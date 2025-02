ปักหมุด 5 Grand จุดพลังท่องเที่ยวไทยปี 68 ผลักดันไทยสู่ Tourism Hub ระดับโลก

- Grand Festivity

-Grand Moment

-Grand Privilege

-Grand Invitation





-Grand Celebration

รัฐบาลประกาศเปิดปี “” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 ที่ผ่านมา เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็น Tourism Hub ระดับโลก ตลอดจนส่งสัญญาณความพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเที่ยวไทยคึกคักตลอดปี 2568กล่าวว่า การท่องเที่ยวไทยเป็นตัวขับเคลื่อน GDP ของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล จึงต้องสร้างการเติบโตที่มากขึ้น ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินที่ใช้จ่ายต่อหัว ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ Man-made Tourism ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมต่อยอดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการเสริมความสร้างสรรค์ รวมถึงจัดให้มีเทศกาลใหม่ระดับโลก ทั้งเทศกาลดนตรี อาหาร ศิลปะ ไปจนถึงการเป็นศูนย์กลางทางกีฬา และ Entertainment Complex ที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเสริมจุดแข็ง สร้างความโดดเด่น และความได้เปรียบในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ท่ามกลางสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ รัฐบาลจึงประกาศให้ปี 2568 เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025กล่าวว่า Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 มีเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศไทย 39 ล้านคน และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวรวม 3 ล้านล้านบาท เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าวและยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มจำนวนที่นั่งและความถี่เที่ยวบินให้เพียงพอต่อการเดินทางท่องเที่ยวอย่างไร้รอยต่อ การให้บริการระบบ ตม.6 ออนไลน์ ยกระดับระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง อาทิ การพัฒนาปรับปรุงสนามบิน เพิ่มมาตรฐานระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนพร้อมกันนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชน ทั้งสายการบิน โรงแรมที่พัก OTA มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว และจัดอีเวนต์ระดับโลกครอบคลุมเทศกาลท่องเที่ยวและอีเวนต์ด้านกีฬา เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยคึกคักตลอดปี โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลก อาทิ SEA Games 2025, ASEAN Para Games, FIVB Women’s World Championship 2025 ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมุ่งส่งเสริมความปลอดภัย ทั้งการป้องกันเหตุร้าย ป้องกันอุบัติเหตุ การอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเยียวยานักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยว สะท้อนความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่ World Class Destination หมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้านกล่าวว่า Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่และมอบความพิเศษแก่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง โดย ททท. จะจุดพลังการท่องเที่ยวไทยอย่างเต็มกำลัง ด้วยแนวคิด 5 Grand ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย Grand Festivity, Grand Moment, Grand Privilege, Grand Invitation และ Grand Celebration เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ควบคู่กับการยกระดับมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางส่งเสริมเมืองน่าเที่ยว (Hidden Gem Cities) และ Soft Power พร้อมขยายผลด้วยแนวคิด 5 Must Do in Thailandทั้งนี้ ททท. พร้อมพานักท่องเที่ยวดื่มด่ำประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยสุด Grand กับ 5 หมวดหมู่ไฮไลต์ ไม่ควรพลาด ดังนี้จัดให้มีกิจกรรมใหญ่ตลอดทั้งปี ภายใต้แนวคิด Experience festive vibes in Thailand ได้แก่ Festival งานเสน่ห์ไทยทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สีสันแห่งสายน้ำด้วยวิถีรักษ์โลก, Amazing Thailand Love Wins Festival, Amazing Thailand Countdown Destination Music เทศกาลดนตรี EDC, Wonderfruit, งานปลาร้าหมอลำ และ งานอีสานมิวสิคเฟสติวัล Sport อีเวนต์กีฬา MOTO GP, Amazing Thailand Marathon Bangkok, ไหว้ครูมวยไทยโลก Art & Illumination อีเวนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ งาน Vijit Chao Phraya 2025, Nasatta International Fireworks Festival Culture & Culinary อีเวนต์สะท้อนอัตลักษณ์ไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก Amazing Thai Taste Festival Grand Moment ชวนค้นหาที่จะเป็น Once in a Lifetime ในแหล่งท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย อาทิ ทะเลหมอกผสานกับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่กิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่, อ่างจากุซซี่ธรรมชาติที่ผาโสก จ.อุบลราชธานี, มหัศจรรย์รากต้นลานตะบูน ที่ ชุมชนบ้านท่าระแนะ จ.ตราด,ตามล่าหินหัวเอเลี่ยน ปรากฏการณ์ธรรมชาติของหินขนาดใหญ่คล้ายศีรษะของมนุษย์ต่างดาว ที่ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี, ปรากฎการณ์แพลงก์ตอนเรืองแสง เปล่งประกายใต้แสงดาว ณ เกาะเตียบ จ.ชุมพรพบกับประสบการณ์เหนือระดับและสิทธิประโยชน์การท่องเที่ยวผ่าน 2 BY 4 Global Campaign และแคมเปญต่าง ๆ โดยมีไฮไลต์ใน 5 เดือนหลัก ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ (เดือน 2) พบกับ Amazing Romance Month มอบสิทธิพิเศษแก่นักท่องเที่ยวคู่รัก และ LGBTQ+ พร้อมจัดกิจกรรม Trade Meet & FAM Trip สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและ Influencer กลุ่มตลาด Romance และ LGBTQ+, เดือนเมษายน (เดือน 4) พบกับ Amazing Songkarn ร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว เดือนมิถุนายน (เดือน 6) Amazing Thailand Grand Sale ปักหมุดช่วงเวลาแห่งการ Shopping ด้วยมหกรรมลดราคาของกลุ่มผู้ประกอบการ เดือนสิงหาคม (เดือน 8) Amazing Summer Family เชิญชวนกลุ่มนักท่องเที่ยว Multigeneration เที่ยวไทยด้วยโปรโมชันส่วนลดพิเศษ เดือนตุลาคม (เดือน 10) Thailand Passport Privilege สิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวชาติต่างๆ ทั้งส่วนลดพิเศษ ของขวัญ ของแถม สิทธิ์ในการใช้บริการการท่องเที่ยว รวมถึงการลุ้นรับรางวัลพิเศษเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาสร้าง Grand Moment พร้อมแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก พร้อมจัดงาน Amazing Thailand Sanae Thai Gala Night ชวนเซเลบริตี้คนดังร่วมงานการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในด้านต่าง ๆกล่าวว่า กกท. มุ่งมั่นพัฒนาวงการกีฬาของไทย โดยเฉพาะการพัฒนานักกีฬาทีมชาติหน้าใหม่ และผลักดันให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลก สำหรับในปี 2568 มีกีฬาและกิจกรรมรายการสำคัญ อาทิ งาน Muaythai World Festival สยามพารากอน วันที่ 5-9 ก.พ. 68, การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Honda LPGA Thailand 2025 พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 20-23 ก.พ.68, รายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ MOTO GP จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค. 68, การแข่งขันวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand by UTMB 2025 จังหวัดนราธิวาสและยะลา วันที่ 1-4 พ.ค. 68, การแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ Hoka Chiang Mai Thailand by UTMB 2025 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4-7 ธ.ค. 68, การแข่งขัน Jet Ski World Series 2025 วันที่ 17-21 ธ.ค. 68 และที่สำคัญได้แก่ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วันที่ 9-20 ธ.ค. 68 ณ กรุงเทพฯ ชลบุรี และสงขลา และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 วันที่ 20-26 ม.ค. 69 ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านการจัดแข่งขัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นานาประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก (FIVB Woman’s World Championship 2025) วันที่ 22 ส.ค. – 7 ก.ย. 68 ที่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา และกรุงเทพฯ ซึ่งจะสร้างชื่อเสียง เผยแพร่เอกลักษณ์และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย