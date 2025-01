ททท. เปิดตัวหนังสือ “กว่าจะมาถึง…เมืองพระพิศณุโลกย์” สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองสองแคว กระตุ้นท่องเที่ยว

กล่าวว่า ททท. กำหนดแนวทางส่งเสริมการตลาดสำหรับภูมิภาคภาคเหนือ มุ่งกระตุ้นการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่เมืองน่าเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เพลงโบราณ บ้านอภิสิทธิ์ สรรพานิช...มิตรเพื่อนพิการ เปิดตัวหนังสือ “กว่าจะมาถึง…เมืองพระพิศณุโลกย์” หนังสือที่สะท้อนความสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกในมิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการถอดความจากวรรณกรรมอันทรงคุณค่าที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกอย่างน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความเป็นมาและความสำคัญในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อนของจังหวัดนี้ โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือจะถูกนำไปมอบให้แก่มูลนิธิที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์เพลงโบราณ บ้านอภิสิทธิ์ สรรพานิช...มิตรเพื่อนพิการ ททท. เชื่อมั่นว่า หนังสือ “กว่าจะมาถึง…เมืองพระพิศณุโลกย์” จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางสู่เมืองน่าเที่ยวอย่างจังหวัดพิษณุโลกและเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทำให้พิษณุโลกกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ทรงคุณค่าและน่าหลงใหล สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากการเดินทางที่มีความหมายกล่าววว่า ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เพลงโบราณ บ้านอภิสิทธิ์ สรรพานิช...มิตรเพื่อนพิการ เริ่มต้นจากตนเองและน้องชายมีความตั้งใจที่จะใช้ช่วงเวลาในบั้นปลายชีวิตทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม และด้วยความที่สองคนพี่น้องมีความรักในดนตรีและเสียงเพลง จึงตกลงที่จะนำบ้านของตนเองจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพลงโบราณ "บ้านอภิสิทธิ์ สรรพานิช...มิตรเพื่อนพิการ" ภายในพิพิธภัณฑ์ถูกจัดตกแต่งด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น มีการจัดกิจกรรมฉายหนังเพลงโบราณเดือนละครั้ง และปณิธานที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อผู้พิการ ผู้ป่วย ติดเตียงที่ยากไร้ และคนยากจน ในทุกปีพิพิธภัณฑ์จะทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการช่วยคนพิการ คนป่วยติดเตียง คนยากไร้ และให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจนอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิการกุศลต่าง ๆ และเข้าเยี่ยมครอบครัวกลุ่มเป้าหมายโดยตรง แม้จะเป็นส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่พวกเรามีความสุขที่ได้ทำตามกำลังที่เรามี รวมไปถึงจิตเมตตาของกัลยาณมิตรที่ส่งมาสนับสนุนพิพิธภัณฑ์เราทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ “กว่าจะมาถึง…เมืองพระพิศณุโลกย์” ออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือสังคมต่อไปหนังสือเขียนขึ้นโดย นายอภิสิทธิ์ สรรพานิช ผู้ก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์ เพลงโบราณ บ้านอภิสิทธิ์ สรรพานิช...มิตรเพื่อนพิการ” เนื้อหาภายในหนังสือนำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองพิษณุโลก วิถีชีวิตที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอันเป็นรากเหง้าทางสังคมที่หล่อหลอมมาอย่างยาวนาน ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาที่ส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในมิติของโบราณสถาน วัดวาอาราม หัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ฯลฯ พร้อมทั้งบอกเล่าความเชื่อและตำนานของเมืองพิษณุโลก ผ่านการถอดความจากจินตวรรณกรรมคำกวีเรื่อง “นารายณ์” โดย “สมมาเบญจพงษ์” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยความละเอียดและลึกซึ้ง นอกจากนี้ภายในงานยังจัดเสวนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยว...ประวัติศาสตร์...ตำนานพื้นถิ่น” ร่วมเสวนาโดย ดร.พลาดิศัย สิทธิธัญญกิจ นักประวัติศาสตร์และนักเขียนอาวุโสทางด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย รศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล นักประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร นางศศิอาภา สุคนธรัตน์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และ นางสาวรัตนบุณย์ อาจทนอง ผู้บริหารสำนักพิมพ์มติชนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก ททท. ได้นำเสนอสินค้าบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ผ่าน 5 Must Do in Thailand ไม่ว่าจะเป็น MUST TASTE ชิมเมนูเด็ดประจำท้องถิ่น ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ห่อหมกปลาช่อนใบยอ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เป็นต้น MUST TRY ลองลุยกับกิจกรรมสุดผจญภัย ล่องแก่งลำน้ำเข็ก เข็กน้อยอัลตร้าเทรล ปีนเขาล่องเรือตาหมื่น เป็นต้น MUST BUY สินค้าชุมชนต้องชอป สมเด็จพระนางพญา พระพุทธชินราชเนื้อผงเสาร์ 5 กล้วยตากบางกระทุ่ม เป็นต้น MUST SEEK วิวสวยจุดถ่ายรูปอัปโปรไฟล์ใหม่ ชมค้างคาว ณ บ้านมุง อำเภอเนินมะปราง ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ณ อุทยานแห่งชาติภูลมโล เป็นต้น และ MUST SEE ชมไลฟ์สไตล์แบบคนท้องถิ่นที่ต้องเห็นสักครั้ง ตักบาตรรับอรุณ ณ วัดใหญ่ นั่งรถรางชมเมือง และสัมผัสวิถีชุมชน ณ บ้านวังส้มซ่า เป็นต้นทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ พิพิธภัณฑ์เพลงโบราณ บ้านอภิสิทธิ์ สรรพานิช...มิตรเพื่อนพิการ โทร. 08 4665 4795 หรือ ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 055 252 742 Facebook Fanpage : ททท. สำนักงานพิษณุโลก หรือ โทร. 1672 Travel Buddy