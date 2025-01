เปิดไฟ "เทศกาลตรุษจีน" ฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

ค่ำวันนี้ (19 มกราคม 2568) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีเปิดประดับตกแต่งไฟในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2568 เฉลิมฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ วงเวียนโอเดียนโดยมีนายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานฝ่ายรับเสด็จฯ งานตรุษจีนเยาวราช ผู้บริหารระดับสูงททท. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมงานฯททท. ได้ร่วมจัดเทศกาลตรุษจีน บริเวณถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมจีน โดย ททท. เนรมิตถนนเยาวราชด้วยการประดับไฟตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 18.00-24.00 น. ภายใต้แนวคิดนำเสนอผ่านสีโทนแดงและทอง สื่อถึงพลังแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ความมั่งคั่งร่ำรวยและโชคลาภ สร้างสรรค์ไฮไลต์ซุ้มไฟงูสีแดงและประดับไฟดอกไม้หลากสีบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ วงเวียนโอเดียน ถึง แยกเฉลิมบุรี ถนนเยาวราชนอกจากนี้ ททท. จัดงานในพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงเทศกาลตรุษจีนจากทั่วโลก โดยต้อนรับผู้เข้าร่วมงานด้วยไฮไลต์ Art Installation แลนด์มาร์กรูปงูฉลุลายประดับไฟขนาดใหญ่ องค์เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือ พร้อมจำลองชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่และมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจได้แก่ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี และชุมชนจีนตลาดน้อย ศาลเจ้าโรงเกือก เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศและเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดรวมทั้งยังมีกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทย-จีน 4 กิจกรรม ได้แก่ การเขียนพู่กันจีน ศิลปะการตัดกระดาษจีน การเขียนหัวโขน และการเขียนลายเบญจรงค์ รวมถึงการออกร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนกว่า 30 ร้าน พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมคณะนักแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 80 คน และการแสดงศิลปินตลอด 6 วัน ได้แก่วง MEAN วง HERS, Tilly birds, Landokmai, Scrubb, Whal & Dolph, ต้าห์อู๋ พิทยา, PAIINNTT, Bowkylion, Better Weather, bamm และ Risa Narisaทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2568 ประกอบด้วยพิธีกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนให้กับพี่น้องชาวจีนทั่วโลก ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งจัดการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน โดยประเทศไทยนำเสนอเสน่ห์และเอกลักษณ์ไทยในการแสดงชุด “Soft Power Of Thailand ”พิธีเปิดเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2568 ณ ถนนเยาวราช โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนำการแสดงทางวัฒนธรรมรูปแบบ Thai Contemporary ผสมผสานเครื่องดนตรีจีน แสดงหน้าพระพักตร์ รวมทั้งจัดทำบูธในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช นำเสนอนิทรรศการ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนททท. คาดการณ์ว่าช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2568 จะก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวไทยรวมประมาณ 40,360 – 40,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 - 10 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 2.22 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 สร้างรายได้ประมาณ 6,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ขณะที่คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1.34 - 1.35 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 – 6 และมีรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 34,060 – 34,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7-8 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจีนคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 2.77 - 2.87 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-7 สร้างรายได้ 8,500 - 8,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 - 9 นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนในมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เข้ามาสมทบในช่วงเทศกาลตามลำดับ#########################################