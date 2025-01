“นฤมิตไพรด์” ปักหมุดกลางกรุง! จัด-จดสมรสเท่าเทียมรวมคู่รักมากสุดทุบสถิติโลก

ชาว LGBTQIAN+ สะบัดธงสีรุ้งร่วมสร้างประวัติศาสตร์จดทะเบียนสมรสเท่าเทียม ตอกย้ำรวมพลคู่รักมากสุดทุบสถิติโลก ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568นฤมิตไพรด์ พร้อมคณะทำงานสมรสเท่าเทียมภาคประชาชน, มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ, ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันผลักดันพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร, สำนักนายกรัฐมนตรี, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน อาทิ บริษัท สยาม พิวรรธน์ จำกัด และบริษัท Match Group (MTCH) ร่วมเนรมิตพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สีรุ้งแห่งความเท่าเทียม จัดงาน “วันสมรสเท่าเทียม” (Marriage Equality Day) จดทะเบียนสมรสคู่รัก LGBTQIAN+ วันแรกกระหึ่ม! พร้อมกันทุกๆพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 22.00 น.โดยภายในงาน “วันสมรสเท่าเทียม” (Marriage Equality Day) จัดเต็ม 3 กิจกรรมหลักแบบฉ่ำๆ1.สมรสเท่าเทียม (MARRIAGE EQUALITY) การจัดกิจกรรมสมรสเท่าเทียมนอกสถานที่ ที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักปกครองและทะเบียน และสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ พร้อมพิธีเปิดงาน และแห่ขบวนสมรสสุดอลังการในแบบฉบับของชาว LGBTQIAN+โดยมีคุณเศรษฐาทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม, คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตัวแทนคณะรัฐมนตรี เป็นแขกผู้ใหญ่นำขบวน ตามด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นักเคลื่อนไหว และศิลปิน Miss Grand Thailand อิงฟ้า วราหะ,ชาล็อต ออสติน และต๋อง - ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา ร่วมเป็นสักขีพยานคับคั่ง2.อัตลักษณ์และตัวตน (MARRIAGE IDENTITY)การเดินพรมแดงที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในตัวตนและความรัก บนเส้นทางที่เปี่ยมไปด้วยสีสันแห่งความหลากหลายและเท่าเทียม บน Pride Carpet ด้วยชุดที่สะท้อนความเป็นตัวตน พร้อมร่วมเดินไปกับคนที่คุณรักและผู้สนับสนุน เพราะทุกก้าว คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและแรงบันดาลใจให้สังคมก้าวไปข้างหน้า3.ฉลองชัยชนะของสมรสเท่าเทียม (MARRIAGE CELEBRATION) สรุปตัวเลขคู่สมรส LGBTQIAN+ ที่จดทะเบียนสมรสพร้อมกันทั่วกรุงเทพมหนานคร และทั่วประเทศไทย พร้อมเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมาย อาทิ มิ้น- มิณฑิตา วัฒนกุล, ซิลวี่ -ภาวิดา มอริจจิ ,ปิงปอง -ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ ,พัดชา อเนกอายุวัฒน์, ซิน - ทศพร อาชวานันทกุล (ซิน ซิงกูลาร์) ,คอปเตอร์ - ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี , เกรซ - นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ เป็นต้นพร้อมโซนกิจกรรม 3 สเตชั่น ที่จะพาทุกคนเดินทางไปพบกับความรักที่ผลิบาน Blooming of Love ไปจนถึงความรักที่เบ่งบาน เสมือนบ้านที่สร้างความอบอุ่นในหัวใจ Cozy Heart Cozy Home รวมถึงบูทและนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่จะได้เห็นพลังความร่วมมือแบบเหนียวแน่นและสุดพลังของทุกฝ่ายเพื่อให้มีวันนี้...วันแห่งความเท่าเทียม!!พร้อมจัดเสวนาหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในยุคสมรสเท่าเทียม” โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ “บทเรียนการเรียนรู้ความต้องการสมรสเท่าเทียม” โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอกย้ำ!สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณแพรทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี , คุณเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม และคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน และร่วมแห่ขบวนสมรสไปพร้อมๆ กับคู่รักLGBTQIAN+ นับร้อย และศิลปิน ดารามากมาย รวมถึงทุกเวทีกองประกวด ทั้ง Miss Grand Thailand , Miss Tiffany's Universe, Miss Trans Thailand, Miss LGBT Thailand และเหล่า Influencer แถวหน้าของเมืองไทย ,กลุ่ม DRAG ICON ,DRAG Bangkok ที่ตบเท้ามาร่วมสร้างสีสันในงานตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดและปีนี้ “คุณเศรษฐา ทวีสิน” ในฐานะผู้ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม ยังให้เกียรติมอบ “มาลัยมงคลสมรส” ให้กับคู่รัก LGBTQIAN+ ที่มาร่วมจดทะเบียนสมรสในพื้นที่พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 30 คู่แรกขณะที่นายกรัฐมนตรี “คุณแพทองธาร ชินวัตร” ร่วมอวยพรคู่สมรส ในวันประวัติศาสตร์สมรสเท่าเทียม ผ่าน Video Conference ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ผู้นำประเทศ ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมแสดงความยินดีวาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride” (บางกอกไพรด์) และผู้จัดงาน “วันสมรสเท่าเทียม” (Marriage Equality Day) กล่าวว่า “งานMarriage Equality Day สะท้อนการมีสิทธิในการสมรสที่เท่าเทียม ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของความรักระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมาย และการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเป็นธรรม สัญลักษณ์ของการต่อสู้อย่างความเท่าเทียมไม่ได้เป็นเพียงสิทธิของบางคน แต่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน งานวันนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลอง แต่คือเสียงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราชุมชน LGBTQIAN+ ทุกคนสมควรได้รับ เรายังเชื่อมั่นในความยุติธรรม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”โดยงาน “วันสมรสเท่าเทียม” (Marriage Equality Day) นี้ นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก ด้วยจำนวนคู่รัก LGBTQIAN+ ที่มาจดทะเบียนสมรส ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานครมากถึง 185 คู่ เมื่อรวม กับ 50 เขตในกรุงเทพมหานครเป็น 661 คู่ ทำให้ทั่วประเทศมีจำนวนคู่รัก LGBTQIAN+มาจดทะเบียนสมรสมากกว่า 1,839 คู่ มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งหลังจากนี้ นฤมิตไพรด์ จะยื่นหนังสือถึงGuinness World Records เพื่อให้พิจารณาบันทึกสถิติโลกเพราะถือว่ามีจำนวนคู่รัก LGBTQIAN+ มาจดทะเบียนสมรสมากที่สุดในโลก“เรื่องความพร้อมของเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียน ที่จะมาตั้งโต๊ะจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก LGBTQIAN+ ในวันแรก 23 มกราคม 2568 วันประวัติศาสตร์ที่สามารถจดทะเบียนได้อย่างเป็นทางการพูดได้เลยว่าเต็มร้อยทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ และ 878 อำเภอทั่วประเทศไทย แต่จุดใหญ่ของกรุงเทพฯ จะอยู่ที่พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยสำนักปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร และเขตปทุมวัน จะเปิดให้บริการนอกสถานที่แบบจัดเต็ม” วาดดาว – อรรณว์ กล่าวทิ้งท้ายด้าน สรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 มกราคมนี้ถือเป็นการยืนยันถึงความก้าวหน้าทางสังคมของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นจุดแข็งของประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวที่ต้อนรับทุกความหลากหลาย และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งความเท่าเทียมที่โดดเด่นระดับโลก เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว”ขณะที่ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงาน กล่าวว่า “การจัดงานเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมในวันนี้ถือเป็น Grand Celebration of Law และ Grand Moment of Love ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตร เปิดกว้าง และพร้อมต้อนรับชาว LGBTQIAN+ จากทั่วโลกอย่างแท้จริง ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่นี้ ททท.ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมและโปรโมชั่นพิเศษมอบส่วนลดที่พัก ร้านอาหาร แพ็กเกจท่องเที่ยว และของที่ระลึกให้กับคู่รัก LGBTQIAN+ ที่จดทะเบียนสมรสในช่วงตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมนี้ จนถึงเทศกาลแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้คู่รักได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมกับพันธมิตรเตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQIAN+ เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025”