เช็กลิสต์! 13 พิกัดสนุกสุดมันส์รับวันเด็กปี 68 ทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม: 6Q หมายถึง ความฉลาดรอบด้าน หรือ Quotient พื้นฐานที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ได้แก่ IQ (ความฉลาดด้านสติปัญญา), EQ (ความฉลาดด้านอารมณ์), MQ (ความฉลาดด้านคุณธรรม), AQ (ความฉลาดด้านการแก้ปัญหา), PQ (ความฉลาดด้านพลานามัย) และ NQ (ความฉลาดด้านโภชนาการ)

13 พิกัดอีเวนต์ไฮไลต์ อัปสกิลเด็กไทยสู่ Future Heroes สุดล้ำ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ อาทิ(11-12 ม.ค. 68): ร่วมกับ Superjeew (ซูเปอร์จิ๋ว) ผู้นำกิจกรรมเด็กอันดับหนึ่งของประเทศ เนรมิตทุกพื้นที่ของเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็นสนามเล่นเกมแห่งการเรียนรู้สุดล้ำกับ “SUPER KIDLYMPIC เกมทักษะแห่งโลกอนาคต” ที่จะพาเด็กๆผจญภัยสุดสนุกใน 6 ด่านทดสอบ ช่วยปลดล็อกสกิลใหม่ๆและเสริมทักษะ ทั้งในด้าน Digital (ดิจิทัล), Creative (ความคิดสร้างสรรค์), Financial (การเงิน), Physical (ร่างกาย), Empathy (ความเข้าอกเข้าใจกัน) และ Communication Skills (การสื่อสาร) เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะแห่งอนาคตของเด็กไทย Gen Alpha อย่างเต็มศักยภาพ(10-12 ม.ค. 68) และ(11-12 ม.ค. 68): ชวนเด็กๆร่วมผจญภัยเป็นผู้พิทักษ์กับทีม Paw Patrol แก๊งฮีโร่น้องหมากู้ภัย คาแรกเตอร์แอนิเมชันซีรีส์ชื่อดังจากแคนาดา พบกับ กิจกรรม Meet & Greet คาแรกเตอร์ “Chase & Marshall”, สนุกกับ Game Booths & Workshop เสริมทักษะกับเหล่าฮีโร่สี่ขา และเก็บภาพความประทับใจที่ Photo Spot สุดเท่(6-12 ม.ค. 68): สนุกกับ Central Korat Wonderkids 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ A World of Fun! พื้นที่ที่พร้อมจะให้เด็กๆได้เป็นตัวเองและสนุกไปกับโลกไร้ขีดจำกัด ตะลุยสะสมแสตมป์ทั่วศูนย์การค้าฯ กับ Funland of Happiness, สร้างผู้พิทักษ์ตัวน้อยกับสวน Bug World, สนุกกับกิจกรรม Fun Workshop Art & Craft และกิจกรรม Fun Little Chef จำลองห้องครัวของเล่นจิ๋ว ทำอาหารได้จริงในสไตล์ที่ชื่นชอบ(7-11 ม.ค. 68): เปิดประตูการผจญภัยโลกแห่งอนาคต กับงาน Central Ayutthaya Kids Adventure 2025 เล่นสนุก สุดมันส์ กับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ เสริมทักษะหนูน้อย Survival พร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษ กว่า 10,000 ชิ้น พร้อมระเบิดความมันส์เอาใจวัยรุ่นฟันน้ำนมกับมินิคอนเสิร์ตจาก “Paper Planes”(8-12 ม.ค. 68): ผจญภัยในโลกใต้ท้องทะเลกับ “Aquatic World” พบกับ สัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์และไฮไลท์สุดพิเศษ “Mermaid Show” จากนางเงือกตัวจริง พร้อมกิจกรรม Kids Talent, Bubble Show, Bozo Show และตื่นตาตื่นใจกับสไลเดอร์ยักษ์จาก Toy Story(9-15 ม.ค. 68): สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะแห่งโลกอนาคตสุดล้ำกับ “การผจญภัยที่ปลอดภัยในโลกเสมือนจริง” พร้อมปลุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประกวดแต่งกายในคอนเซ็ปต์ “โลกแห่งอนาคต” และกิจกรรมแจกของขวัญกว่า 2,025 ชิ้น(10-12 ม.ค. 68): ต้อนรับวันเด็กกับงาน Kids Day 2025 We are the Future พบกับ Funiverse Space of Us ท่องโลกอวกาศพร้อมเกมสุดมันส์, สนุกกับ Inflatable Playground เครื่องเล่นบ้านลมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยจาก Jumptopia บนพื้นที่กว่า 2,850 ตร.ม., ตื่นตากับโชว์ยุทโธปกรณ์จากกรมทหารราบที่ 13 และกิจกรรมลุ้นรับของขวัญ 2,025 ชิ้น(10-12 ม.ค. 68): ปลดปล่อยจินตนาการไร้ขีดจำกัด สนุกและเรียนรู้ไปกับสกิลแห่งอนาคต พบกับ Kids Fashion Show ที่จะดึงศักยภาพและความสามารถของเด็กๆ พร้อมการแสดงร้อง เล่น เต้น โชว์ จากเด็กๆหลากหลายสถาบันในจังหวัดภูเก็ต และ Mini Zoo พบกับเหล่าสัตว์เลี้ยงแสนสุดน่ารัก พร้อมกิจกรรมพิเศษให้เด็กๆได้ผจญภัยและสนุกกันอย่างเต็มที่(11-12 ม.ค. 68): ท่องโลกอวกาศแห่งอนาคต สนุกกับจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัด ในงาน “The Galatic Future Kids Day 2025” กับกิจกรรมสุดพิเศษ อาทิ กล่อง Galaxy ลุ้นรางวัลกว่า 10,000 ชิ้น, สนุกกับ Galactic Games 3 Stations, กิจกรรมสะสมแสตมป์ Galactic Space Rally และประกวดชุดแฟนซีในคอนเซ็ปต์ Robotic & Galactic Kids Costume Contest ชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท(11-12 ม.ค. 68): ชวนเด็กๆมาสนุกกับ 6 ฐานเพื่อพัฒนาสกิลแห่งอนาคต ทั้งด้านร่างกายและความคิดกับ Magnology และ Click Robot ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Smart Kids Evolution” ที่จะพาไปท่องโลกแห่งจินตนาการ พร้อมเปิดรับการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ อาทิ เปิดพื้นที่เป็น Kids Market พ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋ว, สนุกกับบ้านลมและบ่อบอลฟรี!ตลอดทั้งงาน และจุใจกับมหกรรมของขวัญกว่า 25,000 ชิ้น(11-12 ม.ค. 68): Kids Day Future Champion พลังแชมป์แห่งโลกอนาคต พาน้องๆทะยานสู่จักรวาลอวกาศแห่งความสนุก ปลดปล่อยจินตนาการไร้ขีดจำกัด พบกับ Big Bang Snack Zone หลุมอุกกาบาตขนมกว่า 100,000 ชิ้น, Fashion Show ประชันแฟชั่นธีมอวกาศสุดสร้างสรรค์ บนรันเวย์ยานอวกาศ, Robot Games Contest และ Cast Game บนจอเกมขนาดยักษ์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งงานนอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เปิดเวทีประกวดร้อง เล่น เต้น โชว์ “Central Pattana Kids Star Show” ซีซั่น 2 ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกว่า 40 เวที ชวนน้องๆ อายุไม่เกิน 10 ปี ร่วมแสดงความสามารถกับเมนเทอร์มืออาชีพ ปั้น “Thai Young Soft Power” สู่ระดับ Global พร้อมมหกรรมของขวัญวันเด็กกว่า 300,000 ชิ้น และดีลโดนใจจากแบรนด์ชั้นนำ ทั้งในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ