โฉมใหม่ "อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย" พักผ่อนสุดหรูบนเกาะสวรรค์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.anantara.com/bophut-koh-samui

อีเมล bophutsamui@anantara.com หรือ โทร +66 77 960 333

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Instagram: @anantarabophut

(Anantara Bophut Koh Samui Resort) เผยโฉมห้องพักดีไซน์ใหม่ หลังการปรับปรุงด้วยงบประมาณกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนอันหรูหราเหนือระดับให้แก่แขกผู้เข้าพัก และยังเตรียมเปิด Kids Club และ Teens Club โฉมใหม่สำหรับเด็กเล็กและวัยทีน รวมถึงฟิตเนสที่ยกระดับด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายใหม่อันทันสมัยจากแบรนด์ระดับโลกอย่าง Technogym ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ตามลำดับของปี พ.ศ. 2568 อีกด้วยการปรับปรุงครั้งนี้ ดำเนินการโดย บริษัท แอ็บบะคัสดีไซน์ จำกัด ภายใต้แรงบันดาลใจจากสวนป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ของรีสอร์ทผนวกกับปรัชญาด้านการออกแบบของ บิล เบนส์ลีย์ (Bill Bensley) นักออกแบบภูมิทัศน์ชื่อดัง ตามแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลของมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ โดยห้องพักโฉมใหม่ ตั้งอยู่ท่ามกลางความร่วมรื่นของสวนเขียวขจีและทิวต้นมะพร้าวที่พริ้วไหว เสริมความรู้สึกผ่อนคลายให้กับบรรยากาศภายในห้องพักที่อบอุ่นด้วยโทนสีน้ำตาลธรรมชาติของไม้และสีเขียวอ่อนหลากหลายเฉดการออกแบบห้องพักโฉมใหม่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ แสง และความสวยงามตามธรรมชาติ โดยการปรับปรุงห้องพัก 3 ประเภท อันได้แก่ Premier Garden View, Deluxe Garden View และ Deluxe Sea View Room มีรายละเอียดสำคัญหลัก ๆ ดังนี้- การออกแบบเพดานใหม่: ปรับเพดานห้องพักบนชั้น 3 ให้โค้งเพื่อเพิ่มความกว้างขวางและน่าดึงดูดให้กับพื้นที่- ประตูริมระเบียงที่กว้างขึ้น: ประตูริมระเบียงที่กว้างจะทำให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาภายในห้องพักมากขึ้น เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อกับสวนอันเขียวขจีของรีสอร์ท- การปรับปรุงการตกแต่งภายใน: มีการปูพื้นห้องและออกแบบมินิบาร์ใหม่ และใช้สีโทนธรรมชาติเพื่อเพิ่มความอบอุ่นและความหรูหราภายในห้องนอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ทางรีสอร์ทจะเปิดให้บริการฟิตเนสขนาด 150 ตารางเมตร ที่จะมาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายจากแบรนด์ Technogym ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคาร์ดิโอ 6 เครื่อง เครื่องออกกำลังแบบใช้แรงต้านอีก 6 เครื่อง เครื่องบริหารเฉพาะส่วน เบนช์เพรส รวมถึงอุปกรณ์ออกกำลังกายอีกมากมายที่เชื่อมกับคอร์สออนไลน์ของ Technogym เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพระดับพรีเมียมให้แก่แขกผู้เข้าพัก ยิ่งไปกว่านั้น ในไตรมาสที่ 2 ของปี แขกรุ่นเยาว์ยังจะได้สัมผัสกับ The Treehouse Kids Club และ Teens Club สำหรับเด็กเล็กและเด็กโต ที่ได้รับการอัพเกรดให้หนึ่งในคิดส์คลับชั้นนำของเกาะสมุย และยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวของลิงซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเกาะและธรรมชาติของรีสอร์ท โดยมีการออกแบบในรูปแบบบ้านต้นไม้ พร้อมสนามเด็กเล่นในร่มและกลางแจ้ง พื้นที่เล่นตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติพื้นที่ติดกันจะเป็น The Lounge สำหรับเด็กโตที่มีทั้งเกมอาร์เคด มุมอ่านหนังสือ และโซนพักผ่อนหย่อนใจ โดยทั้ง Kids Club และ Teens Club ยังมีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม อาทิ โปรแกรม The Samui Way of Life ที่สอดแทรกประวัติอันยาวนานของเกาะสมุย ผ่านตารางกิจกรรมมากมาย เช่น การนั่งสมาธิ และกิจกรรมล่าสมบัติปลาตะเพียนบนชายหาดนับตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท ได้ยืนหยัดในฐานะที่เป็นรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุย โดดเด่นด้วยภูมิทัศน์อันสวยงามที่ออกแบบโดย บิล เบนส์ลีย์ ทำให้แขกผู้เข้าพักได้ดื่มด่ำไปกับพื้นที่สีเขียวอันกว้างใหญ่ บึงดอกบัวอันเงียบสงบ ที่มีบัวกระด้งขนาดยักษ์ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบ 3 เมตร นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวสุดแสนพิเศษที่มาจากนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับมนุษย์และลูกลิง ที่สะท้อนความผูกพันและสื่อถึงความกลมเกลียวระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งเรื่องราวอันอบอุ่นใจนี้ยังถูกสอดแทรกอยู่ในการออกแบบของรีสอร์ท โดยเฉพาะรูปปั้นลิงที่แสดงถึงช่วงเวลาสำคัญจากนิทานเรื่องนี้ เน้นย้ำถึงคุณค่าของการสื่อสาร มิตรภาพ และการอยู่ร่วมกันมร.โธมัส โบริงห์เกอร์ (Thomas Boehringer) ผู้จัดการทั่วไป อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างประสบการณ์ที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับธรรมชาติอย่างเต็มรูปแบบ ห้องพักที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ คลับสำหรับเด็ก รวมทั้งฟิตเนสอันทันสมัย ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบและน่าจดจำให้กับแขกผู้เข้าพัก โดยมีความสะดวกสบายและการเชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของเกาะสมุยเป็นหัวใจสำคัญในทุกประสบการณ์”อัตราห้องพัก ณ อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท เริ่มต้นที่ประมาณ 8,400 บาท ต่อคืน รวมอาหารเช้า และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ Kids and Teens Club รวมถึงกิจกรรมประจำวัน เช่น โยคะ แพดเดิ้ลบอร์ดแบบยืน และพายเรือคายัค#########################################