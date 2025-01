ฉลอง “สมรสเท่าเทียม” ททท. จัดกิจกรรมพิเศษหลากหลาย พร้อมดันไทยสู่ Top LGBTQ+ Friendly Destination ระดับโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเฉลิมฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันที่ 23 มกราคม 2568 ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมและมอบโปรโมชันส่วนลดพิเศษให้กับคู่รัก LGBTQ+ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมนี้ จนถึงช่วงกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาว LGBTQ+ กลุ่มศักยภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็น Top LGBTQ+ Friendly Destination ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลกอย่างเท่าเทียมนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมของประเทศไทยที่ได้มีการเริ่มต้นบังคับใช้ในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่แสดงถึงการเปิดรับความหลากหลายและยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาว LGBTQ+ ที่เดินทางมายังประเทศไทยด้วยความอบอุ่นและเป็นมิตรโดย ททท. ให้ความสำคัญกับกลุ่ม LGBTQ+ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป มีขนาดตลาดใหญ่และมูลค่าทางการตลาดสูง โดยประเทศไทยมีรายได้ทางการท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQ+ สูงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียเพื่อต่อยอดความสำเร็จของการเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมในวันนี้ที่คาดว่าจะมีคู่รัก LGBTQ+ ร่วมจดทะเบียนสมรสครั้งประวัติศาสตร์กว่า 1,800 คู่ทั่วประเทศไทย ถือว่าเป็น Grand Celebration of Law และ Grand Moment of Love ที่น่าประทับใจ ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมและมอบโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดที่พัก ร้านอาหาร แพ็คเกจท่องเที่ยว และของที่ระลึกให้กับคู่รัก LGBTQ+ ที่จดทะเบียนสมรสในช่วงตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมนี้ จนถึงกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเพื่อให้คู่รักได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึง ททท. เตรียมจัดกิจกรรม Amazing Thailand LGBTQ+ Trade Meet และ Fam Trip เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกา และอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มตลาด LGBTQ+ หลากหลายประเทศพบปะผู้ประกอบการไทยพร้อมเดินทางจัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อมุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ Amazing Thailand ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ Top LGBTQ+ Friendly Destination ระดับโลกสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษทั่วประเทศ ที่ ททท. ร่วมกับพันธมิตรเตรียมมอบให้แก่คู่รัก LGBTQ+ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมนี้ จนถึงกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก อาทิ งาน “วันสมรสเท่าเทียม” (Marriage Equality Day) ในวันที่ 23 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ณ Paragon Hall สยามพารากอน โดยมีการจดทะเบียนสมรสคู่รัก LGBTQ+ ครั้งประวัติศาสตร์กว่า 300 คู่ ขบวนแห่สมรสสุดอลังการ เสวนาและนิทรรศการสมรสเท่าเทียม Pride Carpet และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินHua Hin Grand Inter Pride 2025 ชวนคู่รัก LGBTQ+ จดทะเบียนสมรส ณ บลูพอร์ต หัวหิน วันที่ 23 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 23 คู่แรกที่ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ นั่งรถไฟขบวนพิเศษไปจดทะเบียนสมรสที่หัวหิน พร้อมแพ็กเกจฮันนีมูนสุดโรแมนติก ที่พักและดินเนอร์สุดหรู และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายSunset Celebration River Cruise Package ฉลองสมรสสุดพิเศษ ล่องเรือจิบไวน์ในบรรยากาศ Sunset กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในราคาสุดพิเศษ 9,999 บาท ต่อ 1 ลำ พร้อม Sparking Wine และ Snack Basket ระหว่างล่องเรือ จำนวนจำกัดChanthaburi Love Wins มอบของที่ระลึกจากเสื่อกกจันทบูรให้คู่รัก LGBTQ+ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีระหว่าง 23 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568 พิเศษสำหรับ 100 คู่แรกเท่านั้น ททท. สำนักงานเชียงใหม่ร่วมฉลองสมรสเท่าเทียมแก่คู่รัก LGBTQ+ ที่จดทะเบียนสมรส ลุ้น 9 แพ็คเกจรางวัลสุดพิเศษ ทริปล่องเรือดินเนอร์ชมแสงอาทิตย์ลับแม่น้ำปิง “เรือทิพยานจิต” ของโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ ห้องพัก 1 คืน พร้อม Bloom Afternoon Tea และแพ็คเกจสปาดอกไม้ ระหว่างวันที่ 24 – 31 มกราคม 2568เที่ยวน่านสุขใจ ในวันธรรมดา พิเศษสำหรับ 30 คู่รัก ที่เดินทางเที่ยวน่านในวันธรรมดาพร้อมถ่ายรูปเช็กอิน รับของที่ระลึกสุดพิเศษ “เทียมหอมกล่องสุ่ม 3 Season of Nan” (Winter of Nan / Green Season / Spring Summer)เที่ยวทุกวัน ซำบายใจ ไปอีสาน ททท. ร่วมกับ UTU มอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษสำหรับคู่รัก LGBTQ+ ที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังภาคอีสาน อาทิ ส่วนลดร้านอาหารกว่า 50 แห่ง แพคเกจท่องเที่ยว และรางวัลพิเศษ ตั้งแต่ 23 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568ฮักข้ามสะพาน สมรส รักเท่าเทียม รับสมัครคู่รัก LGBTQ+ ที่สนใจจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ณ แพไดโนเสาร์ สะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคา 1,499 บาท/คู่พร้อมที่พักจำนวน 1 คืนวิวาห์ล้านบัว พิธีจดทะเบียนสมรส LGBTQ+ ณ ทะเลบัวแดง จังหวัด อุดรธานี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568รักนี้ที่หอโหวด ๑๐๑ ร้อยเอ็ด เซ็นสัญญารัก ณ Skywalk ชั้น 34 พร้อมถ่ายภาพ Wedding และรับของที่ระลึกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568Love Wins @ เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ เปิดรับ 20 คู่รักจดทะเบียนสมรสวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ในสวนลาเวนเดอร์ พร้อมถ่ายภาพคู่รัก Gift Set ที่ระลึก และลุ้นรับ Package HoneymoonSamui Said YES งานจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมครั้งแรกที่เกาะสมุยในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกในวันที่ 23 มกราคม 2568 สำหรับคู่รัก LGBTQ+ พร้อมรับ Honeymoon Spa Package ที่เกาะสมุย ททท. สำนักงานกระบี่มอบส่วนลดราคาพิเศษและโปรโมชั่นแพคเกจท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และล่องเรือเที่ยวเกาะ ในโอกาสฉลองสมรสเท่าเทียม สำหรับคู่รัก LGBTQ+ อาทิ Islands Romantic Sunset Dinner Cruise, Pirate Boat Tour, Private Luxury Longtail Boat, และ MEKA Catamaranเชิญชวนคู่รัก LGBTQ+ ร่วมสร้างตำนานรักสุดแสนโรแมนติก กับ เทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร 2025 นั่งรถตุ๊กตุ๊ก หัวกบแห่ขบวนขันหมากและร่วมพิธีรดน้ำสังข์ ถ่าย Pre-Wedding แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง พร้อมร่วมรดทรายสังข์และพิธีจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเล ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2568ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นและกิจกรรมได้ที่ Facebook ของ ททท. ในแต่ละพื้นที่จัดกิจกรรม หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1672 Travel Buddy