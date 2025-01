“กรุงเทพฯ” คว้าอันดับ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ส่วน “เคปทาวน์” มาที่ 1 ทำชาวเน็ตดราม่างงตาแตก

1. เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

2. กรุงเทพฯ ประเทศไทย

3. นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

4. เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

5. ลอนดอน สหราชอาณาจักร

6. นิวออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

7. เม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก

8. ปอร์โต ประเทศโปรตุเกส

9. เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

10. โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

50 เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี ประจำปี 2568



Time Out แพลตฟอร์มด้านไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก ได้จัดอันดับ 50 เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2568 (The 50 best cities in the world in 2025) จากการสำรวจสอบถามนักท่องเที่ยวกว่า 20,000 คน ในหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องของคุณภาพและราคาอาหาร วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต เป็นต้นผลการสำรวจดังกล่าว ระบุว่า “เมืองเคปทาวน์” ประเทศแอฟริกาใต้ คว้าแชมป์มาอันดับ 1 โดยขึ้นมาจากอันดับ 2 ของปีที่แล้ว ส่วน “กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของประเทศไทยมาอันดับที่ 2 โดยพุ่งขึ้นมาจากอันดับที่ 24 ของเมื่อปีที่แล้ว ส่วนอันดับ 3 คือ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที่เชียงใหม่ติดโผในอันดับที่ 28ทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพฯ ที่คว้าอันดับ 2 โดดเด่นในด้านความสุขของคนในเมืองซึ่งมาจากความหลากหลายในย่านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เยาวราชอันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของสตรีตฟูด หรือย่านทองหล่อ-เอกมัยที่ไม่เคยหลับใหล มีสถาปัตยกรรมที่งดงามอย่างเช่น พระบรมมหาราชวังและวัดอรุณ มีพื้นที่สีเขียวที่สวยงามอย่าง สวนเบญจกิตติ รวมถึงมีตลาดนัดจตุจักร เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทำให้กรุงเทพฯ เป็นทั้งศูนย์กลางความบันเทิงและบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคนสำหรับ 10 อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2568 จากการจัดอันดับของ Time Out มีดังนี้อย่างไรก็ดีหลังผลการจัดอันดับดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดเป็นดราม่าของชาวเน็ตไทยขึ้น เนื่องจากหลาย ๆ คนสงสัยว่าเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ คว้าอันดับที่ 1 ได้อย่างไร โดยหลายคนระบุว่าเมืองนี้ดูน่ากลัวอันตราย ขณะที่บางคนก็ระบุว่าต้องลองไปสัมผัสเคปทาวน์ดูจะได้รู้ว่าเมืองนี้ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด