5 ไฮไลต์ตรุษจีนปีงู ททท.จัดใหญ่ฉลอง 50 ปี สัมพันธ์ไทย-จีน

1.เทศกาลตรุษจีน เซ็นทรัลเวิลด์ : 28 ม.ค.- 2 ก.พ. 68





2.เทศกาลตรุษจีน เยาวราช กทม. : 19 ม.ค.-9 ก.พ. 68 เวลา 18.00-24.00 น.





3. ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ นครสวรรค์ : 22 ม.ค.-2 ก.พ. 68





4. ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 17 ปี มังกรสวรรค์ : 29-31 ม.ค. 68





5.เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ : 28 ม.ค.-2 ก.พ. 68

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปี 2568 ถือเป็นปีสำคัญของการเฉลิมฉลองวาระ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ที่มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นกันมาอย่างยาวนาน ดังปรากฏจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 6.7 ล้านคน นับเป็นอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2567 โดยการจัดเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในปี 2568 ซึ่งจะเป็นหนึ่งในการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ (Grand Celebration) ในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวว่า 50 ปีทองแห่งมิตรภาพจีน-ไทย" นี้ สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น เสมือนครอบครัวเดียวกันของทั้งสองประเทศ และการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยนั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์เสมอมา นำความปลื้มปีติมายังพี่น้องชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนทั้งนี้ เพื่อยกระดับมิตรภาพระหว่างสองประเทศ และเฉลิมฉลองปีแห่งการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของเทศกาลตรุษจีน ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยมจาก 3 มณฑลของจีน ประกอบด้วย เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ มณฑลยูนนาน และมณฑลเจ้อเจียง มาร่วมถ่ายทอดความงดงามแห่งวัฒนธรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดด้านผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะและอุปกรณ์ ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบูรณาการกับกองบัญชาการทั่วประเทศ จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง โดยเชื่อมต่อกล้องระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลกับฐานข้อมูลหมายจับ พัฒนาแอปพลิเคชั่น Thailand Tourist Police เชื่อมต่อกับระบบรับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว 1155 พร้อมฟังก์ชัน SOS และ GPS ที่สามารถแชร์โลเคชั่นแจ้งพิกัด และประสานกับศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ในการรับแจ้งเหตุและร่วมกันระงับเหตุอย่างทันท่วงที พร้อมมีบริการเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษา 8 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมงอนึ่งในปีนี้ ทาง ททท. ยังได้ชวนร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 5 งานใหญ่ที่ทาง ททท.จัดและสนับสนุน ดังนี้นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า งานนี้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานด้วยไฮไลต์ “Art Installation” แลนด์มาร์กรูปงูฉลุลายประดับไฟขนาดใหญ่ องค์เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือ พร้อมจำลองชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่และมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจได้แก่ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี และชุมชนจีนตลาดน้อย ศาลเจ้าโรงเกือก เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศและเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนรวมทั้งจัดการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน โดยประเทศไทยนำเสนอเสน่ห์และเอกลักษณ์ไทยในการแสดงชุด “Soft Power Of Thailand ”นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ การสาธิตวัฒนธรรมไทย-จีน 4 กิจกรรม ได้แก่ การเขียนพู่กันจีน ศิลปะการตัดกระดาษจีน การเขียนหัวโขน การทำว่าวจุฬา และการตัดกระดาษ รวมถึงการออกร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนกว่า 30 ร้าน พร้อมด้วยการแสดงศิลปินตลอด 6 วัน ได้แก่วง MEAN วง HERS, Tilly birds, Landokmai, Scrubb, Whal & Dolph, ต้าห์อู๋ พิทยา, PAIINNTT, Bowkylion, Better Weather, bamm และ Risa Narisaงานนี้ ททท. ได้เนรมิตถนนเยาวราชด้วยการประดับไฟตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 18.00-24.00 น. ภายใต้แนวคิดนำเสนอผ่านสีโทนแดงและทอง สื่อถึงพลังแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ความมั่งคั่งร่ำรวยและโชคลาภ สร้างสรรค์ไฮไลต์ซุ้มไฟงูสีแดงและประดับไฟดอกไม้หลากสีบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ วงเวียนโอเดียน ถึง แยกเฉลิมบุรี ถนนเยาวราชส่วนซึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนำการแสดงทางวัฒนธรรมรูปแบบ Thai Contemporary ผสมผสานเครื่องดนตรีจีน แสดงหน้าพระพักตร์ รวมทั้งจัดทำบูธในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช นำเสนอศาสตร์พยากรณ์ ได้แก่ ศาสตร์นาฬิกาพยากรณ์ อ.พิชัยรัตน์ และศาสตร์ไพ่ออรอเคิล อ.แน็ต ซียูทาโร่ห์ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ หรือจัดขึ้น บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ภายในงานพบกิจกรรมไฮไลต์ขบวนแห่ตรุษจีน สักการะองค์เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมไทย-จีนงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 17 ปี มังกรสวรรค์ จัดขึ้นที่ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงานพบไฮไลต์การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนและการออกร้านค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ จัดขึ้น บริเวณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีไฮไลต์ การแสดงโดรน 500 ลำ ประติมากรรมหุ่นไฟและการประดับไฟ การแสดงมังกรทองพ่นไฟ-สิงโตเล่นจานดอกเหมยทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2568 จะก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวไทยรวมประมาณ 40,360 – 40,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 - 10 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 2.22 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 สร้างรายได้ประมาณ 6,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ขณะที่คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1.34 - 1.35 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 – 6 และมีรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 34,060 – 34,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7-8 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจีนคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 2.77 - 2.87 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-7 สร้างรายได้ 8,500 - 8,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 - 9 นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนในมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เข้ามาสมทบในช่วงเทศกาลตามลำดับ