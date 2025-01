“โฮมเธอละปี” ครั้งแรกในสกลนคร 10 แบรนด์สร้างสรรค์ เปิดบ้านให้เที่ยวชม-ทำกิจกรรมแบบจัดเต็ม

1.Vitme Handcraft Studio



2. ดอนหมูดิน Donmoodin บ้านช่างปั้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม (รับผิดชอบพื้นที่ : นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ชวนร่วมงาน(Home therapy) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดสกลนคร โดย 10 แบรนด์ขึ้นชื่อในสกลนคร ทั้งผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ หัตถกรรม เพาะปลูก ทอผ้า ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ปักผ้า เย็บผ้า ทำเครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบเซรามิก เครื่องหนัง ปลูกผัก ปลูกข้าว ทำขนม ได้มารวมตัวกันปีละครั้ง เพื่อเปิดบ้านหรือสตูดิโอให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมแบบพิเศษ ”Rally Workshop“ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2568สำหรับ 10 แบรนด์สร้างสรรค์ที่เปิดบ้านให้ทำกิจกรรม Rally Workshop ภายในงานโฮมเธอละปี มีดังนี้-Workshop:: ทำพวงกุญแจจากเครื่องหนังแท้ทำมือ( Key Holder)- มีกล่องเครื่องมือ (Kit Box) ให้ผู้เข้าร่วมใช้เวลาออกแบบงานเครื่องหนังทำมือของตัวเองระยะเวลากิจกรรม: ประมาณ 1ชั่วโมงราคา: 450 บาท / คน-จัดแสดงผลงานนิทรรศการ Ceramics Exhibition: “Sato Problems “ เล่าเรื่องราวเซรามิกผ่านสาโท + งานแสดงผลงานของลูกศิษย์ของดอนหมูดินเวลาเปิด: 10.00-15.00น-Workshop: One Hour Ceramic ทดลองปั้นดินทำเซรามิกด้วยตัวเองราคา: 550บ/คน (ดิน400g รวมเผา+จัดส่งแล้ว)ระยะเวลากิจกรรม: 30นาที-1ชั่วโมงเวลาเปิด: 10.00 -15.00น-DonMooDin’s Sato Paring with? ดื่มสาโทกับอะไรดี ชวนผู้สนใจร่วมเปิดประสบการณ์สาโทวิถีช่างปั้น (กับข้าว5 จาน + ของหวาน2อย่าง)เริ่มเวลา: 19.00น-20.30น.บัตรราคา: 1,200 บาท/คน (12ที่นั่ง/คืน )- นิทรรศการ 10 ปีภูคราม- แสดงและเล่าเรื่องผลงานผ้าปักโดยศิลปินผู้ทอผ้า ย้อมผ้า ตัดผ้า และปักผ้า- จัดจำหน่ายผลงานผ้าปักประจำปี 2567เวลา: 2 ช่วง 10.00-12.00 น., 13.00-15.00 น.-Workshop: มองด้วยตาปักด้วยใจ สอนปักผ้าเช็ดหน้า 1 ผืน(ผ้าฝ้ายทอมือ) ขนาด30*30cm.ระยะเวลากิจกรรม: ประมาณ 2 ช.ม.ราคา: 550 บาท / คน-Workshop1 : ธรรมชาติเขาบำบัด/hill healถือตะกร้า 1 ใบเลือกเก็บผักได้ตามต้องการภายในเวลาที่กำหนดนำผักที่ได้นำมาทำอาหาร 1 อย่าง ได้แก่ สลัดผัก, เมี่ยงปลาทู, สลัดโรล เลือกได้1อย่างผักที่เหลือสามารถนำกลับบ้านได้ทั้งหมดระยะเวลากิจกรรม: ประมาณ 40 นาทีตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.ราคา : 390บาท / คน-Workshop2 : ธรรมชาติบำบัด โดยกลุ่มอินแปงนวดผ่อนคลายด้วยสมุนไพรพื้นบ้านนวดโดยหมอนวดในชุมชน-ทำตุ๊กตาจากเมล็ดพืช-ล้อมวงรอบกองไฟ ฟังดนตรีสด กับศิลปิน เฉพาะคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568- Workshop: Nature Reconnectระยะเวลากิจกรรม: ประมาณ 1-2 ชั่วโมงราคา:350บ/คน- สติสเปซ ไลฟ์สไตล์- ชมนิทรรศการป่านาคำหอมและอื่นๆ- เวิร์คช็อป “รู้กินรู้อยู่รู้รักษา”- เชฟเทเบิ้ล โดย house number 1712เวลา: 10.00-16.00น-Workshop A: ทอผ้าด้วยกี่จิ๋ว Mann Craftสร้อยคอระยะเวลากิจกรรม: 30 นาทีราคา 300 บาท /คน-Workshop B: มัดย้อมครามธรรมชาติ ผ้าเช็ดหน้าทอมือระยะเวลากิจกรรม: 30 นาทีราคา 350 บาท /คนเวลา: 10.00น-16.30น.-จัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะการปะผ้าในแบบสุขชม กับมิตร +สหาย ผู้ชื่นชอบศิลปะการปะผ้า-Workshop : ทำย่ามน้อย (ตกแต่งด้วยการปะผ้า)ระยะเวลา:ประมาณ 1 ชั่วโมงราคา: 450 บาทเวลา: 10.00น-16.30น.-TEA TIME @สวนกูนั่งพักขา หาของกิน เครื่องดื่มชา กาแฟ ร้อน เย็น สูตรเฉพาะของรักกูหลงกู-จำหน่ายขนมและของฝาก จากวัตถุดิบท้องถิ่น-Workshop: เรียนทำขนมจากแป้งข้าวของชาวนาสกลนคร กับวัตถุดิบเดือนกุมภาพันธ์เรียนรู้การเบลนชาจากเมล็ดข้าว mix&match ออกแบบสูตรชาที่ใช่และชอบ ด้วยตัวเองราคา: 490บ/คนระยะเวลากิจกรรม:1.30ชั่วโมงเวลาเปิด: 10.00น.-16.00น.-Workshop : ปั้นดินเผา ผู้เข้าร่วมจะใช้ดินจากหนองหาน 1 กิโลกรัม นำมาเรียนรู้การขึ้นรูปชิ้นงานหลายแบบ ได้แก่ขึ้นรูปด้วยมือ ขึ้นรูปจากเส้น ขึ้นรูปทรงตามจินตนาการเวลารอบเช้า: 09.00-12.00 น.รอบบ่าย: 13.30-16.30 น.ระยะเวลา: ในการปั้นสร้างสรรค์ผลงาน 3 ช.ม. ระยะเวลารับผลงานที่เผา: ประมาณ 2 สัปดาห์ราคา: 350 บาท / คน.ในกรณีจัดส่งทางสตูดิโอคิดค่าส่งตามจ่ายจริงที่ขนส่งเรียกเก็บ-Workshop 1: จับคู่ข้าว: Rice Pairing(เฉพาะวันที่ 1-3 กุมภาพันธุ์ 2568 )ขั้นตอนที่ 1 ชมและชิม- นิทรรศการข้าวมีชีวิต และรู้จักที่มาของข้าวแต่ละสายพันธุ์ และลักษณะเมล็ดข้าวที่หลากหลาย- เรียนรู้การนึ่งข้าว หุงข้าว ตุ๋นข้าว ด้วยตัวเองชิมข้าวพื้นบ้านอย่างน้อย 25 สายพันธุ์รับรู้รสชาติ รสสัมผัส กลิ่น ข้าวแต่ละชนิดชั้นตอนที่ 2: จับคู่กับข้าว MATCH- เลือกข้าวที่ชอบนำไปทานกับกับข้าวหลากหลาย ปรุงอย่างดีจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่เตรียมไว้- บันทึกประสบการณ์รสชาติ ความอร่อย ความเข้ากันของข้าวเมื่อทานกับข้าวที่เลือกขั้นตอนที่ 3: สนทนาเรื่องข้าวที่ชอบ CHOOSE- เลือกข้าวที่ชอบ 1 สายพันธุ์ (1 กก.)นำกลับบ้าน- เปิดสนทนาเรื่องข้าวที่เราชอบระยะเวลากิจกรรม: ประมาณ 2 ชม.ราคา: 650 บาท/คนเวลา : 11.00 น. – 13.00 น.-Workshop 2: สบู่ข้าวหอมดอกฮัง 3 สูตร (HomDokHung Aromatic Rice Soap)วันที่ 4-9 กุมภาพันธุ์ 2568- ชมนิทรรศการข้าวมีชีวิต และรู้จักที่มาของข้าวแต่ละสายพันธุ์ และลักษณะเมล็ดข้าวที่หลากหลาย- เรียนรู้กลิ่นหอมของข้าวแต่ละชนิด- ทำสบู่จากข้าว โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสบู่กลับ 1 เซ็ต (สบู่ข้าวก่ำน้อย,ข้าวทับทิมชุมแพ,ข้าวโสมมาลี อย่างละ 1 ก้อน).ราคา: 250 บาทต่อคนระยะเวลากิจกรรม: ประมาณ 2 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.สำหรับกติกา Rally Workshop:-ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมWorkshop ได้ตามความสนใจ-ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมworkshop ทั้ง10 สตูดิโอ สามารถแจ้งขอ Passport Rally Workshop ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจของงานเพื่อเก็บstamp 10จุ ด มาลุ้นของรางวัล Limited เพียง 20 รางวัลผู้โชคดีเท่านั้น (1ชุด=10ชิ้นจาก10สตูดิโอ)-จะจับฉลากหาผู้โชคดี จำนวน 20 รางวัลในวันที่10กุมภาพันธ์2568 และจะประกาศรางวัลผู้โชคดีทางเฟซบุ๊คแฟนเพจของงานนอกจากนี้งานโฮมเธอละปี ยังแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างสถานที่เปิดบ้านแบรนด์ต่าง ๆ ดังนี้เส้นทางที่ 1 อ.เมือง-ภูพาน :Vitme Handcrafted > DonMooDin > Bhukram > KaLeong Pak ToengPhuเส้นทางที่ 2 บ้านหนองแดง-บ้านหนองยาง:Pa Na Come Home > Mann Craft > Sukchom > รักกูหลงกูเส้นทางที่ 3 กุสุมาลย์ -บ้านโคกสะอาด:Art Play Studio, ข้าวหอมดอกฮังทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ