“ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าปากน้ำโพ” ตรุษจีนในคอนเซปต์ “นครสวรรค์ วันเดอร์แลนด์”

ในปีนี้ การจัดขบวนแห่โดยรอบตลาดปากน้ำโพในช่วงเวลากลางคืนเรียก “ซิวซา” หรือกลางคืนวันที่สามของปีใหม่ตามปฏิทินจีนซึ่งตรงกับกลางคืนวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 และในส่วนของขบวนแห่ช่วงเวลาตอนกลางวันเรียก “ซิวสี่” ตรงกับวันที่สี่ของปีใหม่ตามปฏิทินจีนซึ่งตรงกับกลางวันของวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568

งานเริ่มตั้งแต่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา จัดไปจนถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ภายใต้ชื่องาน “109 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ สุขสนุก 12 วัน นครสวรรค์ วันเดอร์แลนด์”

ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นประเพณีท้องถิ่นเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์ สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นหลังจากการเกิดโรคระบาด คือ โรคห่า (อหิวาตกโรค) และฝีดาษ เมื่อช่วงปี พ.ศ.2460 -2462 ชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมาก การแพทย์ในยุคนั้นก็ไม่สามารถรักษาได้ จนชาวบ้านต้องไปพึ่งพาหมอตามบ้านหรือชินแสจีน แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งโรคระบาดได้ชาวบ้านจึงหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในครั้งนั้นเจ้าพ่อแควใหญ่ (เจ้าพ่อเทพารักษ์) ได้ประทับทรงทำพิธีรักษาโรคด้วยการเขียน “ยันต์กระดาษ” หรือเรียกว่า “ฮู้” ให้ติดตัวหรือปิดไว้หน้าบ้าน และได้นำฮู้เผาไฟเพื่อทำน้ำมนต์ให้ประชาชนดื่มกินและประพรมรอบตลาด บริเวณใดที่ได้ทำพิธีแล้วก็จะใช้ผ้าแดงกั้นไว้ให้ประชาชนผ่านไปมาเส้นทางนี้ได้ เป็นผลให้การระบาดของโรคหมดไปความศักดิ์สิทธิ์จากปากต่อปากทำให้มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจากแรงศรัทธานี้ทำให้ทั้งชาวไทย จีนกวางตุ้ง จีนแคะ จีนแต้จิ๋ว ได้เข้ามาร่วมในขบวนแห่ โดยนำเอาศิลปะของตนเข้าร่วมในขบวนแห่ เช่น ขบวนสิงโต ขบวนมังกร ขบวนเอ็งกอ ขบวนล่อโก๊ว ฯลฯ ทั่วตลาดปากน้ำโพ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อกิจการและครอบครัวในขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประกอบไปด้วยขบวนต่าง ๆ เช่น ขบวนแห่เกี้ยวเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ และเทพเจ้าต่าง ๆ ขบวนมังกรทอง ขบวนเอ็งกอ-พะบู๊ ขบวนสิงโต 5 ชาติพันธุ์ ขบวนรถนางฟ้า และ ขบวนต่างๆ กว่า 20 ขบวน การจัดแสดงแสงสีเสียงตระการตา จึงสมควรดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและพัฒนามาตรฐานของการจัดงานให้ดียิ่งขึ้น1. WONDER FOOD วันเดอร์แลนด์แดนนี้มีแต่ของอร่อย รวมร้านอร่อยขึ้นชื่อในนครสวรรค์ ร้านอาหารขนมยอดนิยมในแพทฟอร์มต่างๆมากกว่า 150 ร้านค้า2. WONDER FAITH วันเดอร์แลนด์ดินแดนแห่งศรัทธา ร่วมไห้วเจ้าขอพรกับองค์จ้าวพ่อ – จ้าวแม่ปากน้ำโพเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล หรือ แก้ชงอย่างถูกวิธีเพื่อปัดสิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดีออกไป3. WONDER FIVE วันเดอร์แลนด์แดนชาวจีน 5 ชาติพันธ์ พบการแสดงคณะเสือและสิงโต ของชาวจีนไหหนำ กว๋องสิว ฮากกา ฮกเกี้ยน และ แต้จิ๋ว และการแสดงอื่นอีกมากมายในถนนสายวัฒนธรรม4. WONDER FUN วันเดอร์แลนด์แดนมหาสนุก เก็บภาพประทับใจกับประติมากรรมหุ่นโคมไฟลอยฟ้า มุมถ่ายภาพสวยทั่วเมือง พบฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง ตลอดทั้ง12วัน 12 คืน ร่วมสนุกกรรมภายในงานมากมาย5. WONDER FEST วันเดอร์เฟสติวัล ตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนแห่งาน ตรุษจีนยิ่งใหญ่ทั้งกลางวัน และกลางคืน