรังสรรค์โดย Pomme Chan หรือ หรือ ปอม–ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง นักออกแบบชาวไทยผู้มีชื่อเสียงระดับโลก โดยผสมผสานการออกแบบสไตล์โมเดิร์นอินดัสเทรียลเข้ากับองค์ประกอบแบบมิดเซ็นจูรี่ เช่น ประตูเหล็กดัดแบบบ้านเรือนเก่า โคมไฟแชนเดอเลียร์ และภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน พร้อมติดตั้งผลงานศิลปะดั้งเดิมจากศิลปินแนวสตรีทอาร์ตในกรุงเทพฯ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของย่านสุขุมวิทตั้งแต่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบันโรงแรมประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีทจำนวน 333 ห้อง ที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่พักผ่อนอันแสนผ่อนคลาย ให้นักท่องเที่ยวสามารถหลีกหนีความวุ่นวายจากความเร่งรีบของเมืองได้ ด้วยโทนสีและวัสดุที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เตียงนอนขนาดคิงไซส์หรือเตียงคู่แสนสบาย พื้นที่ทำงานพร้อมพอร์ต USB ในตัว นาฬิกาปลุกบลูทูธพร้อมแท่นชาร์จไร้สาย Wi-Fi ความเร็วสูง ทีวี LED ขนาด 55 นิ้ว และห้องน้ำที่มาพร้อมฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ ให้ผู้เข้าพักทุกคนได้ดื่มด่ำไปกับการพักผ่อนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกวันสามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าที่ The Mesh ห้องอาหารบรรยากาศสบาย ๆ ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน พร้อมเป็นสถานที่สำหรับมื้ออาหารเบา ๆ หรือมื้อเที่ยงในการประชุมช่วงกลางวัน และในช่วงเย็นจะเปลี่ยนเป็นบาร์เบียร์และสปอร์ตบาร์สุดทันสมัย ให้ผู้เข้าพักในโรงแรมและผู้คนในพื้นที่ได้มาร่วมดื่มด่ำบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครได้ที่ Bangkok’s BestBrews™ เรามี The Mesh Beer หนึ่งในลิสต์คราฟต์เบียร์ซิกเนเจอร์ของโรงแรม พร้อมเมนูอาหารไทยและนานาชาติที่ปรุงสดใหม่หลากหลายชนิดThe Mesh Lounge ออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อรองรับการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 20 คน ในขณะที่ห้องประชุมแบบบอร์ดรูมสามารถสร้างแรงบันดาลใจรองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 10 คน ที่ Mesh 1 Boardroom พร้อมการติดตั้งเทคโนโลยีทันสมัย สำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกายที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์เราเปิดตลอด 24 ชั่วโมง หรือจะเลือกพักผ่อนริมสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าพร้อมชมวิวทิวทัศน์เส้นขอบฟ้าที่สวยงามของกรุงเทพฯก็สามารถทำได้นายปีเตอร์ จอนห์ ฟีแรน ผู้จัดการทั่วไปของโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 22 เราตั้งใจที่จะยกระดับนิยามของการบริการในเมืองใหญ่ด้วยการออกแบบที่มีเอกลักษณ์สไตล์ร่วมสมัยหรือเรียกอีกอย่างคือ ไทม์เลสดีไซน์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และการบริการที่ใส่ใจ ซึ่งเราพร้อมต้อนรับแขกทุกท่านเข้าสู่ย่านที่มีชีวิตชีวาของกรุงเทพฯ พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ครบครันตามมาตรฐานของแบรนด์โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน”โรงแรมแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Marriott Bonvoy โปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัลจาก Marriott International โดยให้สมาชิกสะสมและแลกคะแนนเพื่อเข้าพักที่โรงแรมแห่งใหม่นี้ รวมถึงโรงแรมและรีสอร์ทอื่นๆ ในเครือ Marriott Bonvoy ได้อย่างสะดวก รวมถึงสมาชิกยังสามารถใช้บริการ Marriott Bonvoy เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การเดินทางให้เหมาะกับตัวเองได้ตามใจสนใจจองห้องพักหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fourpointsbangkoksukhumvit22.com #########################################