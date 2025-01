ปักหมุด 7 ไฮไลต์ งาน “WOW Festival 2025” เพื่อพัฒนาเมืองตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่

1. WOW City Branding and Innovation Summit – การประชุมเชิงวิสัยทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองและนวัตกรรม พร้อมการนำเสนอโครงการวิจัยใหม่ๆ

2. WOW Awards – การมอบรางวัลแก่โครงการที่มีส่วนช่วยสร้างเมืองน่าอยู่

3. WOW Happy Ground – นิทรรศการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมือง

4. WOW Co-creation – เวทีที่เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดในการสร้าง “เมืองดี คนมีพลัง”

5. WOW Market – ตลาดนัดสร้างสรรค์ที่เน้นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

6. WOW Archi-Tour – ทริปชมเมืองที่เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความงดงามของเมือง

7. WOW Photo Contest – บันทึกภาพถ่าย แบ่งปันภาพสะท้อนเมืองน่าอยู่จากหลากหลายมุมมอง



สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานภายใต้แนวคิดพร้อมชูจุดมุ่งหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับเมือง โดยใช้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่สมาคมยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง งานนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด เพื่อการพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2568 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ และสวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานครกล่าวว่า “WOW Festival 2025: Wonder Of Well-Living City ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้น 3 มิติหลัก คือ การอยู่อาศัยที่ดี (Live), การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Wealth) และการดูแลสุขภาพ (Health) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สมาคมได้ดำเนินการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง งานในปีนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนมุมมองจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ โดยใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของเมืองในระยะยาว ซึ่งเราจะนำเสนอแนวทางในการสร้างเมืองที่ไม่เพียงแค่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังเน้นการส่งเสริมพลังชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนเมือง”ภายในงานมี 7 กิจกรรมไฮไลต์สำคัญ ได้แก่นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน “WOW Playground Let’s play more เล็กเปลี่ยนโลก” สำหรับเด็ก ๆ ให้ผู้ปกครองพาน้อง ๆ หนู ๆ ไปสนุกเพลิดเพลินในวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรมต่าง ๆ ในแนวคิด พื้นที่ “Free Play เล่นอิสระ” (บ่มเพาะ), พื้นที่ “Structure Play เล่นแบบมีกระบวนการ” (ส่งต่อ) และ พื้นที่ “Role Play ให้ความรู้การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่” knowledge sharing (ดูแล)นับเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสความสนุกจากกระบวนการการออกแบบ สัมผัสบทบาทของ “สถาปนิกตัวน้อย” ปลดปล่อยจินตนาการ พร้อมเติมพลังความคิดสร้างสรรค์การออกแบบเมืองในฝันของหนูที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเล่นอิสระ และการเล่นแบบมีกระบวนการ โดยกระบวนกรผู้เชี่ยวชาญของเครือข่าย Let's play more (องค์กรอิสระที่ส่งเสริมการเล่นอิสระของเด็ก (Free play)ในประเทศไทย “ให้เด็กทุกคนได้เล่น”)ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน WOW Festival 2025 ตามวัน-เวลาที่กล่าวมาข้างต้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : www.facebook.com/ASAWOWหรือ www.asawow.com